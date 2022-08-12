Война наконец-то отправила Путиномику на дно 12 августа, 19:03

Чем жила страна 12 августа 2022 года

● Война наконец-то отправила Путиномику на дно. Полномасштабное вторжение РФ в Украину отбросило российскую экономику на четыре года назад всего за один квартал, написало Bloomberg. Как отмечает агентство, война поставила ее на путь одного из самых продолжительных спадов в истории.

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● Если в начале года экономика РФ набирала обороты, то во втором квартале начала сокращаться. ВВП сократился впервые более чем за год, упав на 4,7% в годовом исчислении, согласно среднему прогнозу 12 аналитиков, опрошенных Bloomberg.

● Санкции в отношении РФ нарушили торговлю и парализовали такие отрасли, как производство автомобилей, в то время как потребительские расходы остановились.

● Хотя спад экономики пока оказывается менее резким, чем первоначально прогнозировали эксперты, в предстоящие кварталы он усугубится, пишет агентство. Эксперты предполагают, что экономика РФ достигнет своей нижней точки в лучшем случае к середине 2023 года.

● Минус четверть по доходам. Общие доходы бюджета РФ в июле-2022 сократились на 26% по сравнению с июлем-2021, показав провал поступлений по всем ключевым налогам. Об этом накануне сообщило The Moscow Times со ссылкой на данные минфина РФ.

● Сборы сырьевой ренты просели на 22% в годовом выражении, до 771 млрд руб. «Сказался поворот „газового вентиля“ в направлении европейских стран, из-за которого экспорт Газпрома рухнул до уровней начала 1980-х. По итогам месяца бюджет собрал лишь 57,3 млрд руб. экспортных пошлин на газ — минимальный объем с кризиса пандемии. Для сравнения: в июне это было 217,4 млрд руб., в мае — 199 млрд руб., в апреле — 234 млрд руб.», — написала The Moscow Times.

● Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения. Текстом обоих документов пока на портале ВР нет.

● Ранее народный депутат от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что Рада в ближайшее время продлит действие военного положения в четвертый раз. Он предположил, что мобилизацию и военное положение продлят еще на 90 дней.

● Не допустить судилища над защитниками Мариуполя. Силы безопасности и обороны Украины (СБОУ) опубликовали совместное заявление по поводу пленных защитников Мариуполя. В нем сказано, что операция по спасению 2,5 тыс. воинов с завода Азовсталь «была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить жизнь нашим героям». В рамках обмена 29 июня из плена удалось освободить 144 защитников Украины, среди которых 95 обороняли Мариуполь. У большинства были тяжелые ранения. Над возвращением остальных героев работают все госинституты.

● СБОУ призвали мировое сообщество не допустить судилища над украинскими защитниками и защитницами в Мариуполе, которое анонсировали оккупанты. Они потребовали немедленно направить ООН и Международный комитет Красного Креста в места, где удерживают защитников, в первую очередь в оккупированную Еленовку Донецкой области (там оккупанты 29 июля совершили массовое убийство украинских военнопленных).

● Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты спешат до 24 августа — Дню независимости Украины — превратить мариупольскую филармонию в место для показательного судилища над военнопленными защитниками города.

● Новые РСЗО прибыли из Великобритании. В Украину прибыла очередная партия реактивных систем залпового огня M270 от Великобритании. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников. Он поблагодарил британского министра обороны Бена Уоллеса и весь британский народ: «Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Наша украинская армия умело будет использовать это „пополнение“ на поле боя».

● Ранее Уоллес сообщал, что Британия передаст Украине три дополнительных реактивных системы залпового огня и «значительное» количество ракет.

● Враг штурмует Донбасс. На Донбассе российские оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях. Некоторые из этих атак, по данным Генштаба ВСУ, украинские силы успешно отразили, в некоторых районах продолжаются бои.

● На Краматорском направлении оккупационные войска РФ вели наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, но отошли.

● В результате наступления в направлении Горловка — Зайцево оккупанты частично имели успех.

● Армия РФ вела наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выимка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, — и отошла.

● Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели. Продолжаются боевые действия возле поселка Пески.

● На севере Харьковской области идут тяжелые бои за освобождение оккупированных территорий Дергачевского района. Об этом в ФБ сообщил глава местной громады Вячеслав Задоренко.

● Двести «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 43,2 тыс. своих военных, из которых 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

● Также оккупанты лишились почти 12 тыс. единиц техники, среди которых: танки — 1849 (+3 за сутки), боевые бронированные машины — 4108 (+8), артсистемы — 975 (+1), реактивные системы залпового огня — 261 (+0), средства ПВО — 136 (+2), самолеты — 233 (+1), вертолеты — 193 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 778 (+6) и многое другое.

● Ошеломляющий уровень потерь. По данным американских чиновников и экспертов, «ошеломляющий уровень потерь» РФ в Украине означает, что кремлевский диктатор Владимир Путин не достигнет одной из своих ключевых военных целей: захватить в этом году весь Донбасс. Об этом написала The New York Times. Согласно последним оценкам американской разведки и военных, каждый день 500 российских военнослужащих погибают или получают ранения в Украине. А потому военные действия РФ замедлились до изматывающей утомительной работы.

● Два американских чиновника оценили потери РФ в Украине в 20 тысяч убитых, из которых 5000 — наемники ЧВК Вагнера. Их оценки основаны на спутниковых снимках, перехватах, сообщениях в соцсетях и в местных СМИ.

● Путин набирает уголовную армию. ЧВК Вагнера продолжает вербовать заключенных для войны против Украины, сообщило российское онлайн-издание Медиазона. Так, один из з/к ярославской ИК-2 рассказал журналистам, что согласился пойти воевать после агитации, которую лично провел в колонии 1 августа «повар Путина» Евгений Пригожин (его считают владельцем ЧВК Вагнера). Бизнесмен убеждал заключенных, что шанс попасть на войну у них «бывает только один раз в 80 лет», а приказ набирать добровольцев из мест лишения свободы отдал сам Путин.

● 5 августа издание Верстка сообщило, что вербовщики от ЧВК Вагнера побывали уже как минимум в 17 колониях в 10 регионах России. Их предложения приняли больше тысячи заключенных.

● Крым перестал быть для россиян «безопасным тылом». Минимум восемь российских самолетов были уничтожены или серьезно повреждены в результате удара по аэродрому вблизи Новофедоровки в Крыму. В сводке Минобороны Великобритании в Twitter говорится, что изначальная причина взрывов неизвестна, однако большие грибовидные облака, которые видны на видео очевидцев, почти наверняка возникли в результате взрыва до четырех открытых складов боеприпасов.

● В ведомстве отметили, что потеря восьми боевых самолетов составляет незначительную долю от общего парка, доступных в России для ведения войны, но в основном Саки использовались как база для авиации Черноморского флота РФ. «Состоятельность морской авиации флота сейчас значительно снижена. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы. Крым очевидно рассматривался как безопасный тыл», — подчеркивается в сводке.

● Виновных в сдаче юга накажут. Все виновные в быстром прорыве российских захватчиков из временно оккупированного РФ Крыма в Херсонскую область будут наказаны, заявил Радио НВ секретарь Совбеза Алексей Данилов.

● Отвечая на вопрос, могла ли преступная группа предавшего присягу Олега Кулинича, экс-главы управления СБУ в Крыму, как-то содействовать РФ в практически беспрепятственном захвате юга Украины, или же за этим стоят еще какие-то силы, Данилов заверил, что это обязательно будет установлено и процесс уже идет.

● Деятельность Шария дотошно исследуют. Генпрокуратура Литвы на прошлой неделе начала расследование в отношении имущества и финансов пророссийского блогера Анатолия Шария. Его подозревают в легализации полученного преступным путем имущества.

● Расследование начато после получения заявления от российского оппозиционного юриста Марка Фейгина, который считает, что с 2012 года Шарий, будучи резидентом Литвы, мог осуществлять незарегистрированную деятельность, получать не декларированные доходы из неясных российских источников и не платить налоги.

● 4 мая испанские власти задержали Шария по запросу украинских правоохранителей, которые вменяют ему госизмену. Позже появилась информация, что подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде.

● Портникова прослушивали. СБУ устанавливает обстоятельства появления во львовской квартире журналиста Виталия Портникова скрытого записывающего устройства. Накануне о диктофоне с повербанком для продолжительной записи разговоров в квартире сообщил накануне народный депутат от Евросолидарности Николай Княжицкий. Сам Портников заявил: «Я не подозреваю никого, я хочу дождаться экспертизы».

● Отопительный сезон поднял вопросы по Нафтогазу. Послы стран G7 призвали ускорить процесс формирования набсовета НАК Нафтогаз Украины. Об этом сказано на странице G7AmbReformUA (Послы G7 за реформу в Украине) в twitter.

● Публикация была сделана после встречи послов с министром энергетики Германом Галущенко, министром развития общин и территорий Алексеем Чернышовым, главой Нафтогаза Юрием Витренко и главой НЭК Укрэнерго Владимиром Кудрицким. Вся эта компания обсуждала подготовку страны к отопительному сезону.

● Минэкономики объявило конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета Нафтогаза в октябре 2021-го, а утверждение нового состава ожидалось в феврале 2022-го. В период отсутствия набсовета часть его функций выполняет Кабмин в рамках собраний акционеров, утверждая необходимые решения. Недавно правительство не разрешило Нафтогазу совершить платеж по еврооблигациям, в результате чего НАК объявил дефолт.

И для финала:

● Нужны деньги и много. Если убрать из доходов бюджета Украины международную помощь, его дефицит к концу года может достичь 25% ВВП. Об этом Forbes-Украина рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко. «Конечно, объемы международной помощи велики ($13,8 млрд), и до конца года мы надеемся получить еще около $14 млрд. Но этого недостаточно», — добавил он.

● По словам Шевченко, существует четыре пути покрытия бюджетного разрыва. Первый предусматривает использование ранее накопленных резервов, которые не безграничны. Так, на начало 2022 года международные резервы НБУ составляли около $31 млрд, но на 1 августа они снизились до $22,4 млрд.

● Второй путь — привлечение средств на внутреннем рынке. Глава НБУ считает, что до конца года Минфин мог бы полностью погасить старые долги за счет привлечения новых плюс дополнительно одолжить 80 млрд грн.

● Третий путь — сокращение дефицита бюджета путем оптимизации расходов и поиска источников доходов.

● Четвертый путь, собственно, и есть эмиссионное финансирование. Как рассказал глава НБУ, если ограничить «печать денег» объемами в 400 млрд грн на 2022 год, влияние на экономику будет контролируемым.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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