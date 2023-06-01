День защиты детей от российских захватчиков 1 июня, 13:34

День защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, сейчас для Украины имеет совершенно новый контекст

Ведь самое главное, от чего мы должны защищать наших, украинских детей сейчас — российский агрессор, который не жалеет никого.

Сейчас в Украине расследуется более 2900 уголовных производств в отношении преступлений, совершенных российскими захватчиками против детей. Такие данные во время конференции UA: Война. Недопетая колыбельная, которая состоялась 31 мая 2023 года в Киеве, озвучил генеральный прокурор Игорь Костин.

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Масштабы этих преступлений действительно впечатляют. Едва ли не самое большое из них — это принудительная депортация украинских детей с временно неподконтрольных Украине территорий в Россию. Статистика, которую приводит Костин, говорит о более 19 тыс. 400 случаев принудительной депортации детей. Однако это — только официальные цифры, то есть то, что удалось зафиксировать украинской стороне. На самом же деле эти цифры могут быть значительно больше.

российская федерация не только не скрывает факты незаконного вывоза украинских детей, но и всячески хвастается этим как «достижением». Таким образом делает это частью своей государственной политики: чем больше детей будет вывезено — тем лучше. Сама «детский омбудсмен» рф Мария Львова-Белова публично заявляет, что «взяла в свою семью» парня из Мариуполя. То есть, фактически, похитила его. И таких случаев — немало. Известно также, что в незаконном вывозе детей из Украины способствует и Беларусь.

Сама проблема незаконной депортации Россией украинских детей — очень многослойная. И начинается все с того, как, собственно, происходит само похищение детей. Часто для этого используются манипуляции, шантаж и угрозы. На родителей или других законных опекунов ребенка могут давить психологически, заставляя их отдать детей «в лагерь». Аргументируют это нередко тем, что там детям будет безопаснее, чем в населенном пункте, который постоянно обстреливается. Тогда вывозят, к примеру, в аннексированный Крым, а после того, как истекает обещанный срок смены в таком лагере, просто не возвращают их домой и везут в Россию. Сами же россияне называют это «эвакуацией», и эта подмена понятий удачно ложится в их пропагандистскую канву, ведь в таком контексте перед своим народом они выставляют себя «защитниками» и «спасателями», а не беспринципными ворами, которые воруют чужое.

Сами же россияне называют это « эвакуацией»

Следующие шаги, которые делает россия, свидетельствуют о четко спланированной операции, цель которой — «перепрошить» похищенных детей и превратить в «новые поколения россиян». Путь к этому — через принудительную паспортизацию населения на временно оккупированных территориях Украины, а также — через упрощенную процедуру предоставления российского гражданства украинским детям.

Культ войны — один из ключевых столпов, на которых держится российская пропаганда. Он начинается с нарративов вроде «деды воевали», то есть с создания и усиления определенных образов вокруг Второй мировой войны, которая в российском инфополе называется Великой отечественной. И простирается вплоть до войны нынешней, которая в представлении рф — вовсе не война, а «специальная операция», направленная на «денацификацию» Украины и ее «освобождение» от мифических «фашистов» и «нацистов».

Именно поэтому российских детей воспитывают в духе «патриотизма»: мол, свою страну нужно не только безусловно любить, но и быть готовыми защитить ее в случае необходимости. Правда, не очень понятно, от кого. Для этого в 2016 году создали военно-патриотическую милитарную организацию Юнармия. В духе «военного патриотизма» воспитывают и украинских детей, создавая отряды Юнармии на временно оккупированных территориях нашей страны. Есть вероятность, что из-за нехватки живой силы российские власти могут привлечь юношей 17−18 лет в армию настоящую, взрослую, и заставить их участвовать непосредственно в боевых действиях.

Работа с детьми ведется на разных уровнях, в том числе и на образовательном. Запрет общаться на украинском языке, внедрение новых образовательных программ и учебников с «альтернативным» взглядом на новейшую историю, и внеклассные часы того же «патриотического воспитания».

За все это время из более 19 тыс принудительно вывезенных в РФ детей Украине удалось вернуть лишь 371 ребенка. Ведется активная работа по возвращению других детей, однако это — сверхсложный процесс.

Другой важный вопрос: действительно ли Украина готова к возвращению детей на свои территории? Как работать с теми, кто пробыл в оккупации длительное время? Или с теми, кому придется пожить в российских «приемных семьях» месяцы, а то и годы, прежде чем их удастся найти и вернуть?

Во время вышеупомянутой конференции, в частности, речь шла также и о том, что при возвращении детей домой Украина может столкнуться с так называемым Стокгольмским синдромом. Так называют психологическое состояние, при котором пострадавшая сторона может эмоционально привязываться к своему обидчику и не желает покидать его — даже несмотря на жестокость, издевательства и насилие в любых его проявлениях. То есть существует вероятность, что некоторые похищенные дети, пожив некоторое время в «приемных» семьях в России, действительно могут привязаться к ним и не захотят расставаться с ними — даже если, при этом, их в Украине будет ждать их биологическая семья.

Еще один важный акцент — это малолетние дети, которые были депортированы в Россию в совсем малом возрасте. Есть риски, что, выросши в РФ, они не будут помнить, кем являются и откуда они на самом деле. И сформируются как личности в уже новых для себя условиях. Если добавить к этому вероятность того, что таких детей в РФ направят в «приемные семьи», где им, скорее всего, изменят фамилии, отыскать и вернуть таких детей в Украину с течением времени будет очень сложно.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года. Это — важный шаг для Украины, ведь он свидетельствует о признании миром масштабов проблемы. Но даже несмотря на это мы должны и в дальнейшем работать с международным сообществом, рассказывая всей планете о вопиющих преступлениях, совершенных Россией, и привлекая к этой борьбе как можно больше союзников. А еще — создавать все условия для комфортного возвращения похищенных детей и дальнейшей работы с ними.

И ждать, когда решение суда наконец реализуется.

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