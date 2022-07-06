Залужный закрыл вопрос с «мелкой ошибкой» 6 июля, 18:41

Чем жила страна 06 июля 2022 года

● Залужный закрыл вопрос с «мелкой ошибкой». Генштаб отменит порядок выдачи разрешений для выезда военнообязанных и отправит его на доработку.

● В Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал, что во время заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели и вопрос о «порядке предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время». Он подчеркнул, что документ с самого начала касался только внутренней работы ТЦК и не создавал никаких ограничений прав и свобод украинцев. «Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации ВСУ и военно-политического руководства государства», — написал Залужный.

Видео дня

● По словам главнокомандующего ВСУ, действие документа отменят и отправят на доработку. Обновленный документ будет создан на основе изменений в законодательство, которые регулируют передвижение граждан в условиях военного положения.

● Вчера разночтения и противоположные по смыслу комментарии Генштаба по данному вопросу финализировались вечерним публичным обращением Владимира Зеленского к Залужному и его подчиненным: дайте, мол, мне подробности и разберитесь с вопросом.

● Теперь же Зеленский сказал, что между ним и Генштабом нет никакого взаимного непонимания, а вопрос о разрешениях на перемещение военнообязанных — «мелкая ошибка». «Мы решили, что решение было принято не совсем правильно и его отменят», — уточнил глава государства.

● Украинская сила: миллион под ружьем. «Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. „План Путина“ идет по графику? Украинское качество точно перевесит российское количество», — написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов. И пояснил, что через четыре месяца вместо «демилитаризации» состоялась максимальная милитаризация Украины.

● Страна, по мнению Данилова, ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. «Происходит постоянное накопление и насыщение сил обороны западным оружием и технологиями», — уточнил он.

● ВСУ нужно все то, что потяжелей. Украине сейчас нужно любое тяжелое вооружение, заявил Bild Михаил Подоляк, советник главы ОП: «Любое тяжелое. Системы MLRS, гаубичные системы дальнего артиллерийского огня, системы ПРО, это необходимо в любом количестве, которое есть».

● Подоляк понимает, что страны Европы не вкладывались в такой объем оружия. «Это Россия накапливала оружие, а страны Европы вкладывались в комфорт, в жизнь, в карьеры людей. Мы понимаем, то, что может Германия, она нам будет давать. Мы, единственное что хотели бы получать, это немножко быстрее с точки зрения минимизации потерь», — сказал он.

● Странные страхи Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что отказ его страны от поставок Украине оружия для защиты от российской агрессии обусловлен страхом перед РФ. В интервью CNN он заявил, в западной части Украины проживают около 150 тыс. венгров, которые могут стать жертвами российских ракетных ударов, если Москва будет недовольна действиями Будапешта.

При этом:

● Действенная британская поддержка. В Великобританию прибыла первая группа украинских военнослужащих для учений, сообщил министр обороны этой страны Бен Уоллес. Подобные мероприятия являются частью инновационной программы, цель которой — обучить до 10 тыс. украинских новобранцев.

● Украинцы пройдут курсы на основе базовой военной подготовки Великобритании. Она включает в себя обучение владению оружием, оказанию первой медицинской помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель.

● Страна-агрессор выдыхается. У РФ уже недостаточно реальной боеспособности частей и современной военной техники, считает Михаил Подоляк, советник главы ОП. По его словам, Россия сегодня использует ракеты 60−70-х годов, у них нет такого объема действительно современного высокоточного оружия.

● «Они используют бронетехнику старую, они расконсервируют максимально все свои складские помещения старые. Они используют сегодня так называемую скрытую мобилизацию, когда берут максимальное число людей из мелких и средних городов, где малый протестный потенциал. Потому что реальной боеспособности частей, современной техники у них недостаточно уже», — сказал Подоляк.

● Еще на 150 врагов стало меньше. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 500 своих военных, из которых 150 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском и Донецком направлениях.

● Также оккупанты лишились более 10,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1600 (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 3789 (+17), артсистемы — 812 (+6), реактивные системы залпового огня — 247 (+0), средства ПВО — 107 (+2), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 187 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 664 (+4) и многое другое.

● Тяжелые бои на Донбассе продолжаются. ВСУ сдерживают оккупантов на границе Луганской и Донецкой областей, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, ежедневно оккупанты получают приказ продвигаться дальше, но не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительны. Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке.

● Российские оккупанты пока не смогли полностью захватить всю территорию Луганской области, — в двух населенных пунктах все еще продолжаются ожесточенные бои, пояснил Гайдай.

● Следующая цель врага. После почти полного захвата Луганской области бои за Славянск в Донецкой области могут стать следующим ключевым сражением в битве за Донбасс, спрогнозировали в Минобороны Британии.

● Российские оккупанты из Восточной и Западной групп войск, вероятно, сейчас находятся примерно в 16 км к северу от города Славянск. «Поскольку город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск, существует реальная возможность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым поединком в борьбе за Донбасс», — заявили в британском оборонном ведомстве.

● В Минобороны Британии добавили, что Россия продолжает укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью.

● В районе Славянска идут ожесточенные бои, обе стороны в этом районе применяют мощную военную технику, сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр.

● Нет покоя оккупантам. В оккупированной Макеевке Донецкой области прогремели взрывы на российской базе Технаб. Представители так называемых «властей» города сообщили в Telegram, что в результате прямого попадания произошла детонация боеприпасов, хранившихся на открытой территории базы.

● А жители поселка Великий Бурлук Харьковской области сообщили о взрывах на складах российских оккупантов. Об этом написало Суспільне Харьков в Telegram. По словам местных, детонируют снаряды на складе боеприпасов, которые российские войска обустроили на окраине поселка.

● В Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады российских военных, заявил Сергей Хлань, советник главы ОВГА.

● Германия готова. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готов дать Украине долгосрочные гарантии безопасности. «Вопрос, как это будет организовано, будет обсуждаться между странами G7», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов в немецком парламенте.

● Шольц подчеркнул, что Германия одна из стран, которые готовы дать гарантии безопасности. Однако, по его словам, они не будут соответствовать 5 статье договора НАТО, а должны «быть адаптированы к конкретной ситуации».

● Печатный станок становится опасным. Масштабное финансирование Нацбанком госбюджета может сильно продлить или даже помешать процессу присоединения Украины к Евросоюзу, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в колонке для ЭП. «Критерии в сфере экономической и монетарной политики содержат четкие правила, требующие, среди прочего, обеспечения независимости центробанков в государствах-членах, запрета прямого финансирования госсектора центробанками. Невыполнение этих требований может помешать евроинтеграции или растянуть процесс присоединения Украины к ЕС на десятилетия», — написал он.

● Несмотря на постепенную адаптацию экономики к работе в военное время, потребность в эмиссионном финансировании хронически увеличивается. «20 млрд грн в марте превратились в 50 млрд грн отдельно в апреле и мае, а за июнь осуществлена ​​монетизация уже на 105 млрд грн», — уточнил Шевченко. И подчеркнул, что эмиссия НБУ не создает новых ресурсов в экономике, а лишь перераспределяет имеющиеся через инфляционный налог.

● Глава НБУ добавил, что эмиссионная гривна попадает на валютный рынок, где давит на обменный курс и резервы. По его словам, в феврале-мае около 70% «эмиссионных» вливаний было выкуплено на валютном рынке за счет резервов, что умаляет долларизацию экономики и выводит сбережения из финансовой системы страны. «В итоге проиграют все, потому что у экономики без надежной денежной единицы нет шансов на рост или восстановление», — заключил глава регулятора.

Для финала:

● Новинский не захотел оставаться в Раде. Вадим Новинский, депутат-мажоритарщик и бизнес-партнер Рината Ахметова, решил отказаться от мандата депутата Верховной Рады. «Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины», — написал он, уточнив, что хочет сосредоточиться на «служении» так называемой «УПЦ». По словам Новинского, «в новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя», ему «откровенно не до политики».

● Новинский получил украинское гражданство в 2012 году, а в 2019-м он был избран народным депутатом от партии Оппоблок по 57 округу (Мариуполь).

И еще:

● Изменщик. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подозрении в госизмене депутату-коллаборанту Алексею Ковалеву (изгнанному из президентской Слуги народа). Недавно на того в Херсоне было совершено покушение, но предатель выжил.

● Правоохранители передали для нужд ВСУ вертолет и самолет, которые принадлежали семье подозреваемого в госизмене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.