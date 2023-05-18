На карту поставлено будущее НАТО. Что решится для Украины этим летом 18 мая, 11:16 NV Премиум

Когда лидеры НАТО соберутся в Литве в июле, они вернутся к вопросу, который преследует альянс со времени злополучного Бухарестского саммита в 2008 году

С приближением саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в середине июля, у всех на устах вопрос о том, как избежать еще одного фиаско, касающегося будущего членства Украины в альянсе. Когда 15 лет назад в Бухаресте лидеры НАТО рассматривали этот же вопрос, им не удалось достичь убедительного соглашения о том, как решить проблему стремления Украины и Грузии к членству в альянсе. Нам всем приходится пожинать последствия этого.

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В преддверии саммита 2008 года президент Украины Виктор Ющенко и президент Грузии Михаил Саакашвили убедили президента США Джорджа Буша в том, что членство в НАТО является наилучшим вариантом для их стран. Буш, в свою очередь, пообещал, что в Бухаресте он примет решение по НАТО. Но закончилось это не очень хорошо. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель отнеслись к этой идее враждебно, утверждая, что Украина и Грузия не готовы к членству, и что не стоит рисковать, отталкивая таким образом Россию.

Первый пункт, несомненно, был верен в отношении Украины, и не в последнюю очередь потому, что значительные слои украинского общества решительно выступали против членства в НАТО. Прошло всего десять лет с тех пор, как натовские бомбы упали на Белград, поэтому вопрос о вступлении в альянс все еще вызывал серьезные разногласия. Если бы вопрос о членстве был тогда вынесен на референдум, неизвестно, что решили бы украинские избиратели.

Очевидно, что Россия тоже выступала против этой идеи.