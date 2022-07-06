Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Залужный закрыл вопрос с «мелкой ошибкой»

6 июля, 18:41

Чем жила страна 06 июля 2022 года

● Залужный закрыл вопрос с «мелкой ошибкой». Генштаб отменит порядок выдачи разрешений для выезда военнообязанных и отправит его на доработку.

В Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал, что во время заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели и вопрос о «порядке предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время». Он подчеркнул, что документ с самого начала касался только внутренней работы ТЦК и не создавал никаких ограничений прав и свобод украинцев. «Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации ВСУ и военно-политического руководства государства», — написал Залужный.

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По словам главнокомандующего ВСУ, действие документа отменят и отправят на доработку. Обновленный документ будет создан на основе изменений в законодательство, которые регулируют передвижение граждан в условиях военного положения.

Вчера разночтения и противоположные по смыслу комментарии Генштаба по данному вопросу финализировались вечерним публичным обращением Владимира Зеленского к Залужному и его подчиненным: дайте, мол, мне подробности и разберитесь с вопросом.

Теперь же Зеленский сказал, что между ним и Генштабом нет никакого взаимного непонимания, а вопрос о разрешениях на перемещение военнообязанных — «мелкая ошибка». «Мы решили, что решение было принято не совсем правильно и его отменят», — уточнил глава государства.

● Украинская сила: миллион под ружьем. «Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. „План Путина“ идет по графику? Украинское качество точно перевесит российское количество», — написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов. И пояснил, что через четыре месяца вместо «демилитаризации» состоялась максимальная милитаризация Украины.

Страна, по мнению Данилова, ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. «Происходит постоянное накопление и насыщение сил обороны западным оружием и технологиями», — уточнил он.

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ВСУ нужно все то, что потяжелей. Украине сейчас нужно любое тяжелое вооружение, заявил Bild Михаил Подоляк, советник главы ОП: «Любое тяжелое. Системы MLRS, гаубичные системы дальнего артиллерийского огня, системы ПРО, это необходимо в любом количестве, которое есть».

Подоляк понимает, что страны Европы не вкладывались в такой объем оружия. «Это Россия накапливала оружие, а страны Европы вкладывались в комфорт, в жизнь, в карьеры людей. Мы понимаем, то, что может Германия, она нам будет давать. Мы, единственное что хотели бы получать, это немножко быстрее с точки зрения минимизации потерь», — сказал он.

● Странные страхи Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что отказ его страны от поставок Украине оружия для защиты от российской агрессии обусловлен страхом перед РФ. В интервью CNN он заявил, в западной части Украины проживают около 150 тыс. венгров, которые могут стать жертвами российских ракетных ударов, если Москва будет недовольна действиями Будапешта.

При этом:

● Действенная британская поддержка. В Великобританию прибыла первая группа украинских военнослужащих для учений, сообщил министр обороны этой страны Бен Уоллес. Подобные мероприятия являются частью инновационной программы, цель которой — обучить до 10 тыс. украинских новобранцев.

Украинцы пройдут курсы на основе базовой военной подготовки Великобритании. Она включает в себя обучение владению оружием, оказанию первой медицинской помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель.

● Страна-агрессор выдыхается. У РФ уже недостаточно реальной боеспособности частей и современной военной техники, считает Михаил Подоляк, советник главы ОП. По его словам, Россия сегодня использует ракеты 60−70-х годов, у них нет такого объема действительно современного высокоточного оружия.

«Они используют бронетехнику старую, они расконсервируют максимально все свои складские помещения старые. Они используют сегодня так называемую скрытую мобилизацию, когда берут максимальное число людей из мелких и средних городов, где малый протестный потенциал. Потому что реальной боеспособности частей, современной техники у них недостаточно уже», — сказал Подоляк.

● Еще на 150 врагов стало меньше. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 500 своих военных, из которых 150 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском и Донецком направлениях.

Также оккупанты лишились более 10,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1600 (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 3789 (+17), артсистемы — 812 (+6), реактивные системы залпового огня — 247 (+0), средства ПВО — 107 (+2), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 187 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 664 (+4) и многое другое.

● Тяжелые бои на Донбассе продолжаются. ВСУ сдерживают оккупантов на границе Луганской и Донецкой областей, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, ежедневно оккупанты получают приказ продвигаться дальше, но не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительны. Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке.

Российские оккупанты пока не смогли полностью захватить всю территорию Луганской области, — в двух населенных пунктах все еще продолжаются ожесточенные бои, пояснил Гайдай.

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Следующая цель врага. После почти полного захвата Луганской области бои за Славянск в Донецкой области могут стать следующим ключевым сражением в битве за Донбасс, спрогнозировали в Минобороны Британии.

Российские оккупанты из Восточной и Западной групп войск, вероятно, сейчас находятся примерно в 16 км к северу от города Славянск. «Поскольку город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск, существует реальная возможность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым поединком в борьбе за Донбасс», — заявили в британском оборонном ведомстве.

В Минобороны Британии добавили, что Россия продолжает укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью.

В районе Славянска идут ожесточенные бои, обе стороны в этом районе применяют мощную военную технику, сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр.

● Нет покоя оккупантам. В оккупированной Макеевке Донецкой области прогремели взрывы на российской базе Технаб. Представители так называемых «властей» города сообщили в Telegram, что в результате прямого попадания произошла детонация боеприпасов, хранившихся на открытой территории базы.

А жители поселка Великий Бурлук Харьковской области сообщили о взрывах на складах российских оккупантов. Об этом написало Суспільне Харьков в Telegram. По словам местных, детонируют снаряды на складе боеприпасов, которые российские войска обустроили на окраине поселка.

В Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады российских военных, заявил Сергей Хлань, советник главы ОВГА.

● Германия готова. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готов дать Украине долгосрочные гарантии безопасности. «Вопрос, как это будет организовано, будет обсуждаться между странами G7», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов в немецком парламенте.

Шольц подчеркнул, что Германия одна из стран, которые готовы дать гарантии безопасности. Однако, по его словам, они не будут соответствовать 5 статье договора НАТО, а должны «быть адаптированы к конкретной ситуации».

Печатный станок становится опасным. Масштабное финансирование Нацбанком госбюджета может сильно продлить или даже помешать процессу присоединения Украины к Евросоюзу, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в колонке для ЭП. «Критерии в сфере экономической и монетарной политики содержат четкие правила, требующие, среди прочего, обеспечения независимости центробанков в государствах-членах, запрета прямого финансирования госсектора центробанками. Невыполнение этих требований может помешать евроинтеграции или растянуть процесс присоединения Украины к ЕС на десятилетия», — написал он.

Несмотря на постепенную адаптацию экономики к работе в военное время, потребность в эмиссионном финансировании хронически увеличивается. «20 млрд грн в марте превратились в 50 млрд грн отдельно в апреле и мае, а за июнь осуществлена ​​монетизация уже на 105 млрд грн», — уточнил Шевченко. И подчеркнул, что эмиссия НБУ не создает новых ресурсов в экономике, а лишь перераспределяет имеющиеся через инфляционный налог.

Глава НБУ добавил, что эмиссионная гривна попадает на валютный рынок, где давит на обменный курс и резервы. По его словам, в феврале-мае около 70% «эмиссионных» вливаний было выкуплено на валютном рынке за счет резервов, что умаляет долларизацию экономики и выводит сбережения из финансовой системы страны. «В итоге проиграют все, потому что у экономики без надежной денежной единицы нет шансов на рост или восстановление», — заключил глава регулятора.

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Для финала:

● Новинский не захотел оставаться в Раде. Вадим Новинский, депутат-мажоритарщик и бизнес-партнер Рината Ахметова, решил отказаться от мандата депутата Верховной Рады. «Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины», — написал он, уточнив, что хочет сосредоточиться на «служении» так называемой «УПЦ». По словам Новинского, «в новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя», ему «откровенно не до политики».

Новинский получил украинское гражданство в 2012 году, а в 2019-м он был избран народным депутатом от партии Оппоблок по 57 округу (Мариуполь).

И еще:

● Изменщик. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подозрении в госизмене депутату-коллаборанту Алексею Ковалеву (изгнанному из президентской Слуги народа). Недавно на того в Херсоне было совершено покушение, но предатель выжил.

Правоохранители передали для нужд ВСУ вертолет и самолет, которые принадлежали семье подозреваемого в госизмене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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