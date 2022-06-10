Восемь признаков фашизма 10 июня, 13:54 Цей матеріал також доступний українською

Поговорим о фашизме и о фашистах

Нас приучили в советском прошлом, что фашистами называют всех, кого угодно, кто нам не нравится и кого мы хотим занести в «список плохих людей». Но фашисты и фашизм — это очень конкретное явление и конкретная идеология возникшая в Европе XX века.

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Свое название фашизм получил от итальянского слова «fascio» — пучок прутьев, связка, союз, объединение. И первые фашисты — идеологи и практики, которые взяли власть в европейской стране — это итальянцы во главе с Бенито Муссолини.

Фашистами называли и режим Гитлера в Германии, и режим Франко в Испании и португальский, румынский и венгерский режимы времен Второй мировой войны.

У фашизма, как у общественно-политического строя есть много определений. Давайте перечислим восемь основных, по моему мнению, признаков фашизма.

1. Диктатура несменяемого и непререкаемого в своем праве на истину и власть вождя, отца народа, дуче, фюрера, национального лидера, которому приписывают сакральную природу.

2. Этатизм — примат государства над правами и свободами граждан и частными интересами, Этатизм (от французского etat — «государство») — государственичество — убеждение в том, что государство должно диктовать, управлять и контролировать все сферы общественной и частной жизни. У фашизма доминирующее государство, как аппарат управления обществом и механизм насилия — высший результат и цель общественного развития.

3. Запрет, преследование и террор инакомыслящих, борьба с несогласными, объявление их предателями и врагами. Замена свободы слова, информационного многообразия и медийной конкуренции на пропаганду, подчиненную правящему режиму. Идеологический диктат власти в обществе. Ставка в пропаганде на низменные животные инстинкты, примитивное объяснение событий, веру в высшие силы, мистицизм и беспрекословное доверие и подчинение власти.

Путинский режим не придумал ничего нового — это классический фашизм

4. Агрессивный национализм — признание одной нации или этноса доминирующим, обладающим превосходством (лишней хромосомой) над остальными, которые объявляются неполноценными и подлежащими завоеванию, дефектом эволюции или истории, требующими ассимиляции с титульной нацией, подлежащими подчинению или уничтожению.

5. Агрессивный империализм. Стремление к территориальному расширению, захвату территорий других стан, расширение границ и «возврат исконных земель». Объявление соседних стран — ошибкой истории, недружественными, угрозой национальной безопасности, врагами, не имеющими прав на независимость и суверенитет и предъявление им территориальных претензий.

6. Культ силы и насилия, героев и военщины и как следствие развязываний агрессивных войн. Герой у фашистов, выше общества и толпы. Вождь всегда выше народа. Сила и воля важнее интеллекта.

7. Фашизм обращен в прошлое. Переписывание и мифологизация «славной истории предков», культ традиций и героев прошлого и «исторических побед». И как результат — реваншизм, так как подлые враги и предатели отобрали все завоевания отцов и дедов и стараются опорочить их славу.

8. Государственное управление и вмешательство в экономику и корпоративизм при признании частной собственности. Но частная собственность должна находиться под тотальным контролем государства. При необходимости быть национализирована или подчинена планам вождя и его соратников.

В начале прошлого века фашизм был для многих очень привлекательным — вера во власть «твердой руки», эффективно управляющей государством в условиях экономических и социальных кризисов XX века. Людям нравилась романтика и эстетика «силы и воли», вождей лидеров и героев. Фашизм играл на животном инстинкте — комфортно и безопасно чувствовать себя членом большой агрессивной стаи, способной задавить всех конкурентов.

Но после завершения Второй Мировой войны человечество окончательно убедилось в преступной сути фашизма, который стоил нашей цивилизации десятков миллионов человеческих жертв, бедствий и разрушений.

Этот текст для тех россиян, которые еще находятся в ФБ и способны к логическому мышлению.

Так какая из стран — Украина или Россия подпадает под определения фашизма?

Где признаки фашизма очевидны, а где они надуманы и не соответствуют фактам или являются плодом незнания реалий и результатом чьей-то пропаганды?

Для меня очевидным является то, что сегодня в Российской Федерации построен классический фашистский режим. Есть соответствие по всем восьми пунктам.

Не окончательно зомбированным россиянам нужно осознать, что им теперь придется что-то делать с этим преступным режимом, который втянул их в агрессивную войну против суверенной Украины

А украинцам нужно понять, как победить российский фашизм и не допустить ни одного из признаков фашизма в своей стране, ни сегодня, ни в будущем.

Я против того чтобы мы идеологию российских оккупантов называли новым и каким-то особенным словечком — «рашизм». Чтобы не было ощущения ни у нас, ни во всем мире, что у россиян сегодня в обществе существует какая-то особая присущая только им идеология.

Путинский режим не придумал ничего нового — это классический фашизм. И если человечество ценою миллионов жизней вынесло исторический приговор фашизму, то жители и политики всех других стран и государств должны понимать, что фашизм сегодня — это режим Путина в РФ

Российская Федерация — государство классического фашизма.

Единственное отличие российского варианта фашизма — его удивительно убогая эстетика. Фашисты прошлого века уделяли эстетическим и визуальным аспектам большое значение и надо сказать что они в этом преуспели. Одна эсэсовская форма, созданная Хьюго Боссом чего стоила. Фашисты стремились создать красивую и яркую айдентику и символику для своих движений. У россиян с этим все плохо. Эклектичная, надерганная из разных источников и эпох бомжатская эстетика депрессивной провинции и деревянных сортиров не могут быть привлекательными для цивилизованного современного человека.

И еще: в отличие от российских фашистов, фашисты двадцатого столетия называли себя фашистами с гордостью. Русские фашисты называют фашистами кого угодно, кто таковыми не является, но только не себя.

Текст опубликован с разрешения автора

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