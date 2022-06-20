Пощечина Путину. О чем говорит отказ президента Казахстана признать «ЛДНР» 20 июня, 09:10 Цей матеріал також доступний українською

Касим-Жомарт Токаев в присутствии президента России Владимира Путина заявил, что его страна не собирается признавать так называемые «народные республики» Донбасса

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев — один из немногих чиновников на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии президента России Владимира Путина заявил, что его страна не собирается признавать так называемые «народные республики» Донбасса, да и вообще считает их «квазигосударствами».

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Это заявление казахстанского президента стало не просто очередной оплеухой для Владимира Путина, «достижение» которого в Украине никто в мире не намерен признавать и одобрять. Это заявление Касима-Жомарта Токаева в очередной раз продемонстрировало крах всей внешней политики России — в том числе и на постсоветском пространстве, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

Казахстан можно считать ближайшим союзником России. Эта страна была одним из государств-основателей Евразийского экономического союза и ОДКБ. Однако президент Казахстана с возмущением исключает саму возможность участия своей страны в авантюре признания «ЛДНР» — той самой авантюре, которой Путин мотивировал нападение на Украину. И, кстати, не только «ЛДНР». Токаев заявил, что его страна не может признать независимость Абхазии и Южной Осетии — других «квазигосударств», независимость которых была признана Россией после нападения на Грузию в 2008 году.

Казахстан можно считать ближайшим союзником России

Но разве один Токаев? Никто из руководителей бывших советских республик не признал придуманные в Кремле формирования. Даже белорусский нелегитимный правитель Александр Лукашенко тоже не спешит с признанием «независимости» оккупированных Россией территорий Донбасса. И Абхазии и Южной Осетии тоже. Лукашенко неоднократно говорил о своем горячем желании посетить оккупированный Крым. Но одно дело — выразить желание, а совсем другое — взять и приехать туда.

При этом вряд ли нужно напоминать, что и Лукашенко, и Токаев очень обязаны лично Путину. Именно политическая и экономическая поддержка российского режима помогла Лукашенко в 2020 г. выиграть войну с собственным народом и удержаться у власти. Именно введение в Казахстан войск ОДКБ в 2022 году помогло Токаеву не только остановить народное восстание, но и победить в клановой борьбе с предшественником Нурсултаном Назарбаевым и родственниками бывшего президента. Но, вероятно, даже благодарность не позволяет руководителям Беларуси и Казахстана признавать вымышленные в Кремле «государства».

И мотив этого сопротивления внешнеполитическим авантюрам Путина очевиден. Если сегодня согласиться с тем, что так называемые «народные республики» — настоящие государства, то что помешает Путину завтра объявить «народной республикой» какую-нибудь область Беларуси или Казахстана? Ведь «самоопределение» Могилевской области или Западноказахстанской области ничем не отличается от «самоопределения» Донецкой или Луганской областей.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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