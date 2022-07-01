Путин сделает с Лукашенко то, что не смог сделать с Украиной 1 июля, 18:35

Чем жила страна 01 июля 2022 года

● Путин сделает с Лукашенко то, что не смог сделать с Украиной. Глава кремлевского режима Путин заявил, что западные санкции против РФ и Беларуси, введенные за многочисленные военные преступления и нарушения прав человека, толкают их к «объединению».

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● «Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы», — заявил российский диктатор. По его словам, вместе у РФ и Беларуси якобы получится «минимизировать ущерб» от санкций и освоить «выпуск востребованной продукции».

● А сам Лукашенко продлил до 9 июля «военные учения», — об этом сообщил канал Белорусский гаюн, который отслеживает передвижение военной техники по территории своей страны.

● Беларусь к войне не готова. Угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины сохраняется, но прямое военное наступление маловероятно. Об этом сообщил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Минобороны. «Сегодня прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой», — отметил он.

● По словам Скибицкого, на сегодня на границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси. Это вынуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания и усиливать разведку.

● Пессимизм, смешанный с благодарностью. Западной помощи все еще недостаточно, чтобы у Украины был паритет с врагом в тяжелом вооружении, уверяет секретарь СНБО Алексей Данилов. «Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, паритет будет достигнут», — написал он в Twitter.

● По мнению Данилова, Украину ждет очень сложная война.

И Шольц — о том же:

● Путин сможет воевать долго. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что российский диктатор готовился к войне против Украины как минимум год. И, по мнению немецкого лидера, Путин, вероятно, сможет вести наступление «долгое время».

● Новая горячая точка — Лисичанск. Войска РФ атакуют Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, удерживая его часть. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram. «Враг тщетно пытается окружить украинских военных, атакуя Лисичанск с юга и запада», — отметил он.

● По словам главы ОВА, жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах.

● Бои не местного значения. На Донецком направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на окружении украинских войск в Лисичанском районе с юга и запада, и установлении полного контроля над Луганской областью. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Враг пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут — Лисичанск, но успеха не имеет.

● Ужасная ночная атака. В ночь на 1 июля Россия нанесла удары по территории Одесской области. Ракеты попали в девятиэтажный жилой дом и в две базы отдыха в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района. Погибли по меньшей мере 21 человек (среди них — один ребенок), 38 ранены.

● На Одессщине — траур. 2 июля в Одесской области объявлен траур по погибшим в результате ракетных ударов России по Белгород-Днестровскому району.

● Как сообщили в пресс-службе горсовета Одессы в Telegram, в этот день на всей территории области будут приспущены государственные флаги на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций. Рекомендовано воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований и внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.

● Оккупантов лишили нефти. В соцсетях появилась информация об ударе по нефтебазе российских захватчиков в Ровеньках Луганской области. Кроме того, пользователи опубликовали видео предполагаемого прилета ракеты.

● Ровеньки находятся в глубоком тылу оккупантов, примерно в 80 км от линии фронта.

● В Генштабе ВСУ информацию о ракетном обстреле нефтебазы пока не комментировали.

● Еще 150 «груза 200». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 750 своих военных, из которых 150 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

● Также оккупанты лишились более 10 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1577 (+4 за сутки), боевые бронированные машины — 3736 (+10), артсистемы — 796 (+6), реактивные системы залпового огня — 246 (+0), средства ПВО — 105 (+1), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 186 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 645 (+4) и многое другое.

● Почти 100 тыс. раненых. За время войны более 90 тыс. российских солдат были ранены в Украине, заявил министр обороны Алексей Резников. «Враг потерял более 30 тысяч своих солдат в Украине. Более 90 тысяч россиян ранены. Очень много пропавших без вести», — сказал он. И добавил, что российское руководство многих оккупантов выдает как «потерянных», чтобы не выплачивать денежные компенсации их семьям.

● Пентагон плотно занят помощью. Минобороны США выбирает из более чем тысячи предложений американских производителей оружия и военной техники, которые могут изготовить эффективное оружие для обороны Украины.

● Пентагон уже в ближайшие недели примет решение, какие из предложенных идей будут реализованы. Это позволит начать производство систем, которые усилят возможности для Украины, а также американских военных.

● Предложения сосредоточены вокруг ключевых сфер, включая ПВО, средства противотанковой, противопехотной, береговой обороны, а также БПЛА, контрбатарейной борьбы и защищенной связи.

● Поход в ЕС стартовал. Президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении стратегической цели — полноправного членства в Евросоюзе для Украины. Документ был завизирован на заседании украинского парламента перед выступлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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● «Сегодня мы подписываем совместное заявление, которое является сигналом единства всех ветвей власти и свидетельством нашей решимости в достижении стратегической цели Украины, а именно полноправного членства в Европейском Союзе», — отметил украинский президента.

● «Наш путь к членству не должен занимать годы, десятилетия. Мы должны преодолевать этот путь быстро. По возможности это зависит от нас. Сделать нашу часть работы идеально, чтобы дать возможность нашим друзьям в Европейском Союзе так же быстро, так же консолидированно принять для нас еще одно историческое решение», — отметил Зеленский.

● Впереди — долгая дорога. Сегодня Украина имеет очень четкую европейскую перспективу и является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, что казалось почти невозможным еще пять месяцев назад. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая по видеосвязи перед ВР. «Впереди у Украины долгий путь, но Европа будет рядом в каждом шаге, в каждой реформе, пока это будет нужно. С этих темных времен войны и до момента, когда вы переступите порог ЕС», — сказал она.

● Глава Еврокомсисии подчеркнула, что украинские власти должны провести необходимые реформы как можно скорее. «Следующие шаги находятся в пределах вашей досягаемости. Но они потребуют напряженной работы», — уверена она.

● Появился новый омбудсмен. Парламент поддержал назначение народного депутата Дмитрия Лубинца (экс-представитель БПП, который сейчас входит в группу За майбутнє) на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека (вместо оскандалившейся Людмилы Денисовой).

И для финала:

● Борщ стал наследием ЮНЕСКО. Украинское традиционное национальное блюдо борщ включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего срочной охраны. Теперь культуру его приготовления будут оберегать.

● Украина подала заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО весной 2021 года. Там уже есть украинская петриковская декоративная роспись, традиция косовской расписной керамики и козацкие песни Днепропетровской области.

● И еще: с сегодняшнего дня в Украине начал действовать визовый режим с РФ.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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