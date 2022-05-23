Буча и право Украины на будущее 23 мая, 19:21 Цей матеріал також доступний українською

Сейчас на улицах Бучи и Гостомеля спокойно — это то трагическое спокойствие, которое является в своей основе памятью по погибшим

В Буче в полдень, с виду, спокойно. Но это только поверхностное впечатление. Бойцы терробороны и сотрудники полиции, патрулирующие по улицам городка, действительно выглядят спокойно. Но на глубине ощущается трагедия местных жителей.

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Моя поездка по местам недавних боевых действий — Буча, Гостомель, Ирпень — оставляет немало материала для анализа. Вот расстрелянный из автоматов ТРЦ, где еще полгода назад люди смотрели кино и покупали одежду. Вот уничтоженный под ноль гипермаркет Эпицентр. Вот выбитые взрывной волной окна в элитном жилом комплексе, который должен был стать комфортной средой для украинского среднего класса.

Мой дедушка Тимофей Драч воевал во Второй мировой войне на стороне советской армии, начиная с 1939 года. Имел ранг лейтенанта, а отвечал за логистику — колонну грузовиков, подвозившую горючее и продовольствие для южного фронта. Когда советская армия продвинулась в Болгарию — дедушка организовывал транспортные колонны в эту страну.

Он был немногословен, когда я, киевский школьник, расспрашивал его о войне в 1990-х. Я ему показывал свои рефераты о Первой мировой войне, истории военных конфликтов в Египте, но дедушка лишь молчал. «Война — это страшно», — это, пожалуй, единственные слова, которые мне запомнились от него.

Теперь и я могу повторить следом за дедушкой: война — это страшно. То, что пережили городки на западной окраине Киева, трудно сравнить с чем бы то ни было. Местные жители неохотно вспоминают события, происходившие здесь в марте. Кто-то просто предпочитает забыть те события, кому-то нужно время, чтобы восстановиться от психологических травм.

Вот я стою у разрушенного гипермаркета Эпицентр в Буче. По всему видно, что здесь работала русская артиллерия. Покосившиеся и растрощенные стены, выбитые окна, черный цвет военного пожарища там, где еще в начале года были стеллажи с обоями и люстрами. Российская армия поглумилась над всеми мечтами украинского среднего класса именно здесь, в Буче.

Ненамного лучше выглядит Гостомель. Сожженные грузовики, еще недавно возившие товары для нужд жителей Киевской области. Расстрелянные пулеметными очередями супермаркеты Novus, в которых так приятно было скупаться для пикника еще на майские выходные в прошлом году. Черный от дыма цвет стен частных домов, в которых, по-видимому, кто-то еще недавно читал новости о выборах-2019, реформе государственных закупок и запуске налогового режима Дія.Сіті.

Создается впечатление, что российская армия именно здесь — в Буче, Гостомеле и Ирпене — пыталась похоронить украинскую мечту. Ту самую спокойную мечту, когда можно жить кругом приятных дел — спортзалом, приобретением корма для домашнего кота, ставками на футбольные матчи — и не беспокоиться о геополитике.

Однако, когда российские солдаты врывались в частные дома жителей Бучи, для украинской мечты больше не оставалось места. И так тяжело, так непросто возродить наше право иметь мечты и надежды на будущее. По улицам Бучи уже ездят велосипедисты и ходит молодежь, держа банки с напитком Revo в руках. Они — будущее этого городка, сегодня предпочитающего забыть о том, что ему пришлось пережить.

Теперь и я могу повторить следом за дедушкой: война — это страшно

Вряд ли Буча должна забывать то, что она пережила. Разговоры местных жителей в здешних магазинах — обыденные: какая калорийность вот этого йогурта, готовите ли горячий кофе, работает ли банкомат. Но за этими разговорами — невероятный опыт. Опыт жизни и смерти. Опыт пребывания на той грани войны, которую удержать было очень сложно.

Прогуливаясь по улицам частного сектора Бучи, трудно не думать о тех, кто положил здесь свою жизнь. К смерти нельзя подготовиться. А видеокадры об издевательствах российских боевиков над жителями этого города показывают, что люди выходили на гибель в обычных спортивных штанах, в джинсовых куртках, в жилетах китайского производства.

То же в Гостомеле. Случайно уцелели представительства застройщиков этого городка, торгующих однокомнатными квартирами для тех, у кого не хватает средств приобрести аналогичную квартиру в Киеве. Рекламные плакаты этих представительств промоцируют простой, понятный образ жизни: спокойный быт, прогулки по гостомельским полям, возможность приобрести нужные вещи и получить медицинский сервис.

Но война перечеркнула спокойный ритм жизни в Гостомеле. Здешний аэропорт Антонов стал полем боя, который навсегда войдет в историю Украины как бой за Киев и его безопасность. И хотя Киев готов был обороняться, именно в Гостомеле происходила защитная операция Вооруженных Сил Украины, избавившая жителей западной окраины столицы от необходимости участвовать в активных боевых действиях.

Вся западная окраина Киева пропахла выхлопами русской армии. Ее злоба, ее агрессия до сих пор здесь чувствуется. Ожидая увидеть бедность Украины, а увидев развитость киевских окрестностей, русские солдаты обезумели. Многое уже убрано, но разрушений настолько много, что региону нужна правительственная программа восстановления.

В этом восстановлении должен участвовать и частный сектор. Было бы здорово, если бы сеть супермаркетов Novus, потерявшая немало во время российской атаки на западный пригород Киева, создала программу реконструкции своей недвижимости. Такая программа предоставили бы рабочие места для тех строителей и инженеров, которые ищут работу и будут рады любым предложениям.

Глядя на разрушенные фитнес-залы, супермаркеты, автозаправочные станции в Буче и в ее окрестностях, хочется вспомнить Киев в ноябре 1943 года, когда в него вошла советская армия. И тоже не особо присматривалась, что можно разрушать артиллерийской канонадой, а что нельзя. Тем более не присматривались к объектам разрушений русские солдаты в марте.

В агрессии российских оккупантов в Буче, Гостомеле и Ирпене чувствуется нечто большевистское. Очевидно, у них было много патронов для своих автоматов, а потому стреляли прямо туда, куда глядели глаза. Никакой продуманной тактики здесь не было, только желание напугать местных жителей, чтобы те сдались на милость «русского мира». Но они выдержали. Кто-то пересидел беду в подвале, кто-то в бомбоубежище, кто-то смог пережить все это в собственной квартире. Некоторые многоэтажки в той же Буче россияне не трогали. Им повезло.

Настроения местных жителей — это нечто больше и мощнее, чем просто трагедия. Это и невозможность жить дальше, и нежелание строить дальнейшие планы, и растерянность перед лицом войны, которой действительно могло бы и не быть, если бы Украина развивалась по несколько иной траектории, начиная с кризиса 2008 года. Если бы Украина не голосовала за Виктора Януковича, если бы сполна воспользовалась возможностями Революции достоинства 2014 года, если бы не обманывала себя иллюзиями в более поздние годы на фоне недоделанных реформ типа пенсионной.

Западная окраина Киева выстояла, не пропустив российскую армию в украинскую столицу. Конечно же, здесь следует отметить роль Национальной гвардии, артиллерии ВСУ и территориальной обороны. Своими глазами в тревожные ночи марта я наблюдал с балкона своего дома на западе Киева, как украинская армия перебрасывала бронетехнику с одного направления на другое. Танки, БТР, топливозаправщики, еще несколько часов назад находившиеся на полях боевых действий. На них всех был символический знак победы над Россией, победы над смертью. Этот знак невозможно было увидеть, его можно было только ощутить.

Ты наблюдаешь в два ночи, как танки двигаются у твоего дома, чтобы защитить тебя и твою жизнь. На них нет флагов, но ты точно знаешь, что они украинские, что они за тебя, за твою страну и твое будущее. Они горячие от боевых эмоций, они не успевают попасть повсюду, где они нужны, но они несут в себе вкус победы, которая ждет Украину — страждущую, трагическую, проблемную страну, защищающую себя от агрессора. Но вместе с тем это страна, которая является большой восточно-европейской демократией, которая уверена в собственном геополитическом выборе.

Это все в прошлом. Благодаря усилиям ВСУ Киев и Киевская область освобождены не только от остатков российской армии, но и от российских мин, о чем сообщил Офис президента. Впрочем, травма войны осталась — как остались и воздушные тревоги, которые будят нас ночью то в два часа, то в три, то в четыре. И как только тебе начинает казаться, что жизнь нормализуется, ты слышишь звук воздушной тревоги и понимаешь, что до нормальной жизни еще далеко.

Но это не причина расстраиваться, впадать в депрессию или отказываться от полноценной жизни. Нам также следует заботиться о себе, иметь определенные доходы по возможности, заботиться о своих родных, быть частью своих сообществ. Не будет прощения нашему молчанию, если мы до сих пор молчим и не решаемся называть вещи своими именами. Давайте говорить друг с другом об опыте войны, но с уважением к тому, что опыт другого человека может быть отличен от нашего опыта.

Буча и Ирпень были местом жительства преимущественно украинского среднего класса. Так же, как Вишневое или Софиевская Борщаговка. Здешние ЖК были популярны среди представителей украинской экономики «белых воротничков» — айтишников, юристов, финансистов, маркетологов. Почувствовав привкус действительно европейской жизни, они пытались построить здесь, на западной окраине Киева свое собственное благополучие, свой собственный комфорт.

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Владимир Путин и его кремлевские генералы хотели надругаться над попытками украинского среднего класса чего-нибудь достичь в этой жизни. Что-нибудь построить, что-то создать. Они направили всю большевистскую ненависть российско-фашистской армии на мирных жителей городков вблизи Киева. Это не только Буча, Ирпень, Гостомель, но и Бородянка, и Макаров.

Открывая карту и рассматривая территорию, ты понимаешь, что жители этих мест фактически находились в окружении в холодные дни марта 2022 года. В какой-то момент им уже некуда было бежать, негде было взять свежую еду или горючее для своих автомобилей. Они больше месяца жили в полном страхе потерять собственную жизнь, размышляя о ее смысле и содержании.

Путин своей атакой на западный пригород Киева выразил свою ненависть к самому украинскому образу жизни. К тому, как мы развиваемся, как мы планируем будущее. Даже к тому, как мы занимаемся спортом и пьем кофе, ведь такие маленькие бытовые вещи вызвали зависть и ярость восточного соседа. По их версии, украинцы просто не имеют права наслаждаться жизнью.

Именно поэтому события в Буче уже многие назвали геноцидом. Это действительно так. Каждая цивилизованная армия знает и понимает, что преступления в отношении гражданских жителей недопустимы даже во время войны, какой бы эта война ни была.

Издевательство над мирными гражданами — это прямой путь к Международному уголовному суду, уже имеющему опыт расследования расстрела мирных жителей боснийского городка Сребреница, где солдаты так называемой Республики Сербской уничтожали местных мусульман. Некоторые из этих солдат не верили ни в одну идеологию, а только зарабатывать деньги, которые платило непризнанное правительство «Республики Сербской» во главе с Радованом Караджичем. Этим солдатам было все равно, за кого воевать — лишь бы деньги платили вовремя.

Сергей Шойгу, российский министр обороны, незадолго до начала войны, произошедшего 24 февраля, публично признал во время выступления для российской молодежи, что многому научился у Караджича. Он тогда не вдавался в детали, но понятно, что речь шла о жестокости и том патологическом хладнокровии, которым почему-то должны обладать солдаты, расстреливающие гражданских жителей.

Страны бывшей Югославии обрели в себе силы жить и работать, когда война в Балканском регионе закончилась. Эту войну трудно сравнить с тем, что устроила российская армия против Украины, но нам все же нужны уроки того, как жить дальше с той психологической травмой, которую нанесла российская армия своей жестокостью.

В нашем желании построить свободную и богатую страну мы вызвали ненависть Кремля, привыкшего жить с мнением, что именно он должен устанавливать правила игры в Восточной Европе. Украина перед глазами всего мира доказала, что Москва не будет законодателем в Восточной Европе. Здесь будут властвовать демократия и рыночная экономика, а не ностальгия по прежним порядкам, которые когда-то диктовал СССР.

Сейчас на улицах Бучи и Гостомеля спокойно. Это то трагическое спокойствие, которое является в своей основе памятью по погибшим. Но это также то спокойствие, в котором очень много уверенности, что Украина уже получила свое право быть политически свободной и жить так, как она сама хочет. Это право завоевано кровью. Давайте никогда его не терять.

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