Культурная консолидация ради победы 27 июня, 12:45 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Сегодня наш культурно-информационный фронт сражается сразу за плечами наших воинов. А иногда стоит впереди и защищает страну и мир от позорной российской пропаганды и дезинформации

За что мы сегодня воюем? Что мы защищаем? Границы и государственность? Наш прекрасный народ? Да. Но что такое границы без национальной идентичности и ее культуры? Это просто территория. И существует ли народ без культуры и самобытности? К счастью, украинцы обладают настолько мощной культурой и историей, что уже многие столетия никто не может их уничтожить. Мы воюем за наши ценности — демократию, равенство, свободу и за то, чтобы украинцы продолжали осуществлять неотъемлемое право на самоопределение на своей территории.

Видео дня

Цели войны враг непрозрачно сформировал как «окончательное решение украинского вопроса» — ничего нового, учитывая историю наших отношений. И россияне недвусмысленно следуют своему плану — прицельными ударами, как по музею Григория Сковороды, спланированно целятся в самое сердце украинской философии, культуры, языка и самобытности.

Беспощадно бьют в сакральное сердце Украины и запорожского казачества — остров Хортицу, Воронцовский дворец в центре Одессы, еврейское кладбище в Глухове, Лисичанскую гимназию, Святогорскую лавру. Ударами по «Мрії» пытаются уничтожить наши достижения и историческое стремление к свободе.

В истории страны не раз случались моменты, когда украинцы едва не потеряли свою национальную идентичность. До 2014 года мы были на пороге такой беды. Соседнее государственное образование с первых лет своего существования будто бы поставило своей целью, если не украсть, то физически уничтожить украинскую культуру и самобытность. Ведь они мощное оружие — самое главное оружие нашей свободы, процветания и успеха. Оружие не менее сильное, чем байракторы и джавелины, которое можно уничтожить тысячами бомб и ракет. Это мягкая сила, которая станет защитой украинцев по всему миру при любых внешних агрессиях.

Сегодня наш культурно-информационный фронт сражается сразу за плечами наших воинов. А иногда стоит впереди и защищает страну и мир от позорной российской пропаганды и дезинформации.

Бой выигрывает армия, войну — экономика, а бессмертие обретает культура

С 24 февраля 2022 г. мы перестали быть страной на окраинах европейского мира. Украинцы выстроились в его центре. Сегодня ни один человек в Европе и Америке не перепутает украинца и россиянина, как это было раньше. Если 15 лет назад большинство иностранцев не знали, где находится Украина, то сегодня они знают, где находятся Ирпень и Буча.

Все больше людей в мире знают о вкладе украинцев в победу во Второй мировой войне, знают, что это украинцы изобрели реактивный двигатель и рентген, участвовали в создании интернета. Знают, кто крестил Киевскую Русь. Что Королев, Шептицкий и Патон — наши, что Сковорода, Айвазовский, Репин, Малевич — тоже наши. Что Reface и WhatsApp также создали украинцы. В конце концов теперь все знают, что борщ — украинский.

И сколько бы Россия ни пыталась присвоить наши достижения, этот план точно сойдет на нет, если мы вместе объединим усилия для сохранения, восстановления и популяризации нашей самобытности в мире. Но самое главное — это все увидели сами украинцы. Десятки миллионов наших граждан до 24 февраля не подозревали, насколько они, украинцы, патриоты своего государства и носители самобытной культуры и истории. На войну ушли не только в войска или в волонтеры. Наши артисты также воюют за сердца людей мира, очаровывая своими песнями и танцами.

Наша главная задача сегодня — укоренить и развивать глубокое чувство гордости за принадлежность к украинской нации. Каждый из нас должен гордиться тем, что является украинцем, своей, хоть и нелегкой, но глубокой историей и традициями, которые удалось сохранить, несмотря на все репрессии со стороны московии. Все это задача культурного фронта страны.

Сейчас для нас безусловно важно не только лелеять свои традиции и традиционное национальное искусство. Должны осовремениться во всем — в театре, опере, на концерте электронной музыки или симфонического оркестра, на выставке работ прошлого века или современного искусства, в ресторане национальной кухни, в вышиванке или в работах современных дизайнеров.

Мы должны постоянно повышать уровень осведомленности украинцев и мирового сообщества относительно украинской истории и культуры, консолидировать общество вокруг общего месседжа самобытности Украины и ее культуры через онлайн-площадки, объединенный телемарафон, лидеров общественного мнения, соцсети, привлекательный и профессиональный аудио- и визуальный контент.

Украина по сути своей является европейской страной, неотъемлемой частью цивилизованного сообщества. Двусторонние отношения со странами мира, которые во время войны вышли на новый уровень понимания и готовности действовать, тому отличное доказательство. Именно поэтому необходима поддержка художественных проектов с участием украинских деятелей культуры за рубежом, представляющих современную Украину; участие в фестивалях, ярмарках, выставках; наполнение информационного пространства Европы украинским вещанием; недопущение прекращения участия Украины в знаковых мировых событиях сферы культуры (Венецианский биеннале, Каннский и Берлинский кинофестивали, Авиньонский фестиваль и т. п. ).

Отдельным, важнейшим направлением работы сегодня и в будущем является восстановление уничтоженного во время войны и сохранение культурного наследия Украины. Мы уже зафиксировали более 300 разрушенных или поврежденных важных исторических объектов. Вместе с тем должны продолжать процесс «Большой реставрации» на тех территориях, где это безопасно.

Должны уже смотреть в будущее и привлекать специалистов по урбанистике, архитекторов и дизайнеров для обсуждения будущих проектов восстановления украинских городов и думать о создании в Украине таких культурных событий и мероприятий международного уровня, которые станут знаковыми в мире и желательными к посещению странами мира.

Сейчас, как никогда, культурный мир готов нам помогать, но и мы внутри страны не должны рассчитывать только на иностранных доноров. Мы должны вкладывать ресурсы в суть нашего народа, в его душу и самовыражение. Да, пока расходы на культуру не являются безотлагательными. На сегодняшний день главное — наша армия, которой мы все безгранично гордимся. Но в стратегической перспективе именно культура Украины покорит мир. Такой тип завоевания должен быть единым. Только он имеет право существовать в современном мире.

Сегодня у нас появился исторический шанс навсегда изменить представление о нашей стране, ее самоопределенности, истории и будущем. Это шанс вывести культурный бренд Украины на качественно новый уровень, дабы он занял влиятельное место в мировой культуре.

Мы не можем упустить важность момента. Ведь завтра нас может уничтожить вражеская ракета. Но именно сегодня каждый из нас принимает судьбоносные решения: увековечить нашу страну или оставить все как есть. Враг воюет против нашей культуры. Поэтому нам не только нужно ее защищать, но и поднимать на пьедестал. Все стремления, планы и цели изложены в Манифесте «Культурная консолидация ради победы» касательно приоритетов культурной политики во время войны, или 12 необходимых шагов. Это документ, который я призываю подписать наших художников.

Агрессор хочет, чтобы мы стали мертвыми. Мы хотим жить и творить. Каждый из нас будет жить физически в лучшем случае 70−80 лет. Наша культура и национальность должны жить вечно. Бой выигрывает армия, войну — экономика, а бессмертие обретает культура.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.