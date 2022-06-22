Закрутить Путину гайки 22 июня, 22:10 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 22 июня 2022 года

● В шаге от кандидатства. В проекте заключения саммита Евросовета, который пройдет 23−24 июня в Брюсселе, прописано решение предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС, сообщил Euractiv. Согласно проекту выводов саммита, который оказался в распоряжении издания, такой статус также получит Молдова, а Грузии пока что откажут.

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● В подготовленных выводах предлагается, чтобы Еврокомиссия отчитывалась перед Евросоветом о выполнении странами условий членства в ЕС. «Совет примет решение о дальнейших шагах, как только все эти условия будут полностью выполнены», — отмечается в проекте.

● Польша требует закрутить Путину гайки. Президенту Польши Анджею Дуде стыдно слушать разговоры о том, что нельзя унижать Россию и что нужно сохранить лицо российскому диктатору. Об этом он сказал на встрече с польскими послами.

● «Это Россия напала и убивает, никто не нападал на Россию. Рассказы России об угрозах со стороны НАТО в контексте убийств в Лондоне на протяжении десятилетий, войны в Украине, ранее — в Грузии и Сирии — отвратительная пропаганда. Именно Россия ответственна за эту войну, и она будет ответственна за то, что в мире может случиться голод из-за невозможности поставить зерно из Украины в Африку и другие части мира», — отметил Дуда.

● Польский лидер подчеркнул, что он не против диалога с Путиным, но тот должен сам просить о разговоре. «Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки и так помочь Украине, чтобы это Путин просил о разговоре», — уточнил он.

● Три цели Байдена. Президент США Джо Байден будет преследовать три главные цели в ходе предстоящих саммитов G7 и НАТО. Все они связаны с разрешением начатой Россией войны в Украине, заявил Джон Кирби, координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета госбезопасности США.

● Первой целью является усиление поддержки со стороны США демократической, суверенной Украины, а также привлечение РФ к ответственности за вторжение.

● Вторая цель — управление разрушительными рисками для глобальной экономики, в частности, в контексте повышения цен на топливо и продовольствие.

● Третьей ключевой целью назвали формирование информационного видения мира, в котором «демократия способна реализовывать свой потенциал и победить авторитарные и коррумпированные подходы».

● К слову, Джо Байден намерен призвать Конгресс приостановить действие федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон. Таким образом он намерен стимулировать снижение цен на топливо.

● Президент США не боится. США и Европа будут иметь единую позицию по сопротивлению России, — Джо Байден исключает возможный раскол в мнениях. «Я не боюсь», — сказал он, когда его спросили о разногласиях между американскими союзниками в Европе.

● Байден добавил, что «конфликт затянулся», и сказал, что обсудит дальнейшие действия с союзниками на саммите НАТО на следующей неделе в Мадриде.

● Война спровоцировала политический кризис в Италии. Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии, покинул свою партию Движение 5 звезд (M5S) из-за разногласий касательно поддержки Украины и оказания военной помощи Киеву. «Никогда не думал, что мне придется это сделать. Сегодня я и многие другие коллеги покидаем M5S. Мы покидаем то, что с завтрашнего дня больше не будет ведущей политической силой в парламенте», — сказал он.

● «Мы обязательно должны были выбрать, с какой стороны истории быть — с Украиной, на которую напали, или со страной-агрессором Россией. Позиции некоторых лидеров М5S рисковали ослабить нашу страну», — сказал Ди Майо.

● Решение главы МИД Италии о выходе из партии привело к расколу в парламенте страны. Фракцию M5S покинули более 60 парламентариев, вместе с Ди Майо они планируют создать новую парламентскую группу.

● Ди Майо является сторонником нынешнего премьера Марио Драги, который поддерживает Украину на пути ее борьбы с войсками РФ, а также стремление Киева в ЕС.

● Список Шольца. Правительство Германии впервые обнародовало полный перечень вооружений и нелетальной военной помощи, которую страна уже поставила либо намерена передать Украине.

● В Украину уже, в частности, поставлены: 3000 ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 900 рукояток к ним; 14 900 противотанковых мин; 500 зенитных ракет Стингер; 2700 переносных зенитно-ракетных комплексов Стрела; 16 млн патронов к огнестрельному оружию; 7 самоходных 155 мм гаубиц Panzerhaubitzen 2000, включая обучение экипажей и запасные части (совместный проект с Нидерландами); запчасти для истребителей МиГ-29; 50 бункерфаустов (противобункерных зарядов); 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами; 100 000 ручных гранат; 178 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники); 30 бронемашин и многое другое.

● Дополнительно правительство Германии намерено отправить в Украину (звездочками отмечены позиции, которые поставляют оборонные предприятия — это означает, что их изготовление либо ремонт могут еще длиться): 10 тыс. артиллерийских боеприпасов; 53 тыс. боеприпасов для зенитных орудий; 5,8 млн патронов для огнестрельного оружия; 5000 боевых шлемов; 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных устройств*; 8 + 32 разведывательных дрона*; 14 сенсоров для помех для защиты от дронов*; 10 орудий против дронов*; 54 бронетранспортера M113 с вооружением (их поставляет Дания, переоборудование и перевооружение финансирует Германия); 30 зенитных танков (САУ) Gepard, включая около 6000 зенитных боеприпасов*; 1 система противовоздушной обороны IRIS-T SLM*; радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA*; 80 пикапов Toyota*; 3 реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами и многое другое.

● К слову: «12 немецких и нидерландских [155 мм САУ] Panzerhaubitzen 2000 прибыли в Украину — полностью обученные украинские солдаты вернулись в страну», — заявила Кристина Ламбрехт, глава Минобороны Германии.

● Большая ирландская заморозка русских. Ирландия заморозила банковские счета, а также движимое и недвижимое имущество российских физических и юридических лиц на сумму 1,72 млрд евро. В частности, речь идет об аресте частных самолетов, яхт и элитной недвижимости. Об этом сообщила Irish Times со ссылкой на МИД Ирландии.

● Литву не оставят наедине с русскими. Если РФ вознамерится предпринять какие-то военные меры против Литвы, США в обязательном порядке поддержат эту страну-члена НАТО, пояснил спикер Госдепа Нед Прайс.

● Накануне секретарь совбеза РФ Николай Патрушев перешел к открытым угрозам населению Литвы из-за того, что Вильнюс запретил транзит санкционных товаров в российскую Калининградскую область.

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● Нужен седьмой пакет санкций. Президент Владимир Зеленский считает, что угрозы Кремля в адрес Литвы, а также российское энергетическое давление на страны Евросоюза являются аргументами для принятия седьмого пакета санкций ЕС против РФ. «Россия должна ощущать постоянное усиление давления за войну и за свою агрессивную антиевропейскую политику», — сказал он в своем видеообращении.

● С зерном решат быстро. На поиски решения проблемы вывоза зерна из украинских портов остались считанные недели. В ближайшие дни по этому вопросу пройдет ряд международных встреч в Турции. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

● Лукашенко вновь играет в войнушку. Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной, которые продлятся до 1 июля. Об этом сообщило минобороны этой страны-пособницы РФ в Telegram. Там заявили, что «учения» проводятся «ежегодно».

● Братислава может дать МиГи. Словакия намерена передать Украине свои советские истребители МиГ-29. Но после того, как правительство страны договорится о защите своего воздушного пространства с Польшей и Чехией. Об этом сообщил немецкий Business Insider.

● Ранее издание сообщало, что Словакия не смогла договориться с Германией о поставке Украине танков Т-72 с заменой их на немецкие Leopard 2A4.

● 16 июня официальная Братислава передала Киеву четыре вертолета Ми-17 и один Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня Град.

● Штурм Северодонецка продолжается. Оккупанты пытаются установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● На Бахмутском направлении вражеская армия перегруппировывала силы.

● На Славянском направлении оккупанты систематически обстреливают позиции украинских воинов, пытаясь вновь создать условия для наступления на Славянск.

● На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях армия РФ сковывает силы ВСУ, чтобы не допустить их переброски на другие, более опасные участки фронта.

● Давят снарядами. На один выстрел украинской артиллерии на некоторых участках фронта приходится шесть и более выстрелов врага, заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник. По его словам, несмотря на огромные потери в личном составе и технике, у оккупантов больше вооружения и они пытаются победить исключительно количеством. А вот эффективность пехотных подразделений врага, особенно в городских боях, остается низкой.

● Враг подбирается к Лисичанску. Войска РФ приближаются к Лисичанску (западнее Северодонецка), закрепляясь в населенных пунктах недалеко от города. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, город находится под плотным огнем — его обстреливают из авиации, артиллерии и танков.

● Российские войска продвигаются в Лисичанск с юга и, вероятно, атакуют окрестности города, считают аналитики американского Института исследования войны (ISW). Это российское наступление, мол, является неудачей для украинской обороны в районе Северодонецк-Лисичанск. Но оккупантам, вероятно, потребуются дальнейшие затяжные бои с украинскими войсками, подобные блокадным боям в Мариуполе и Северодонецке, чтобы захватить Лисичанск.

● Постепенное наступление на Херсонщине. Украинские войска продолжают контрнаступление в Херсонской области, сообщили в оперативном командовании Юг. Но в целях безопасности названия населенных пунктов, которые ВСУ освобождают от оккупантов, не разглашают.

● 20 июня советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области.

● РФ несет огромные потери на Донбассе. Россия, скорее всего, готовится к попытке перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений. В сводке британского оборонного ведомства в Twitter на этот счет сказано, что российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта. Однако были обнародованы данные о потерях «ДНР»: по состоянию на 16 июня 2128 военнослужащих погибли и 8897 ранены.

● «Уровень потерь „ДНР“ эквивалентен примерно 55% их первоначальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских сил на Донбассе», — считают британцы.

● 130 за сутки и вертолет. С начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла около 34 2300 своих военных, из них 130 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Больше всего людей за сутки враг потерял на Бахмутском, Славянском и Авдеевском направлениях.

● Также оккупанты лишились более 9,8 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1496 (+0 за сутки), боевые бронированные машины — 3614 (+8), артсистемы — 752 (+0), реактивные системы залпового огня — 239 (+0), средства ПВО — 99 (+1), самолеты — 216 (+0), вертолеты — 182 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 614 (+3) и многое другое.

● Дрон уничтожил российский завод. Российские СМИ распространили информацию об ударе по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Ростовской области (ранее его контролировала семья Виктора Медведчука). На обнародованных в соцсетях видео можно увидеть летящий беспилотник (стоящий, судя по всему, всего лишь $100), который пикирует на его территорию, после чего происходит мощный взрыв.

● Информации о раненных или погибших в результате удара пока нет.

● Кстати, суд продлил арест подозреваемого в госизмене Медведчука до 9 августа.

● Россию продолжает разрывать. На военной базе российской армии под городом Владимир (в 200 км восточнее Москвы) прогремел взрыв, о чем и сообщили кремлевские пропагандистские ресурсы. По имеющимся данным, в результате погибли четыре человека, еще столько же получили ранения различной степени тяжести.

● Причиной происшествия россияне назвали «детонацию боеприпаса».

● Коллаборант из СН уничтожен? Появилась не подтвержденная информация о ликвидации депутата ВР Алексея Ковалева, исключенного из президентской Слуги народа за сотрудничество с российскими оккупантами. В соцсетях обнародовали видео с искореженным взрывом автомобилем, на котором, как утверждается, передвигался коллаборант.

● Официальных подтверждений гибели Ковалева, либо покушения на его жизнь, пока нет.

● Депутат-предатель был избран в 186-м округе в Херсонской области. После частично оккупации региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что «Россия здесь всерьез и навсегда».

● Это не просто смерть, это казнь. Погибших в первые недели войны украинского фотожурналиста Макса Левина и сопровождавшего его военного Алексея Чернышова казнили российские военные. К таким выводам после расследования пришла организация Репортеры без границ (RSF): «Они были хладнокровно казнены российскими военными — вероятно, после допросов и пыток, в день их исчезновения, 13 марта 2022 года».

● Для расследования гибели журналиста, Репортеры без границ вернулись на то место, где 1 апреля были обнаружены тела Левина и Чернышова. Группа насчитала 14 пулевых отверстий в обгоревшей части их машины. Левин, вероятно, был убит одним или двумя выстрелами с близкого расстояния, а Чернышов мог быть сожжен заживо.

● По данным RSF, убийство могли совершить военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии или бойцы спецназа. Командует 106-й дивизией полковник Владимир Селиверстов. RSF передала доказательства украинским властям.

И для финала:

● Первый среди равных. Фонд Повернись живим стал первой благотворительной структурой в Украине, которая получила официальное право покупать из-за границы товары военного назначения.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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