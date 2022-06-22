Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Закрутить Путину гайки

22 июня, 22:10
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Чем жила страна 22 июня 2022 года

● В шаге от кандидатства. В проекте заключения саммита Евросовета, который пройдет 23−24 июня в Брюсселе, прописано решение предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС, сообщил Euractiv. Согласно проекту выводов саммита, который оказался в распоряжении издания, такой статус также получит Молдова, а Грузии пока что откажут.

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В подготовленных выводах предлагается, чтобы Еврокомиссия отчитывалась перед Евросоветом о выполнении странами условий членства в ЕС. «Совет примет решение о дальнейших шагах, как только все эти условия будут полностью выполнены», — отмечается в проекте.

● Польша требует закрутить Путину гайки. Президенту Польши Анджею Дуде стыдно слушать разговоры о том, что нельзя унижать Россию и что нужно сохранить лицо российскому диктатору. Об этом он сказал на встрече с польскими послами.

«Это Россия напала и убивает, никто не нападал на Россию. Рассказы России об угрозах со стороны НАТО в контексте убийств в Лондоне на протяжении десятилетий, войны в Украине, ранее — в Грузии и Сирии — отвратительная пропаганда. Именно Россия ответственна за эту войну, и она будет ответственна за то, что в мире может случиться голод из-за невозможности поставить зерно из Украины в Африку и другие части мира», — отметил Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что он не против диалога с Путиным, но тот должен сам просить о разговоре. «Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки и так помочь Украине, чтобы это Путин просил о разговоре», — уточнил он.

● Три цели Байдена. Президент США Джо Байден будет преследовать три главные цели в ходе предстоящих саммитов G7 и НАТО. Все они связаны с разрешением начатой Россией войны в Украине, заявил Джон Кирби, координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета госбезопасности США.

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Первой целью является усиление поддержки со стороны США демократической, суверенной Украины, а также привлечение РФ к ответственности за вторжение.

Вторая цель — управление разрушительными рисками для глобальной экономики, в частности, в контексте повышения цен на топливо и продовольствие.

Третьей ключевой целью назвали формирование информационного видения мира, в котором «демократия способна реализовывать свой потенциал и победить авторитарные и коррумпированные подходы».

К слову, Джо Байден намерен призвать Конгресс приостановить действие федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон. Таким образом он намерен стимулировать снижение цен на топливо.

● Президент США не боится. США и Европа будут иметь единую позицию по сопротивлению России, — Джо Байден исключает возможный раскол в мнениях. «Я не боюсь», — сказал он, когда его спросили о разногласиях между американскими союзниками в Европе.

Байден добавил, что «конфликт затянулся», и сказал, что обсудит дальнейшие действия с союзниками на саммите НАТО на следующей неделе в Мадриде.

● Война спровоцировала политический кризис в Италии. Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии, покинул свою партию Движение 5 звезд (M5S) из-за разногласий касательно поддержки Украины и оказания военной помощи Киеву. «Никогда не думал, что мне придется это сделать. Сегодня я и многие другие коллеги покидаем M5S. Мы покидаем то, что с завтрашнего дня больше не будет ведущей политической силой в парламенте», — сказал он.

«Мы обязательно должны были выбрать, с какой стороны истории быть — с Украиной, на которую напали, или со страной-агрессором Россией. Позиции некоторых лидеров М5S рисковали ослабить нашу страну», — сказал Ди Майо.

Решение главы МИД Италии о выходе из партии привело к расколу в парламенте страны. Фракцию M5S покинули более 60 парламентариев, вместе с Ди Майо они планируют создать новую парламентскую группу.

Ди Майо является сторонником нынешнего премьера Марио Драги, который поддерживает Украину на пути ее борьбы с войсками РФ, а также стремление Киева в ЕС.

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● Список Шольца. Правительство Германии впервые обнародовало полный перечень вооружений и нелетальной военной помощи, которую страна уже поставила либо намерена передать Украине.

В Украину уже, в частности, поставлены: 3000 ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 900 рукояток к ним; 14 900 противотанковых мин; 500 зенитных ракет Стингер; 2700 переносных зенитно-ракетных комплексов Стрела; 16 млн патронов к огнестрельному оружию; 7 самоходных 155 мм гаубиц Panzerhaubitzen 2000, включая обучение экипажей и запасные части (совместный проект с Нидерландами); запчасти для истребителей МиГ-29; 50 бункерфаустов (противобункерных зарядов); 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами; 100 000 ручных гранат; 178 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники); 30 бронемашин и многое другое.

Дополнительно правительство Германии намерено отправить в Украину (звездочками отмечены позиции, которые поставляют оборонные предприятия — это означает, что их изготовление либо ремонт могут еще длиться): 10 тыс. артиллерийских боеприпасов; 53 тыс. боеприпасов для зенитных орудий; 5,8 млн патронов для огнестрельного оружия; 5000 боевых шлемов; 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных устройств*; 8 + 32 разведывательных дрона*; 14 сенсоров для помех для защиты от дронов*; 10 орудий против дронов*; 54 бронетранспортера M113 с вооружением (их поставляет Дания, переоборудование и перевооружение финансирует Германия); 30 зенитных танков (САУ) Gepard, включая около 6000 зенитных боеприпасов*; 1 система противовоздушной обороны IRIS-T SLM*; радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA*; 80 пикапов Toyota*; 3 реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами и многое другое.

К слову: «12 немецких и нидерландских [155 мм САУ] Panzerhaubitzen 2000 прибыли в Украину — полностью обученные украинские солдаты вернулись в страну», — заявила Кристина Ламбрехт, глава Минобороны Германии.

Большая ирландская заморозка русских. Ирландия заморозила банковские счета, а также движимое и недвижимое имущество российских физических и юридических лиц на сумму 1,72 млрд евро. В частности, речь идет об аресте частных самолетов, яхт и элитной недвижимости. Об этом сообщила Irish Times со ссылкой на МИД Ирландии.

Литву не оставят наедине с русскими. Если РФ вознамерится предпринять какие-то военные меры против Литвы, США в обязательном порядке поддержат эту страну-члена НАТО, пояснил спикер Госдепа Нед Прайс.

Накануне секретарь совбеза РФ Николай Патрушев перешел к открытым угрозам населению Литвы из-за того, что Вильнюс запретил транзит санкционных товаров в российскую Калининградскую область.

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Нужен седьмой пакет санкций. Президент Владимир Зеленский считает, что угрозы Кремля в адрес Литвы, а также российское энергетическое давление на страны Евросоюза являются аргументами для принятия седьмого пакета санкций ЕС против РФ. «Россия должна ощущать постоянное усиление давления за войну и за свою агрессивную антиевропейскую политику», — сказал он в своем видеообращении.

С зерном решат быстро. На поиски решения проблемы вывоза зерна из украинских портов остались считанные недели. В ближайшие дни по этому вопросу пройдет ряд международных встреч в Турции. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

● Лукашенко вновь играет в войнушку. Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной, которые продлятся до 1 июля. Об этом сообщило минобороны этой страны-пособницы РФ в Telegram. Там заявили, что «учения» проводятся «ежегодно».

Братислава может дать МиГи. Словакия намерена передать Украине свои советские истребители МиГ-29. Но после того, как правительство страны договорится о защите своего воздушного пространства с Польшей и Чехией. Об этом сообщил немецкий Business Insider.

Ранее издание сообщало, что Словакия не смогла договориться с Германией о поставке Украине танков Т-72 с заменой их на немецкие Leopard 2A4.

16 июня официальная Братислава передала Киеву четыре вертолета Ми-17 и один Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня Град.

Штурм Северодонецка продолжается. Оккупанты пытаются установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

На Бахмутском направлении вражеская армия перегруппировывала силы.

На Славянском направлении оккупанты систематически обстреливают позиции украинских воинов, пытаясь вновь создать условия для наступления на Славянск.

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На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях армия РФ сковывает силы ВСУ, чтобы не допустить их переброски на другие, более опасные участки фронта.

Давят снарядами. На один выстрел украинской артиллерии на некоторых участках фронта приходится шесть и более выстрелов врага, заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник. По его словам, несмотря на огромные потери в личном составе и технике, у оккупантов больше вооружения и они пытаются победить исключительно количеством. А вот эффективность пехотных подразделений врага, особенно в городских боях, остается низкой.

Враг подбирается к Лисичанску. Войска РФ приближаются к Лисичанску (западнее Северодонецка), закрепляясь в населенных пунктах недалеко от города. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, город находится под плотным огнем — его обстреливают из авиации, артиллерии и танков.

Российские войска продвигаются в Лисичанск с юга и, вероятно, атакуют окрестности города, считают аналитики американского Института исследования войны (ISW). Это российское наступление, мол, является неудачей для украинской обороны в районе Северодонецк-Лисичанск. Но оккупантам, вероятно, потребуются дальнейшие затяжные бои с украинскими войсками, подобные блокадным боям в Мариуполе и Северодонецке, чтобы захватить Лисичанск.

● Постепенное наступление на Херсонщине. Украинские войска продолжают контрнаступление в Херсонской области, сообщили в оперативном командовании Юг. Но в целях безопасности названия населенных пунктов, которые ВСУ освобождают от оккупантов, не разглашают.

20 июня советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области.

● РФ несет огромные потери на Донбассе. Россия, скорее всего, готовится к попытке перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений. В сводке британского оборонного ведомства в Twitter на этот счет сказано, что российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта. Однако были обнародованы данные о потерях «ДНР»: по состоянию на 16 июня 2128 военнослужащих погибли и 8897 ранены.

«Уровень потерь „ДНР“ эквивалентен примерно 55% их первоначальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских сил на Донбассе», — считают британцы.

130 за сутки и вертолет. С начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла около 34 2300 своих военных, из них 130 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Больше всего людей за сутки враг потерял на Бахмутском, Славянском и Авдеевском направлениях.

Также оккупанты лишились более 9,8 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1496 (+0 за сутки), боевые бронированные машины — 3614 (+8), артсистемы — 752 (+0), реактивные системы залпового огня — 239 (+0), средства ПВО — 99 (+1), самолеты — 216 (+0), вертолеты — 182 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 614 (+3) и многое другое.

Дрон уничтожил российский завод. Российские СМИ распространили информацию об ударе по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Ростовской области (ранее его контролировала семья Виктора Медведчука). На обнародованных в соцсетях видео можно увидеть летящий беспилотник (стоящий, судя по всему, всего лишь $100), который пикирует на его территорию, после чего происходит мощный взрыв.

Информации о раненных или погибших в результате удара пока нет.

Кстати, суд продлил арест подозреваемого в госизмене Медведчука до 9 августа.

● Россию продолжает разрывать. На военной базе российской армии под городом Владимир (в 200 км восточнее Москвы) прогремел взрыв, о чем и сообщили кремлевские пропагандистские ресурсы. По имеющимся данным, в результате погибли четыре человека, еще столько же получили ранения различной степени тяжести.

Причиной происшествия россияне назвали «детонацию боеприпаса».

● Коллаборант из СН уничтожен? Появилась не подтвержденная информация о ликвидации депутата ВР Алексея Ковалева, исключенного из президентской Слуги народа за сотрудничество с российскими оккупантами. В соцсетях обнародовали видео с искореженным взрывом автомобилем, на котором, как утверждается, передвигался коллаборант.

Официальных подтверждений гибели Ковалева, либо покушения на его жизнь, пока нет.

Депутат-предатель был избран в 186-м округе в Херсонской области. После частично оккупации региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что «Россия здесь всерьез и навсегда».

● Это не просто смерть, это казнь. Погибших в первые недели войны украинского фотожурналиста Макса Левина и сопровождавшего его военного Алексея Чернышова казнили российские военные. К таким выводам после расследования пришла организация Репортеры без границ (RSF): «Они были хладнокровно казнены российскими военными — вероятно, после допросов и пыток, в день их исчезновения, 13 марта 2022 года».

Для расследования гибели журналиста, Репортеры без границ вернулись на то место, где 1 апреля были обнаружены тела Левина и Чернышова. Группа насчитала 14 пулевых отверстий в обгоревшей части их машины. Левин, вероятно, был убит одним или двумя выстрелами с близкого расстояния, а Чернышов мог быть сожжен заживо.

По данным RSF, убийство могли совершить военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии или бойцы спецназа. Командует 106-й дивизией полковник Владимир Селиверстов. RSF передала доказательства украинским властям.

И для финала:

● Первый среди равных. Фонд Повернись живим стал первой благотворительной структурой в Украине, которая получила официальное право покупать из-за границы товары военного назначения.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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