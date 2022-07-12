Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Горячий привет Путину от ВСУ и HIMARS

12 июля, 18:27

Чем жила страна 12 июля 2022 года

● Горячий привет Путину от ВСУ и HIMARS. В результате ночного ракетного удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области произошел грандиозный взрыв и были уничтожены около 150 российских оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По словам Братчука, после попадания ракет HIMARS по вражескому штабу в Херсонской области погибли: начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин; полковник Кенс; командир 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Горобец; начальник оперативного отделения штаба 20-й мотострелковой дивизии подполковник Коваль; начальник артиллерии 20-й мсд подполковник Гордеев.

Детонация боеприпасов на месте попадания ракет продолжалась до утра, сообщил в ФБ Сергей Хлань, советник главы Херсонской ОВА. Он отметил, что российская пропаганда никак не могла придумать версию, куда именно пришелся удар ВСУ: «Пишут, что наши попали то в ГЭС, то в больницу и жилые дома, то в центр российской гуманитарной помощи. И больше всего меня повеселило, что было попадание в склады селитры, которые принадлежат мне».

Смертельный удар. В оккупированном Шахтерске в Донецкой области после удара украинских военных с помощью HIMARS по позициям оккупантов погибли представители военного руководства РФ, а именно все заместители командира российской 106-й воздушно-десантной дивизии, кроме одного. Об этом сообщило Стратегическое командование ВСУ в Telegram.

О взрывах на российских складах с боеприпасами в Шахтерске стало известно 8 июля.

Русское похмелье. Весь российский пьяный пафос о величии «второй армии» заканчивается утром столкновением с реальностью, уверен Михаил Подоляк, советник главы ОП. «„Наша ПВО щелкает их, как орехи“, „мы еще не начинали“, „это просто склад с селитрой“. Роспропаганда генерирует все больше объяснений, почему #HIMARS разрушает сеть военных складов», — написал он в Twitter.

Американское оружие, в частности HIMARS, разрушило миф о непобедимости российских противоракетных систем (С-300 и С-400), заявил Радио НВ Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества. «Думаю, что в мире больше никто не купит этих противоракетных систем. А те, кто купил, очень об этом пожалеют», — убежден эксперт.

В захваченном Мелитополе примерно в 0.30 жители города слышали взрывы. Как сообщило РИА Мелитополь, сначала сработала система ПВО российских оккупантов. Затем началась стрельба трассирующими пулями.

А в ответ враг наносит удары по гражданским объектам:

Оккупанты терроризируют Николаев. Утром 12 июля войска РФ обстреляли Николаев из РСЗО Торнадо-С, применив также кассетные боеприпасы. Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram. «Враг ночью массированно обстрелял город. На сегодня известно, что применялись кассетные боеприпасы и Торнадо-С. Разрушены лицей, больница и повреждены частные дома. 12 человек травмированы», — отметил он.

Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, заявил: в Николаеве после обстрела есть много повреждений, РФ мстит за уничтоженные склады и командные пункты. «Сегодня в 4 утра нам прилично насыпали. На данный момент идентифицировали 19 ракет — Смерчи, Торнадо. Всего 24 лунки у нас по городу. Святой Николай и ВСУ нас берегут от подонков. Поэтому они бесятся», — заявил он в Telegram.

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● БМП для ВСУ. Премьер Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц договорились ускорить поставку БМП Boxer в Словению, чтобы официальная Любляна, в свою очередь, могла передать свои еще советские БМП Украине.

Голоб, победивший в апреле на выборах, отметил, что процесс поставки техники затянулся из-за смены правительства в его стране. «Но мы взялись за это очень решительно и уже отправили партию танков (советских Т-72) в Украину. Эти разговоры не табу для нас. Напротив, мы ускорим это», — подчеркнул он.

Испанцы дадут Украине танки? Минобороны Испании открыто к переговорам о передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2A4 и 20 боевых бронетранспортеров M113, сообщило испанское профильное издание Infodefenca. Мол, ведомство под руководством Маргариты Роблс дало разрешение на возможную передачу Украине техники. Финансировать ее модернизацию и подготовку к боям Киев будет за деньги ЕС, а займутся этим испанские компании.

Решение может стать поворотным моментом, пишет издание, ведь ранее правительство Педро Санчеса ограничивалась передачей оборонных средств.

Иран даст РФ дроны? У Белого дома есть информация о том, что власти Ирана готовятся поставлять РФ сотни дронов. Такое заявление сделал Джек Салливан, советник президента США. Об этом сообщило Reuters. Среди дронов есть и боевые беспилотники. Также отмечается, что Иран обучит российских военных пользоваться этим оружием.

● Почти 38 тыс. «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 37 470 своих военных, из них 70 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Николаевском направлении.

Также оккупанты лишились более 10,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1649 (+4 за сутки), боевые бронированные машины — 3829 (+1), артсистемы — 838 (+0), реактивные системы залпового огня — 247 (+0), средства ПВО — 109 (+0), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 188 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 676 (+0) и многое другое.

Сирия безопасней Украины. Российские генералы переводят своих родственников на службу в Сирию, которую считают более «безопасной», чем Украина. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины. «Высшее военное руководство вооруженных сил России не желает привлекать своих родных и близких, проходящих службу в рядах ВС, к участию в боевых действиях на территории Украины», — отметили там.

Нетрадиционная комплектация россиян. РФ вынуждена восполнять большие потери в войне против Украины «нетрадиционным комплектованием». В сводке британского оборонного ведомства в Twitter по этому поводу сказано, что нехватка кадров, вероятно, заставляет российское минобороны прибегать к вербовке персонала из тюрем для частной военной компании Вагнера.

Уже не могут наступать? Армия страны-агрессора сосредоточилась на оборонительных действиях на юге Украины, а ее основные атаки на Донбассе не имеют успеха. Об этом в своей ежедневной сводке сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки: россияне провели ограниченные и безуспешные наземные атаки северо-западнее Славянска и западнее Донецка; армия РФ продолжила наносить авиационные и артиллерийские удары в районе Северска и Бахмута; российские силы провели локальные наземные атаки к северо-западу от Харькова; оккупанты сосредотачиваются на оборонительных операциях на всем протяжении южного фронта; белорусский диктатор Лукашенко, вероятно, и далее будет обеспечивать армии РФ доступ в воздушное пространство Беларуси, чтобы продемонстрировать поддержку Путину, не рискуя последствиями прямого военного вмешательства Беларуси в войну в Украине.

● Как выглядит «пауза» на Донбассе. Во время «оперативной паузы» оккупанты не прекратили артиллерийские и ракетные удары, пытаются захватить небольшие населенные пункты, расположенные на границе Луганской и Донецкой областей, чтобы блокировать крупные города. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Наши бойцы держат оборону и противодействуют попыткам россиян создать условия для будущих наступательных действий», — написал Гайдай.

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Атаки врага отбиты. На Харьковском направлении украинские военные жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении вражеские подразделения продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все их действия были неудачными, ВСУ отогнали оккупантов назад.

Пытаются удержать юг. На Южнобугском направлении российские оккупанты сосредотачивают усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений ВСУ. Об этом также сообщил наш Генштаб.

Грядут новые санкции от ЕС. В ближайшие недели Евросоюз планирует оформить новый пакет санкций против страны-агрессора. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Ранее агентство писало, что новый пакет санкций может включать ограничения на импорт золота, меры по исправлению предыдущих санкций и обновленный список физ- и юрлиц.

По словам собеседников издания, обсуждения механизмов ограничения цен на нефть продолжаются, но это вряд ли будет включено в пакет санкций в ближайшем будущем.

Украинскому зерну дадут «зеленую улицу». 13 июля в Турции состоятся переговоры касательно безопасного «зернового коридора» для экспорта украинской агропродукции на мировой рынок. Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

«Завтра украинское зерно, ожидающее в портах Стамбула, будет благополучно отправлено на международные рынки морским путем. Переговоры проведут военные делегации Министерств обороны Турции, РФ и Украины, а также делегация ООН», — добавил турецкий министр.

Спартц продолжает атаковать Ермака. Бывшая украинская гражданка и американская конгрессвумен Виктория Спартц, представитель Республиканской партии (той ее части, которая ориентируется на Дональда Трампа), заявила, что глава ОП Андрей Ермак должен уйти в отставку. Она отметила, что после визита в Украину осталась «разочарована, узнав, что вместо того, чтобы поддерживать свою армию и начать общенациональные усилия для ее поддержки, Киев фактически во главе с Андреем Ермаком играет в политику».

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«Кроме того, у Киева, похоже, есть деньги на реконструкцию второстепенной инфраструктуры, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов АТО», — написала Спартц.

Ранее Спартц публично обратилась к Джо Байдену с требованием разобраться с Ермаком. Часть ее претензий к главе ОП обоснованные, но в целом ее шаг походит на начало предвыборной борьбы на стороне Трампа.

Портнов бежал из страны. Андрей Портнов, юрист-скандалист и топ-чиновник времен президентства Виктора Януковича, выехал из Украины 3 июня через пропускной пункт в Закарпатской области. Об этом сообщили журналисты проекта Схемы.

В Госпогранслужбе на просьбу журналистов объяснить, по каким основаниям 48-летний Портнов покинул Украину во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста, ответить отказались, поскольку «содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины «О защите персональных данных».

Также журналисты Схем обратились с запросом в СБУ с просьбой сообщить, исследуют ли в службе деятельность Портнова, в частности, его связи с РФ.

Портнов находится под санкциями США с декабря 2021 года, — американцы подозревают его в торговле влиянием на украинские суды.

И для финала:

● Лысый ботокс сдохнет и не поймет. Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, что 10-летняя киевлянка Валерия игрой в шашки собрала для ВСУ более 20 тыс. грн. «Валерия. 10 лет. Играла на улице в шашки с людьми. Если человек проигрывал — платил за игру. Проиграли все, кто играл с Валерией. Валерия — чемпионка мира по шашкам. И спонсор нашего фонда. +21000 грн в копилку», — написал он в ФБ.

По словам Притулы, «лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл». «А потому, что наш народ с такими детьми победить невозможно», — написал он.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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