Мировая экономика-2022: война, инфляция, долги 25 апреля, 15:03 Цей матеріал також доступний українською

По прогнозу МВФ, экономика Украины в 2022-м сократится на 35% ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) представил очередной доклад о состоянии мировой экономики World Economic Outlook: «Война препятствует восстановлению мировой экономики». Фонд снова пересмотрел в сторону понижения темпы роста мировой экономики на ближайшие два года. В октябре 2021-го прогноз роста мирового ВВП на 2022-й был 5,9%, в январе 2022-го — 4,4%, в апреле 2022-го прогноз на этот год — 3,6%. Корректировка прогноза почти на 40% за полгода — это о глубине понимания тех процессов, которые проходят в мире, а также о тех бомбах замедленного действия, которые были заложены преимущественно действиями государства в последние 10 — 15 лет. Далеко не только война России против Украины заставила МВФ существенно ухудшить прогноз мировой экономики.

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Экономическая политика большинства стран со времён Великой рецессии второй половины 2000-х — это беспрецедентные меры центральных банков и правительств по нейтрализации спада. Феномен «новая нормальность» сочетал в себе целый набор старых мер по искусственному стимулированию экономики. Бесплатные кредиты, реструктуризация/списание долгов, выделение дотаций, национализация, налоговые льготы, торговый протекционизм — такого мощного, массированного удара по рыночным механизмам западный мир не видел с времён Великой депрессии конца 1920-х. Шельмованием экономики активно занимались распорядители и потребители чужого (политики и чиновники), но пропагандисты все время непрестанно зомбировали людей о провале капитализма и неолиберализма.

По факту государства в экономике стало гораздо больше. Ужесточилось регулирование финансовых и товарных рынков. Усилилась глобальная олигополия топливно-энергетических группировок. Рельефно проявились контуры мощных синдикатов в лице корпораций, которые «слишком-большие/важные-чтобы-обанкротиться». VIP-распорядители чужого (политики и чиновники) стали гораздо ближе к центрам принятия решений корпоративного мира.

Нас заверяли, что эти меры носят временный характер, что государство вернётся в свои берега, как только будут нейтрализованы риски рецессии. С тех пор прошло почти 15 лет — и экстраординарное стало новой нормой. Структурные искажения — власти синдикатов отражение. Государственные капиталовложения — политически активного бизнеса приобретение. Монетарными, фискальными инструментами злоупотребление — свободы рынка и предпринимательства унижение.

Прогноз на 2023-й Фонд давать не решился из-за беспрецедентного уровня неопределённости

Лавина новых денежных фантиков толстым слоем спрятала места накопления токсичных активов. Валовой внутренний продукт (ВВП) не столько вырос, сколько распух. Отличить здоровые клетки от раковых не так просто.

В 2000 году мировой ВВП составлял $ 31559 млрд, в 2010-м — $65906 млрд. Фиксируем рост более чем в два раза больше. В 2011-м ВВП мира уже был $73119 млрд, а по итогам 2021-го — $96293 млрд, всего на 31,7% больше. Вся экстраординарность анаболической монетарной и фискальной политики не смогли воспроизвести динамику предыдущего золотого десятилетия. Последние два года распорядители чужого явно перестарались, заливая деньгами экономику во имя спасения от COVID. После падения ВВП на 3,1% в 2020 году в 2021-м он взметнулся на 6,1%. Вполне себе азиатский показатель, если бы не инфляция в развитых странах. Она стала дрожжами, на которых и выросли номинальные показатели. Плюс раздутые фондовые площадки, цены на недвижимость, сырьевые и энергетические товары.

Из-за некачественной макроэкономической политики и токсичного делового климата Украина в 2021 году не смогла компенсировать падение 2020-го: падение было на 3,8% ВВП, а рост — только на 3,4%. Темпы роста украинской экономики оказались почти на 45% меньше динамики мировой экономики. В 2022 г. война разрушит по разным оценкам от 35 по 45% ВВП страны. После победы над Россией Украина просто обязана будет радикально менять экономическую политику. Если оставить всё, как было, то Украина и до 2040-го года едва ли достигнет уровня 2021 года.

С 1995-го по 2022 год чистые активы домашних хозяйств мира увеличились с 225% ВВП до 360% ВВП в долларах по паритету покупательной способности. В 2022—2024 гг. прекращение выплаты COVID-ных денег, увеличение затрат на обслуживание кредитов, в том числе ипотечных, вместе со снижение стоимости активов грозят существенно снизить стоимость активов.

Центральные банки десятилетиями заверяли, что инфляция (рост потребительских цен) нам не грозит. Обманули. Сегодня в США, многих странах Европы зафиксирована самая высокая инфляция за 40 лет. Центральные банки явно перестарались с превращением денег в финансовые анаболики. Близкие к нулю процентные ставки при инфляции под 7% годовых — это болезненный удар по бюджетам самых малообеспеченных. Давно назревшее сворачивание программ количественного смягчения (читай «наводнение экономики новыми денежными «фантиками») материализуется. Чем дольше финансовая система работает в режиме отрицательных процентных ставок, тем лучше VIP-распорядителям и потребителям чужого, тем хуже бюджетникам и людям с низким уровнем доходов.

МВФ рекомендует центральным банкам «действовать решительно для ослабления давления инфляции, чтобы не допустить роста инфляционных ожиданий». Проблема Украины в том, она за 30 лет независимости так и не сумела создать институт надёжной национальной валюты и стабильных цен. Тот высокий уровень инфляции, который поставил на уши потребителей, центральные банки и правительства развитых и большинства развивающихся стран в 2021-м, к сожалению, стал хронической нормой для Украины. В период 2004—2013 гг. среднегодовая инфляция в развитых странах составляла 2%, в развивающихся странах Азии — 5%, Европы — 8,1%, а в Украине за этот период — 10,1%. В развитых странах среднегодовая инфляция в 2014—2021 гг. была — 1,4%, в развивающихся странах Азии — 2,8%, Европы — 7%, а в Украине — 15%. По итогам 2021-го Украина с инфляцией 9,4% заняла 20-е место в мире по уровню инфляции. В этом неблагополучном ценовом хит-параде в топ-20 из европейских стран вместе с Украиной оказалась только госплановская, марксистко-ленинская Беларусь.

Новая нормальность практически уничтожила культуру сбережения, подсадила домашние хозяйства на иглу дешёвых кредитов, канализировала существенную часть доходов семей на фондовые площадки и в ипотеку. Повышение стоимости кредита будет сопровождаться резким ростом корпоративных банкротств, особенно в развивающихся странах. Не поздоровится и домашним хозяйствам. Одно дело обслуживать ипотечный, образовательный кредит под 2% годовых на 20 лет, другое — под 7% на 10 лет.

Приближение этого ориентира бросает в дрожь десятки миллионов домашних хозяйств. Они едва ли покорно согласятся распрощаться со своей недвижимостью, другими нажитыми активами. Многие потребуют списания долгов, будут обвинять жадных банкиров в своих бедах и бедности, а также высказывать претензии политикам: «Почему же нас не предупредили, в долговую яму опустили?». Для справки по итогам 2021 г. в развивающихся странах соотношение госдолг/ВВП резко ухудшилось, до 67%, в то время как до пандемии оно было 52%, в богатых странах оно уже давно больше 100% ВВП.

Жителей развивающихся стран тоже ждут неприятности. «…Рост цен на продовольствие и топливо могут существенно увеличить риски социальных беспорядков». МВФ констатирует, что война в Украине привела к гуманитарному кризису. Экономический ущерб от неё «станет важным фактором существенного замедления роста мировой экономики в 2022 году». По прогнозу МВФ экономика Украины в 2022-м сократится на 35% ВВП, России — на 8,5%. Прогноз на 2023-й Фонд давать не решился из-за беспрецедентного уровня неопределённости.

По оценке МВФ ВВП Украины в 2021 году составил $198,32 млрд (0,2% мирового ВВП), России — $1775,55 млрд (1,8% мирового ВВП). Несмотря на незначительный размер экономики агрессора и Украины, МВФ считает, что влияние на мировую экономику будет большим, через рост цен на сырьевых рынках, за счёт снижения торговли и финансовых потоков.

Войной в Украине уже объясняют инфляцию в мире, что затрудняет центральным банкам установление баланса между сдерживанием цен и обеспечением экономического роста. Это явное искажение причинно-следственных связей. Развитые страны явно не готовы к выходу из режима анаболического роста, а центральные банки не могут себе больше позволить рискованно мягкую денежную политику, потому что потребители, они же избиратели, уже обозначили инфляцию, как основную проблему.

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