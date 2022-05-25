Решающая неделя на Донбассе 25 мая, 18:25

Чем жила страна 25 мая 2022 года

● Решающая неделя на Донбассе. Текущая неделя станет решающей для дальнейшего развития событий на Луганщине, считает глава областной военной администрации Сергей Гайдай. Если оккупанты не добьются успеха до выходных, то выдохнутся, — и ситуация как минимум стабилизируется.

Видео дня

● «Цель, которую поставил Путин своей армии, — чтобы Луганскую область захватить, чего бы это не стоило, сколько бы там не погибло солдат, или не было уничтожено техники, — пояснил Гайдай. — Поэтому сюда перебрасываются к нам из разных регионов совершенно, то есть это и Мариуполь, и Харьков, и даже с Донецкой области часть забрали, чтобы просто уже продавить полностью Луганскую область».

● В то же время, по его словам, силы оккупантов тоже не безграничны. «Они такие же пулепробиваемые, как и все остальные. Единственное, конечно, их очень много… Но я думаю, что ближайшая неделя на самом деле все покажет», — добавил Гайдай.

Основной целью оккупантов на Луганщине остается городская агломерация Северодонецк-Лисичанск, — находящуюся там группировку ВСУ враг пытается окружить:

● Горячая точка. «Россияне подошли ближе к Северодонецку, уже могут обстреливать из минометов. Город круглосуточно под вражеским огнем. Рашисты бьют по местам, где, вероятно, могут скрываться люди. Постоянно прилетает на территорию химзавода Азот [там расположены бомбоубежища]», — рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, продолжаются бои на окраинах города, внутрь областного центра оккупанты не зашли.

● Луганщина не отрезана. Трасса Лисичанск-Бахмут (идет на юго-запад от Лисичанска, остается главной связью частично окруженной группировки ВСУ на Луганщине с внешним миром) не перекрыта, Луганская область не отрезана. Об этом сообщил все тот же Сергей Гайдай. «Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть», — добавил он.

● Ранее в СМИ появились новости о том, что оккупанты якобы перерезали эту «дорогу жизни».

● Москва хочет сделать жителей оккупированной Херсонщины своими подданными. Российский диктатор подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей. Фактически это означает принудительную паспортизацию жителей украинских оккупированных территорий.

● Представители страны-агрессора начали выдавать ее паспорта жителям оккупированного Мариуполя, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

● Азовцы вышли на связь. Командир полка Азов Денис Прокопенко вышел на связь со своей женой и рассказал об условиях, в которых содержатся украинские защитники, эвакуированные с Азовстали. По словам Екатерины Прокопенко, муж рассказал ей, что украинские бойцы содержатся в «удовлетворительных» условиях, сообщила The Guardian.

● А в комментарии Associated Press Екатерина Прокопенко уточнила, что муж спросил, как она, но связь оборвалась прежде, чем супруг успел что-то сказать о себе.

● Прокопенко отметила, что телефонный звонок был возможен по соглашению между правительствами Украины и России и благодаря посредничеству Красного Креста, который посетил некоторых защитников Мариуполя.

● Прокопенко вместе с Юлией Федосюк, супругой еще одного военнослужащего с Азовстали, рассказали: соглашение между Украиной и РФ гарантирует надлежащее захоронение погибших бойцов и удовлетворительные условия для военнопленных, в частности, разрешение на телефонные звонки членам семьи несколько раз в неделю. Женщины уточнили, что за последние два дня несколько семей военнослужащих получили такие звонки.

● Обменивать защитников Азовстали Кремль пока не намерен. В Москве назвали преждевременными разговоры о возможном обмене украинских защитников Мариуполя (а это, по российским данным, 2439 человек, а по британским — 1700) на солдат РФ.

Читайте также: Юрий Бутусов Благодаря им Мариуполь никогда не станет победой России

● «Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны», — заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко ихнему РИА Новости. Таким образом он прокомментировал возможность обмена российского солдата Вадима Шишимарина, осужденного в Украине на пожизненное за убийство мирного жителя Сумщины.

● РФ нанесла ракетные удары по Запорожью (один человек погиб и трое ранены), Днепропетровской (серьезные разрушения на промышленном предприятии) и Харьковской (количество жертв точно неизвестно) областям.

● Новая партия военной помощи. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в Twitter о поставке в Украину военной помощи: «Мы готовим новую партию поддержки Украины. 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для разминирования) скоро будут доставлены в Украину!».

● 23 мая, после встречи глав оборонных ведомств более 40 стран мира, нацеленной на содействие Украине, глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал: около двух десятков государств объявили о новых пакетах помощи официальному Киеву. Так, Дания передаст противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них. Чехия же направила боевые вертолеты, танки и ракетные системы. А Канада закупила для ВСУ 20 тыс. артиллерийских снарядов стандарта НАТО.

● НАТО с морем не поможет. НАТО вряд ли решится на силовое разблокирование морского экспорта Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

● «Если НАТО не закрыло небо над Украиной в самые трагичные моменты войны, то почему же они сейчас откроют Черное море, чтобы можно было без преград экспортировать украинскую сельскохозяйственную продукцию? Я всем сердцем буду приветствовать, но не думаю, что будет достаточно сил и мужества, чтобы силовое решение найти», — сказал он на Украинском завтраке в Давосе.

Читайте также: Павел Климкин Украина может стать рецептом будущего для новой Европы

● Путину не нужно искать лицо. ЕС должна прекратить риторику по поводу «умиротворения» или «сохранения лица» для кремлевского диктатора Владимира Путина, заявила президент Европарламента Роберта Метсола. Вместо этого, по ее словам, необходимо приложить все возможные усилия, чтобы помочь Украине выстоять против российского вторжения.

● Еврокомиссия предложила добавить обход санкций в список преступлений против Евросоюза.

● Позиция Пекина устраивает Зеленского. «Я думаю, что Китай избрал политику быть в стороне на сегодняшний момент. Я считаю, что Украину устраивает эта политика. Это лучше, чем помогать РФ, в любом случае», — сказал Владимир Зеленский. И добавил, что ему хочется верить, — за спиной Китай не будет проводить другую политику. «Нас устраивает этот статус-кво, скажу честно», — уточнил украинский лидер.

● Глава государства добавил, что пока не видит шагов, которые бы Китай делал против Украины, но не видит и поддержки.

● Сорос: нужно быстро победить Путина. Полномасштабное вторжение РФ в Украину может спровоцировать Третью мировую, заявил американский финансист Джордж Сорос в Давосе. «И наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина. В этом суть», — заявил он.

● Глава Кремля уже осознал, что его вторжение было ошибкой, уверен Сорос, а потому сейчас готовится к переговорам. Однако перемирие между Украиной и РФ вряд ли возможно, поскольку обещаниям диктатора верить нельзя. «Чем слабее становится Путин, тем более непредсказуемым он становится», — пояснил миллиардер.

● При этом Сорос добавил, что, несмотря на сложную ситуацию, «у Украины определенно есть шансы на победу».

● Почти 30 тыс. За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла в Украине около 100 своих военных. А в целом оккупанты утратили 29450 солдат и офицеров, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Кроме того, враг за время войны лишился: танков — 1305 (+3 за сутки) ед, боевых бронированных машин — 3213 (+19) ед, артсистем — 606 (+0) ед, РСЗО — 201 (+0) ед, средств ПВО — 93 (+0) ед, самолетов — 206 (+1) ед, вертолетов — 170 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 491 (+11) и многого другого.

● Представители «ДНР» не хотят воевать за «ЛНР». Более 200 жителей захваченных РФ районов Донецкой области, мобилизованные на войну с Украиной, устроили бунт, требуя вернуть их домой. Соответствующее видеообращение опубликовал у себя в соцсетях украинский журналист Денис Казанский. На нем вооруженные представители «ДНР» жалуются, что сначала их бросили на штурм Мариуполя, а теперь хотят отправить на смерть в Луганскую область. «Отказываемся ехать на убой в ЛНР — совсем другую республику» — возмутился один из организаторов бунта.

● Накануне еще одно подразделение боевиков записало видеообращение к главарю «ДНР» Денису Пушилину, в котором заявил, что потеряли уже 40% личного состава, и также потребовал вывода из зоны боевых действий.

● Ракеты у врага заканчиваются. Российские оккупанты уже использовали более 60% запасов высокоточного вооружения, а по некоторым видам — даже 70%, заявил замглавы ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. «Мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточные боеприпасы в РФ на предельном уровне», — уточнил он.

● Москва решила платить за госдолг рублями. После отказа Минфина США продлить лицензию на обслуживание внешнего долга РФ будет оплачивать его в рублях, заявил председатель госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин. «Платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке», — сказал он. Мол, «все необходимые денежные средства на выплаты есть».

● Иными словами, РФ движется к дефолту, который Кремль явно не станет признавать.

● Олигархи из РФ хотят помочь Украине. Российские олигархи готовы пожертвовать Украине миллиарды долларов в обмен на снятие западных санкций, введенных после начала войны. Об этом написала немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на заявление министра финансов Канады Христи Фриланд, сделанное во время встречи с коллегами по G7.

● Фриланд, мол, рассказала коллегам, что «ей звонят российские олигархи», которые попали под санкции Запада, и выражают свое недовольство: «…И отнюдь не только из-за неудобств, [связанных с] ограничениями на поездки и заморозкой активов. По словам олигархов, они тоже критически относятся к агрессивной войне России против Украины, но не могут дистанцироваться от вторжения из-за угрозы репрессий со стороны Кремля».

● Опустошить карманы Кремля. Российская экономика задохнется, если сырье из РФ перестанут перевозить морским транспортом, а ЕС прекратит покупать нефть и газ из рук Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Давосе.

● «Мы ценим санкции, которые уже были введены. Некоторые из них особенно помогают, поскольку стратегически подрывают российскую стабильность или уже сделали невозможным для России производить больше современного оружия из-за санкций. Но пока ЕС будет продолжать покупать российские нефть и газ, карманы Путина будут полны», — сказал Кулеба.

● Будет инфляционный скачок? В мае Украина получит от международных партнеров $2 млрд для финансирования дефицита бюджета вместо необходимых $5 млрд, заявил министр финансов Сергей Марченко. Частично его ведомство закроет проблему ликвидности через военные облигации, но за месяц с их помощью министерство может привлечь до $1 млрд. «Мы не используем этот инструмент [финансирование НБУ] как ключевой. Но когда мы видим проблемы с ликвидностью на казначейском счете, мы приходим к центробанку», — отметил глава Минфина.

● Кабмин намерен строить евроколею. Чтобы соединить украинскую железную дорогу с европейской, Украина приступит к поэтапному строительству дорог с евроколеей (более узкой). По словам премьера Дениса Шмыгаля, вначале ею соединят крупных транспортные узлы и большие города, а дальше постепенно распространят по всей стране.

● У Фирташа отобрали комбинат. Суд вернул в собственность государства 49% акций Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК), которые сейчас контролирует олигарх Дмитрий Фирташ.

● Суды за возвращение ЗТМК в госсобственность продолжались с 2016 года. Комбинат — единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность — 20 тыс. т в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. т. Государство владеет 51% акций ООО ЗТМК.

● Дело Медведчука: на допрос вызвали соратников Порошенко. СБУ вызывала на 19 мая на допрос в качестве свидетелей по «угольному делу» целый ряд украинских политдеятелей. А именно: экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка, гендиректора ахметовского ДТЭК Максима Тимченко. Как уточнил спикер СБУ Артем Дехтяренко, на допрос они не явились и будут вызваны повторно на 30 мая.

● 23 мая СБУ обнародовала видео, на котором задержанный по подозрению в госизмене Виктор Медведчук говорит о причастности экс-президента Петра Порошенко к закупке угля в ОРДЛО и выводу нефтепровода из госсобственности.

● Турчинов уже заявил, что находится «в окопах», и если его хотят допросить, пусть следователи приезжают туда.

И для финала:

● Контрнаступление рано или поздно будет. Стратегическим замыслом украинского военного командования является полное освобождение всех украинских территорий. ВСУ рано или поздно начнут широкомасштабное контрнаступление, уверен спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.