На юг опустился туман войны 30 августа, 18:53

Чем жила страна 30 августа 2022 года

● Ясность с наступлением на юге появится 1 сентября. Больше информации о наступлении на юге Украины появится в течение следующих 24−36 часов, считают в Пентагоне. В ходе брифинга представитель ведомства заявил, что украинские военные уже некоторое время продвигались в этом регионе: «Мы видели некоторые наступательные действия в этом районе за последние пару недель».

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По словам чиновника, соотношение между украинскими и российскими силами на юге «намного лучше», чем было раньше на востоке. И украинские удары становятся все более эффективными и действенными. «И поэтому добавьте это к уже плохому моральному духу и плохой численности войск [армии оккупантов]… и я думаю, что украинцы тоже это видели и работают, чтобы воспользоваться этим», — сказал представитель Пентагона.

И британцы пока не имеют уверенности в том, что наступление на юге началось:

● Туман войны. С утра 29 августа несколько бригад ВСУ усилили артиллерийский обстрел на передовых участках фронта на юге Украины, заявили в Минобороны Великобритании. Украинские дальнобойные высокоточные удары продолжают мешать российским оккупантам пополнять силы. «Пока невозможно подтвердить масштабы украинских достижений», — уточнили британцы.

По данным британского Минобороны, с начала августа РФ старалась усилить свои войска на западном берегу Днепра в районе Херсона. 49-я общевойсковая армия Южного военного округа (ЮВО) была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр.

«Если Украине удастся провести продолжительные наступательные операции, сплоченность этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге», — подчеркивают британцы.

● Наступление на юге идет, но не стремительно. Силы обороны продолжают свое продвижение на южном направлении, однако информация об освобождении населенных пунктов Херсонской области, которая сейчас появляется в соцсетях и СМИ, противоречива. Ранее телеканал CNN сообщил, что ВСУ выбили оккупантов из Новодмитриевки, Архангельского, Томиной Балки и Правдино. Но источник НВ в ВСУ заявил, что эта информация лишь частично верна. По его словам, на сегодняшний день украинские силы имеют некоторый успех в Правдино, а вот Томина Балка и Новодмитриевка остаются в руках врага.

О начале контрнаступления украинской армии на южном направлении стало известно 29 августа. Тогда ВСУ прорвали одну из линий обороны врага, а также уничтожили базы оккупантов в Херсоне и Новой Каховке. Ранее украинские воины разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

● Украинские силы нанесли новые ракетно-артиллерийские удары по трем мостам во временно оккупированных районах Херсонской области. Таким образом ВСУ намерены закрепить их нерабочий статус. Об этом сообщила в ФБ пресс-служба Оперативного командования Юг.

● А Михаил Подоляк, советник главы ОП, уже заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» временно подконтрольного РФ Крыма.

● Кремль уже испугался наступления. Российская пропаганда и чиновники пытаются преуменьшить значение и масштаб наступательных операций ВСУ на юге Украины, поскольку Кремль стремится сохранить видимость обширных военных успехов РФ в Украине. Об этом в своей сводке сообщил американский Институт изучения войны (ISW), анализируя новую информацию о наступлении украинских сил в Херсонской области.

Аналитики ISW подчеркивают: хотя роспропаганда отрицает наступление ВСУ на юге Украины либо называет его «провалившимся», многие российские военные блогеры вчера действительно «сообщали о самых разных украинских атаках вдоль всей линии соприкосновения».

● Раскрывать планы ВСУ у Зеленского не будут. Накануне Владимир Зеленский так высказался о развитии событий в Херсонской области: «Я уверен, что вы все понимаете, что происходит, за что мы боремся и к чему мы стремимся. И наши воины не нуждаются ни в каких анонсах или информационных волнах в спину… Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так — на войне».

● Неординарные действия ВСУ. Успехи украинской армии в войне с РФ обусловлены ее неординарным подходом к боевым действиям. Об этом The New York Times рассказали представители Пентагона и военные эксперты. По их словам, украинские войска умело используют как советские образцы вооружения, так и более современные, предоставленные им в качестве помощи странами Запада.

При этом, как отмечают эксперты, ВСУ зачастую применяют их «неожиданным образом», что позволяет им «добиваться серьезных успехов на поле боя». В качестве примера они привели успешные операции по уничтожению флагмана Черноморского флота (ЧФ) РФ ракетного крейсера Москва и удар по авиабазе Саки во временно оккупированном Крыму.

● ЧФ РФ когда-то считался центральным элементом в попытках диктатора Путина оккупировать Украину. Но «новаторские» удары ВСУ сделали его роль второстепенной, написало американское авторитетное издание Politico.

В тему:

● Ложные цели для российских ракет. Украина заставляет Россию тратить дорогостоящие ракеты большой дальности для поражения ложных целей, сообщила The Washington Post. В частности, украинские военные делают деревянные муляжи реактивных систем залпового огня HIMARS. Их невозможно отличить от настоящих через объектив российских беспилотников.

За несколько недель в полевых условиях ложные цели выманили не менее 10 крылатых ракет Калибр.

● В РФ недовольны иранскими беспилотниками. Российские военные оказались недовольными закупленными у Ирана боевыми беспилотниками. Об этом написала The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По ее данным, Тегеран передал Москве три типа своих БПЛА (Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191), первая партия которых уже доставлена в РФ, — в целом речь может идти о сотнях дронов. Однако во время испытаний российские специалисты столкнулись с многочисленными системными ошибками в их работе. «Россияне оказались недовольными», — рассказал один из источников.

Иранским техникам пришлось отправиться в Россию для помощи в настройке систем БПЛА. При этом, как отмечает другой источник, указанные беспилотники еще не работали в сложных условиях противовоздушной обороны. Ранее они использовались для ударов по базам США в Ираке, и в целом в этом «они не преуспели».

● Большие потери оккупантов. С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 47 550 своих солдат — из них 450 оккупантов (давно не было так много) ВСУ ликвидировали за последние сутки. Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Кроме того, враг потерял: танков — 1954 (+7 за сутки) ед., боевых бронированных машин — 4294 (+25) ед., артсистем — 1079 (+19) ед., РСЗО — 282 (+3) ед., средств ПВО — 151 (+2) ед., самолетов — 234 (+0) ед., вертолетов — 204 (+1) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня — 847 (+3). ед.

● Не навербуют. По данным Пентагона, Россия пытается завербовать большее количество солдат для войны против Украины. Но многие новобранцы — это люди старшего возраста, в плохой форме, которые проходят недостаточную подготовку. Кроме того, российские вербовщики часто ищут новобранцев в тюрьмах.

При этом в Пентагоне считают, что попытка привлечь значительное количество войск вряд ли будет успешной, поскольку «Россия исторически не достигала целевых показателей численности».

● Русский террор продолжается. Войска РФ обстреляли центр Харькова, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram. По уточненным данным, погибли 5 человек, семеро харьковчан получили ранения.

● Что на самом деле случилось в Еленовке. Источником взрыва в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, в результате которого погибли десятки украинских военнопленных, вероятно, стал термобарический боеприпас (заложенный внутри здания, а не обстрел извне). Об этом заявили в Офисе генпрокурора Украины в комментарии DW.

Такой вывод следствие сделало по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов из частей и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.

● Кремль хочет устроить суд над Зеленским? Экс-генерал СБУ Андрей Наумов, подозреваемый в госизмене за то, что, вероятно, он предоставил врагу информацию о Чернобыльской зоне отчуждения, может получить убежище в РФ. Об этом написал The Insider. 7 июня Наумова задержали в Сербии за контрабанду незадекларированных ценностей, ему грозит до 12 лет заключения. В связи с открытым против него делом по подозрению в госизмене ему «светит» и экстрадиция в Украину. Москва же готова предоставить беглецу убежище в обмен на показания против Владимира Зеленского: якобы над президентом Украины в России хотят устроить незаконное судилище.

● Миссия МАГАТЭ уже в Киеве. Команда из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Киев перед запланированным визитом на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию, сообщила CNN.

Как сообщили накануне в МИД Украины, миссию на ЗАЭС возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 29 августа тот написал в Твиттере: «Этот день настал. Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи Запорожской АЭС сейчас в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и Европе».

● Президент Владимир Зеленский встретился с главой МАГАТЭ перед визитом миссии агентства на Запорожскую АЭС.

И для финала:

● В Раде — «медийный» скандал. ВР приняла в первом чтении законопроект о медиа № 2693-д. За него отдали голоса 233 народных депутата: «слуги народа», бывшие представители ОПЗЖ, немного людей из Батькивщины и двух депутатских групп (За майбутнє и Довіра). В полном составе не поддержали проект Евросолидарность и Голос, — обе фракции раскритиковали документ. Накануне представитель ЕС Руслан Вятрович заявил, что проект «разрушает механизм защиты украинского языка и национального культурно-информационного пространства». Впрочем, Никита Потураев из СН привел аргументы в пользу того, что никакого ослабления национальное пространство не ощутит.

«Несмотря на заявления некоторых политических сил — проект Закона о медиа принят за основу. Отмечаю: это — евроинтеграционный законопроект», — заявил спикер ВР Руслан Стефанчук (избран от СН).

Согласно закону, законопроект во втором чтении должен быть рассмотрен в течение двух недель, однако гуманитарный комитет рекомендовал этот срок увеличить до трех недель. Евгения Кравчук, еще одна из СН и замглавы гуманитарного комитета ВР, уточнила: в сентябре ожидается заключение Еврокомиссии по этому законопроекту, после чего состоится голосование во втором чтении.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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