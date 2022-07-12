Горячий привет Путину от ВСУ и HIMARS 12 июля, 18:27

Чем жила страна 12 июля 2022 года

● Горячий привет Путину от ВСУ и HIMARS. В результате ночного ракетного удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области произошел грандиозный взрыв и были уничтожены около 150 российских оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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● По словам Братчука, после попадания ракет HIMARS по вражескому штабу в Херсонской области погибли: начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин; полковник Кенс; командир 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Горобец; начальник оперативного отделения штаба 20-й мотострелковой дивизии подполковник Коваль; начальник артиллерии 20-й мсд подполковник Гордеев.

● Детонация боеприпасов на месте попадания ракет продолжалась до утра, сообщил в ФБ Сергей Хлань, советник главы Херсонской ОВА. Он отметил, что российская пропаганда никак не могла придумать версию, куда именно пришелся удар ВСУ: «Пишут, что наши попали то в ГЭС, то в больницу и жилые дома, то в центр российской гуманитарной помощи. И больше всего меня повеселило, что было попадание в склады селитры, которые принадлежат мне».

● Смертельный удар. В оккупированном Шахтерске в Донецкой области после удара украинских военных с помощью HIMARS по позициям оккупантов погибли представители военного руководства РФ, а именно все заместители командира российской 106-й воздушно-десантной дивизии, кроме одного. Об этом сообщило Стратегическое командование ВСУ в Telegram.

● О взрывах на российских складах с боеприпасами в Шахтерске стало известно 8 июля.

● Русское похмелье. Весь российский пьяный пафос о величии «второй армии» заканчивается утром столкновением с реальностью, уверен Михаил Подоляк, советник главы ОП. «„Наша ПВО щелкает их, как орехи“, „мы еще не начинали“, „это просто склад с селитрой“. Роспропаганда генерирует все больше объяснений, почему #HIMARS разрушает сеть военных складов», — написал он в Twitter.

● Американское оружие, в частности HIMARS, разрушило миф о непобедимости российских противоракетных систем (С-300 и С-400), заявил Радио НВ Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества. «Думаю, что в мире больше никто не купит этих противоракетных систем. А те, кто купил, очень об этом пожалеют», — убежден эксперт.

● В захваченном Мелитополе примерно в 0.30 жители города слышали взрывы. Как сообщило РИА Мелитополь, сначала сработала система ПВО российских оккупантов. Затем началась стрельба трассирующими пулями.

А в ответ враг наносит удары по гражданским объектам:

● Оккупанты терроризируют Николаев. Утром 12 июля войска РФ обстреляли Николаев из РСЗО Торнадо-С, применив также кассетные боеприпасы. Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram. «Враг ночью массированно обстрелял город. На сегодня известно, что применялись кассетные боеприпасы и Торнадо-С. Разрушены лицей, больница и повреждены частные дома. 12 человек травмированы», — отметил он.

● Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, заявил: в Николаеве после обстрела есть много повреждений, РФ мстит за уничтоженные склады и командные пункты. «Сегодня в 4 утра нам прилично насыпали. На данный момент идентифицировали 19 ракет — Смерчи, Торнадо. Всего 24 лунки у нас по городу. Святой Николай и ВСУ нас берегут от подонков. Поэтому они бесятся», — заявил он в Telegram.

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● БМП для ВСУ. Премьер Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц договорились ускорить поставку БМП Boxer в Словению, чтобы официальная Любляна, в свою очередь, могла передать свои еще советские БМП Украине.

● Голоб, победивший в апреле на выборах, отметил, что процесс поставки техники затянулся из-за смены правительства в его стране. «Но мы взялись за это очень решительно и уже отправили партию танков (советских Т-72) в Украину. Эти разговоры не табу для нас. Напротив, мы ускорим это», — подчеркнул он.

● Испанцы дадут Украине танки? Минобороны Испании открыто к переговорам о передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2A4 и 20 боевых бронетранспортеров M113, сообщило испанское профильное издание Infodefenca. Мол, ведомство под руководством Маргариты Роблс дало разрешение на возможную передачу Украине техники. Финансировать ее модернизацию и подготовку к боям Киев будет за деньги ЕС, а займутся этим испанские компании.

● Решение может стать поворотным моментом, пишет издание, ведь ранее правительство Педро Санчеса ограничивалась передачей оборонных средств.

● Иран даст РФ дроны? У Белого дома есть информация о том, что власти Ирана готовятся поставлять РФ сотни дронов. Такое заявление сделал Джек Салливан, советник президента США. Об этом сообщило Reuters. Среди дронов есть и боевые беспилотники. Также отмечается, что Иран обучит российских военных пользоваться этим оружием.

● Почти 38 тыс. «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 37 470 своих военных, из них 70 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Николаевском направлении.

● Также оккупанты лишились более 10,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1649 (+4 за сутки), боевые бронированные машины — 3829 (+1), артсистемы — 838 (+0), реактивные системы залпового огня — 247 (+0), средства ПВО — 109 (+0), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 188 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 676 (+0) и многое другое.

● Сирия безопасней Украины. Российские генералы переводят своих родственников на службу в Сирию, которую считают более «безопасной», чем Украина. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины. «Высшее военное руководство вооруженных сил России не желает привлекать своих родных и близких, проходящих службу в рядах ВС, к участию в боевых действиях на территории Украины», — отметили там.

● Нетрадиционная комплектация россиян. РФ вынуждена восполнять большие потери в войне против Украины «нетрадиционным комплектованием». В сводке британского оборонного ведомства в Twitter по этому поводу сказано, что нехватка кадров, вероятно, заставляет российское минобороны прибегать к вербовке персонала из тюрем для частной военной компании Вагнера.

● Уже не могут наступать? Армия страны-агрессора сосредоточилась на оборонительных действиях на юге Украины, а ее основные атаки на Донбассе не имеют успеха. Об этом в своей ежедневной сводке сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

● Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки: россияне провели ограниченные и безуспешные наземные атаки северо-западнее Славянска и западнее Донецка; армия РФ продолжила наносить авиационные и артиллерийские удары в районе Северска и Бахмута; российские силы провели локальные наземные атаки к северо-западу от Харькова; оккупанты сосредотачиваются на оборонительных операциях на всем протяжении южного фронта; белорусский диктатор Лукашенко, вероятно, и далее будет обеспечивать армии РФ доступ в воздушное пространство Беларуси, чтобы продемонстрировать поддержку Путину, не рискуя последствиями прямого военного вмешательства Беларуси в войну в Украине.

● Как выглядит «пауза» на Донбассе. Во время «оперативной паузы» оккупанты не прекратили артиллерийские и ракетные удары, пытаются захватить небольшие населенные пункты, расположенные на границе Луганской и Донецкой областей, чтобы блокировать крупные города. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● «Наши бойцы держат оборону и противодействуют попыткам россиян создать условия для будущих наступательных действий», — написал Гайдай.

● Атаки врага отбиты. На Харьковском направлении украинские военные жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● На Славянском направлении вражеские подразделения продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все их действия были неудачными, ВСУ отогнали оккупантов назад.

● Пытаются удержать юг. На Южнобугском направлении российские оккупанты сосредотачивают усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений ВСУ. Об этом также сообщил наш Генштаб.

● Грядут новые санкции от ЕС. В ближайшие недели Евросоюз планирует оформить новый пакет санкций против страны-агрессора. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

● Ранее агентство писало, что новый пакет санкций может включать ограничения на импорт золота, меры по исправлению предыдущих санкций и обновленный список физ- и юрлиц.

● По словам собеседников издания, обсуждения механизмов ограничения цен на нефть продолжаются, но это вряд ли будет включено в пакет санкций в ближайшем будущем.

● Украинскому зерну дадут «зеленую улицу». 13 июля в Турции состоятся переговоры касательно безопасного «зернового коридора» для экспорта украинской агропродукции на мировой рынок. Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

● «Завтра украинское зерно, ожидающее в портах Стамбула, будет благополучно отправлено на международные рынки морским путем. Переговоры проведут военные делегации Министерств обороны Турции, РФ и Украины, а также делегация ООН», — добавил турецкий министр.

● Спартц продолжает атаковать Ермака. Бывшая украинская гражданка и американская конгрессвумен Виктория Спартц, представитель Республиканской партии (той ее части, которая ориентируется на Дональда Трампа), заявила, что глава ОП Андрей Ермак должен уйти в отставку. Она отметила, что после визита в Украину осталась «разочарована, узнав, что вместо того, чтобы поддерживать свою армию и начать общенациональные усилия для ее поддержки, Киев фактически во главе с Андреем Ермаком играет в политику».

● «Кроме того, у Киева, похоже, есть деньги на реконструкцию второстепенной инфраструктуры, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов АТО», — написала Спартц.

● Ранее Спартц публично обратилась к Джо Байдену с требованием разобраться с Ермаком. Часть ее претензий к главе ОП обоснованные, но в целом ее шаг походит на начало предвыборной борьбы на стороне Трампа.

● Портнов бежал из страны. Андрей Портнов, юрист-скандалист и топ-чиновник времен президентства Виктора Януковича, выехал из Украины 3 июня через пропускной пункт в Закарпатской области. Об этом сообщили журналисты проекта Схемы.

● В Госпогранслужбе на просьбу журналистов объяснить, по каким основаниям 48-летний Портнов покинул Украину во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста, ответить отказались, поскольку «содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины «О защите персональных данных».

● Также журналисты Схем обратились с запросом в СБУ с просьбой сообщить, исследуют ли в службе деятельность Портнова, в частности, его связи с РФ.

● Портнов находится под санкциями США с декабря 2021 года, — американцы подозревают его в торговле влиянием на украинские суды.

И для финала:

● Лысый ботокс сдохнет и не поймет. Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, что 10-летняя киевлянка Валерия игрой в шашки собрала для ВСУ более 20 тыс. грн. «Валерия. 10 лет. Играла на улице в шашки с людьми. Если человек проигрывал — платил за игру. Проиграли все, кто играл с Валерией. Валерия — чемпионка мира по шашкам. И спонсор нашего фонда. +21000 грн в копилку», — написал он в ФБ.

● По словам Притулы, «лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл». «А потому, что наш народ с такими детьми победить невозможно», — написал он.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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