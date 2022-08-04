День, когда одна международная организация сошла с ума 4 августа, 19:45

Чем жила страна 4 августа 2022 года

● День, когда одна международная организация сошла с ума. Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) заявила сегодня, что украинские силы причиняют вред гражданскому населению, создавая базы и применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе в школах и больницах, отражая российское вторжение, начавшееся в феврале.

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● Такая тактика, мол, нарушает международное гуманитарное право и подвергает опасности мирных жителей, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели. В результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура.

● «Мы зафиксировали случаи, когда украинские силы подвергали риску мирных жителей и нарушали законы войны, когда они действуют в населенных пунктах, — сказала Аньес Калламар, генсек Amnesty International.

● «Нахождение на оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — добавила она.

● Свои выводы AI сделала на основании неких опросов мирных жителей, проведенных на Донбассе, а также в Харьковской и Николаевской областях.

● Не все российские нападения, задокументированные Amnesty International, следовали этому образцу. В ряде других мест AI, если верить отчету организации, пришла к выводу, что Россия совершила военные преступления. Так, в некоторых районах города Харькова AI не нашла доказательств того, что украинские силы находились в гражданских районах, которые были незаконно атакованы российскими военными.

● Отчет AI — часть российской дезинформкампании. В Офисе президента Владимира Зеленского считают: нынешний отчет Amnesty International — это часть российской кампании по дезинформации, которую Москва проводит на фоне военной агрессии против Украины. Такое мнение высказал Михаил Подоляк, советник главы ОП.

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● Подоляк подчеркнул, что угрозу мирным украинцам представляют не ВСУ, которые их защищают ценой собственных жизней, а российские военные, на счету которых множество самых жестоких военных преступлений.

● Извращение реальности. «Свидетельством потери адекватности» и «извращением» назвал отчет Amnesty International глава Минобороны Алексей Резников. «Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, — это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет», — написал он в ФБ.

● Резников добавил, что любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей — это «извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали».

● «Такое поведение Amnesty International — это не поиск и донесение мировой правды. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой», — написал глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба.

Информация для размышления о том, кто совершает военные преступления:

● Попали в остановку общественного транспорта. Российские оккупанты из артиллерии обстреляли Торецк в Донецкой области. Попали в остановку. Погибли восемь человек, еще четверо были ранены. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он отметил, что среди пострадавших — трое детей.

● В ночь на 4 августа российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Запорожью. Есть пострадавший. «Разрушена многоэтажка и несколько частных домов», — написал в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Продолжу рассказ о сегодняшних действиях и заявлениях международных организаций:

● НАТО ждет Третьей мировой. Российская агрессия против Украины может в итоге привести к столкновению РФ с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, из-за кремлевского режима Европа сейчас переживает опаснейшую ситуацию со времен Второй мировой войны.

● «У НАТО две задачи: поддержать Украину и предотвратить расширение конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией», — сказал глава Альянса.

● ООН заняла позицию «разбирайтесь сами». ООН создаст группу для установления фактов массового убийства украинских военнопленных в колонии, расположенной в оккупированной россиянами Еленовке. Об этом заявил генсек организации Антониу Гутерреш во время брифинга в Нью-Йорке.

● По словам генсека, ООН получила запросы на расследование от Украины и России. И хотя у Гутерреша нет полномочий проводить уголовное расследование, он принял решение запустить «миссию по установлению фактов». А стороны должны будут согласовать круг полномочий этой миссии.

● Сейчас ООН ищет независимых экспертов, которые смогут войти в группу. Гутерреш добавил, что установленные факты предоставят правительствам Украины и России.

● ООН была одним из посредников в процессе эвакуации защитников Азовстали, часть из которых и была убита в российском плену, в колонии в Еленовке.

Тем временем оккупанты:

● Москва готовит фальсификацию. Россия фабрикует доказательств удара по колонии с украинскими военнопленными в Еленовке, чтобы возложить вину на ВСУ, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в американской разведке.

● Один из чиновников, который не был уполномочен давать публичные комментарии, на условиях анонимности заявил АР: согласно засекреченным разведданным, представители РФ могут подбрасывать боеприпасы из высокомобильных артиллерийских ракетных систем средней дальности или HIMARS в качестве «доказательств» того, что для удара использовались системы, предоставленные США Украине.

● Зеленский обратился к Китаю. Президент Владимир Зеленский считает, что власти КНР могли бы повлиять на кремлевский режим, чтобы прекратить агрессию РФ против Украины. Такое мнение он высказал в интервью китайскому изданию The South China Morning Post. По словам украинского лидера, Пекин имеет значительное политическое и экономическое влияние на Москву, и мог бы этим воспользоваться, чтобы принудить ее к миру.

● Новая «старая» горячая точка — Пески. Армия РФ продолжает делать упор на «безуспешные лобовые атаки на Авдеевку», хотя Генштаб ВСУ сообщил о провальных попытках врага прорвать оборону украинских защитников в этом месте, расположенном чуть севернее Донецка. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Оккупанты также возобновили безуспешные атаки к северо-востоку от Авдеевки, пытаясь наступать на Красногоровку как со стороны Новоселовки Второй, так и со стороны Васильевки.

● ISW также подтверждает достоверность заявлений Генштаба ВСУ об отражении атак российских войск на Пески (это в паре километрах к западу от Донецка) со стороны Донецка, указывая, что сообщения боевиков «ДНР» и российских блогеров о якобы захвате половины поселка, судя по обнародованным кадрам, не соответствуют действительности. При этом российские силы продолжают интенсивные обстрелы вокруг Авдеевки и поселка Пески, пытаясь разрушить украинские укрепления и создать условия для наступления.

● После недавнего резонансного поста украинского военного Сергея Гнездилова, одного из защитников Песков, президент Владимир Зеленский признал, что сейчас этот поселок — один из самых тяжелых для ВСУ участков фронта, в частности, из-за превосходства врага в артиллерии. «Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами», — отметил Зеленский в обращении 2 августа.

● Весы войны. В течение недели ВСУ освободили села Мазановка и Дмитровка в Донецкой области, сообщил Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба. При этом ВСУ, по его словам, отошли с двух позиций под Донецком и Бахмутом: в районе Углегорской ТЭС и южнее Авдеевки.

● Успешное контрнаступление на Харьковщине. На Харьковском направлении ВСУ продвинулись в глубь обороны противника и закрепились на освобожденных территориях. Об этом заявил Алексей Громов. Он также добавил, что на этом направлении враг перестал вести активные боевые действия.

● Россия перебрасывает в Брянскую и Курскую области подразделения и технику, чтобы отвлекать украинские силы на Сумском и Черниговском направлениях, потому что для собственного наступления всего этого не хватит. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

● ВСУ вновь ударили по «артерии». В ночь на 4 августа в районе Антоновского железнодорожного моста (одной из ключевых артерий для «херсонской» группировки врага на правом берегу Днепра) в Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram: «Попадания, похоже, были не только по самому мосту, но и по «гуманитарке и минудобрениям», которые умственно отсталые притащили для переправы через реку. Долго горели и взрывались «одеяла с подушками».

● Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань опроверг информацию о том, что оккупанты полностью отремонтировали Антоновский автомобильный мост (рядом с железнодорожным). «Да, проезд легкового транспорта возможен, но не тяжелой военной техники», — написал он в ФБ.

● По информации Минобороны Великобритании, Россия разместила специальное оборудование возле поврежденных ключевых мостов под Херсоном, пытаясь предотвратить дальнейшие удары по ним ВСУ.

● Не успеют. Россия не сможет провести так называемые «референдумы» во временно оккупированных регионах Херсонской и Запорожской областей из-за контрнаступления украинской армии, убежден замглавы ОП Игорь Жовква.

● Еще 150 россиян перестали воевать. За минувшие сутки украинские военные уничтожили 150 российских захватчиков, а в целом за все время полномасштабной войны — около 41,5 тыс. Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ. Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

● Кроме того, россияне потеряли: танков — 1789 (+15 за сутки) ед, боевых бронированных машин — 4026 (+4), артсистем — 946 (+7), РСЗО — 260 (+1), средства ПВО — 118 (+0), самолетов — 223 (+0), вертолетов — 191 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 742 (+2) и многое другое.

● Калечат себя. Российские оккупанты в Украине несут потери, деморализованы и выискивают любую возможность получить легкое ранение, сообщил Генштаб ВСУ.

● Для того, чтобы вернуться в Россию, захватчики калечат сами себя, а также симулируют плохое состояние здоровья.

● Мужчины Донбасса отрабатывают вливания Москвы. У россиян значительные потери на войне, поэтому пехоту они пополняют жителями недавно оккупированных городов. Об этом в Telegram написал Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА.

● По словам Гайдая, оккупанты ежедневно пытаются улучшить тактическое положение за счет мощной работы артиллерии и многочисленных штурмовых действий. «Они не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны в будущем, потому что уже восемь лет население „лнр“ является обузой для бюджета России. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают», — написал он.

И для финала:

● Россия продержится еще год. Прогнозы аналитиков относительно состояния российской экономики, к сожалению, улучшаются. Об этом НВ Бизнес рассказал Томаш Фиала, гендиректор и владелец инвесткомпании Dragon Capital, а также медиагруппы НВ. «Мы ожидали в марте, что российская экономика потеряет 10−15%, может и больше. Но сейчас прогнозы аналитиков, к сожалению, улучшаются. J.P. Morgan прогнозирует падение российского ВВП, по-моему, на 5%. У них [у РФ] профицит бюджета и профицит внешней торговли, — рассказал он. — Экономически ближайший год Россия сможет продержаться».

● Фиала объяснил, что огромное падение импорта в РФ (на 50%) компенсируется низким падением экспорта. При этом цены на традиционные товары российского экспорта — сырье — выросли. По его словам, единственное, что может серьезно ослабить российскую экономику — это падение цен на сырье.

● В то же время, по мнению владельца Dragon Capital, у Украины есть все возможности успешно закончить войны. Для это необходимо подкрепить твердые намерения украинцев победить западной военной и финансовой помощью.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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