Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

На юг опустился туман войны

30 августа, 18:53
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Чем жила страна 30 августа 2022 года

Ясность с наступлением на юге появится 1 сентября. Больше информации о наступлении на юге Украины появится в течение следующих 24−36 часов, считают в Пентагоне. В ходе брифинга представитель ведомства заявил, что украинские военные уже некоторое время продвигались в этом регионе: «Мы видели некоторые наступательные действия в этом районе за последние пару недель».

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По словам чиновника, соотношение между украинскими и российскими силами на юге «намного лучше», чем было раньше на востоке. И украинские удары становятся все более эффективными и действенными. «И поэтому добавьте это к уже плохому моральному духу и плохой численности войск [армии оккупантов]… и я думаю, что украинцы тоже это видели и работают, чтобы воспользоваться этим», — сказал представитель Пентагона.

И британцы пока не имеют уверенности в том, что наступление на юге началось:

Туман войны. С утра 29 августа несколько бригад ВСУ усилили артиллерийский обстрел на передовых участках фронта на юге Украины, заявили в Минобороны Великобритании. Украинские дальнобойные высокоточные удары продолжают мешать российским оккупантам пополнять силы. «Пока невозможно подтвердить масштабы украинских достижений», — уточнили британцы.

По данным британского Минобороны, с начала августа РФ старалась усилить свои войска на западном берегу Днепра в районе Херсона. 49-я общевойсковая армия Южного военного округа (ЮВО) была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр.

«Если Украине удастся провести продолжительные наступательные операции, сплоченность этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге», — подчеркивают британцы.

Наступление на юге идет, но не стремительно. Силы обороны продолжают свое продвижение на южном направлении, однако информация об освобождении населенных пунктов Херсонской области, которая сейчас появляется в соцсетях и СМИ, противоречива. Ранее телеканал CNN сообщил, что ВСУ выбили оккупантов из Новодмитриевки, Архангельского, Томиной Балки и Правдино. Но источник НВ в ВСУ заявил, что эта информация лишь частично верна. По его словам, на сегодняшний день украинские силы имеют некоторый успех в Правдино, а вот Томина Балка и Новодмитриевка остаются в руках врага.

О начале контрнаступления украинской армии на южном направлении стало известно 29 августа. Тогда ВСУ прорвали одну из линий обороны врага, а также уничтожили базы оккупантов в Херсоне и Новой Каховке. Ранее украинские воины разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

Украинские силы нанесли новые ракетно-артиллерийские удары по трем мостам во временно оккупированных районах Херсонской области. Таким образом ВСУ намерены закрепить их нерабочий статус. Об этом сообщила в ФБ пресс-служба Оперативного командования Юг.

А Михаил Подоляк, советник главы ОП, уже заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» временно подконтрольного РФ Крыма.

Кремль уже испугался наступления. Российская пропаганда и чиновники пытаются преуменьшить значение и масштаб наступательных операций ВСУ на юге Украины, поскольку Кремль стремится сохранить видимость обширных военных успехов РФ в Украине. Об этом в своей сводке сообщил американский Институт изучения войны (ISW), анализируя новую информацию о наступлении украинских сил в Херсонской области.

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Аналитики ISW подчеркивают: хотя роспропаганда отрицает наступление ВСУ на юге Украины либо называет его «провалившимся», многие российские военные блогеры вчера действительно «сообщали о самых разных украинских атаках вдоль всей линии соприкосновения».

Раскрывать планы ВСУ у Зеленского не будут. Накануне Владимир Зеленский так высказался о развитии событий в Херсонской области: «Я уверен, что вы все понимаете, что происходит, за что мы боремся и к чему мы стремимся. И наши воины не нуждаются ни в каких анонсах или информационных волнах в спину… Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так — на войне».

Неординарные действия ВСУ. Успехи украинской армии в войне с РФ обусловлены ее неординарным подходом к боевым действиям. Об этом The New York Times рассказали представители Пентагона и военные эксперты. По их словам, украинские войска умело используют как советские образцы вооружения, так и более современные, предоставленные им в качестве помощи странами Запада.

При этом, как отмечают эксперты, ВСУ зачастую применяют их «неожиданным образом», что позволяет им «добиваться серьезных успехов на поле боя». В качестве примера они привели успешные операции по уничтожению флагмана Черноморского флота (ЧФ) РФ ракетного крейсера Москва и удар по авиабазе Саки во временно оккупированном Крыму.

ЧФ РФ когда-то считался центральным элементом в попытках диктатора Путина оккупировать Украину. Но «новаторские» удары ВСУ сделали его роль второстепенной, написало американское авторитетное издание Politico.

В тему:

● Ложные цели для российских ракет. Украина заставляет Россию тратить дорогостоящие ракеты большой дальности для поражения ложных целей, сообщила The Washington Post. В частности, украинские военные делают деревянные муляжи реактивных систем залпового огня HIMARS. Их невозможно отличить от настоящих через объектив российских беспилотников.

За несколько недель в полевых условиях ложные цели выманили не менее 10 крылатых ракет Калибр.

● В РФ недовольны иранскими беспилотниками. Российские военные оказались недовольными закупленными у Ирана боевыми беспилотниками. Об этом написала The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По ее данным, Тегеран передал Москве три типа своих БПЛА (Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191), первая партия которых уже доставлена в РФ, — в целом речь может идти о сотнях дронов. Однако во время испытаний российские специалисты столкнулись с многочисленными системными ошибками в их работе. «Россияне оказались недовольными», — рассказал один из источников.

Иранским техникам пришлось отправиться в Россию для помощи в настройке систем БПЛА. При этом, как отмечает другой источник, указанные беспилотники еще не работали в сложных условиях противовоздушной обороны. Ранее они использовались для ударов по базам США в Ираке, и в целом в этом «они не преуспели».

Большие потери оккупантов. С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 47 550 своих солдат — из них 450 оккупантов (давно не было так много) ВСУ ликвидировали за последние сутки. Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Кроме того, враг потерял: танков — 1954 (+7 за сутки) ед., боевых бронированных машин — 4294 (+25) ед., артсистем — 1079 (+19) ед., РСЗО — 282 (+3) ед., средств ПВО — 151 (+2) ед., самолетов — 234 (+0) ед., вертолетов — 204 (+1) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня — 847 (+3). ед.

Не навербуют. По данным Пентагона, Россия пытается завербовать большее количество солдат для войны против Украины. Но многие новобранцы — это люди старшего возраста, в плохой форме, которые проходят недостаточную подготовку. Кроме того, российские вербовщики часто ищут новобранцев в тюрьмах.

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При этом в Пентагоне считают, что попытка привлечь значительное количество войск вряд ли будет успешной, поскольку «Россия исторически не достигала целевых показателей численности».

Русский террор продолжается. Войска РФ обстреляли центр Харькова, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram. По уточненным данным, погибли 5 человек, семеро харьковчан получили ранения.

● Что на самом деле случилось в Еленовке. Источником взрыва в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, в результате которого погибли десятки украинских военнопленных, вероятно, стал термобарический боеприпас (заложенный внутри здания, а не обстрел извне). Об этом заявили в Офисе генпрокурора Украины в комментарии DW.

Такой вывод следствие сделало по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов из частей и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.

● Кремль хочет устроить суд над Зеленским? Экс-генерал СБУ Андрей Наумов, подозреваемый в госизмене за то, что, вероятно, он предоставил врагу информацию о Чернобыльской зоне отчуждения, может получить убежище в РФ. Об этом написал The Insider. 7 июня Наумова задержали в Сербии за контрабанду незадекларированных ценностей, ему грозит до 12 лет заключения. В связи с открытым против него делом по подозрению в госизмене ему «светит» и экстрадиция в Украину. Москва же готова предоставить беглецу убежище в обмен на показания против Владимира Зеленского: якобы над президентом Украины в России хотят устроить незаконное судилище.

● Миссия МАГАТЭ уже в Киеве. Команда из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Киев перед запланированным визитом на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию, сообщила CNN.

Как сообщили накануне в МИД Украины, миссию на ЗАЭС возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 29 августа тот написал в Твиттере: «Этот день настал. Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи Запорожской АЭС сейчас в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и Европе».

Президент Владимир Зеленский встретился с главой МАГАТЭ перед визитом миссии агентства на Запорожскую АЭС.

И для финала:

В Раде — «медийный» скандал. ВР приняла в первом чтении законопроект о медиа № 2693-д. За него отдали голоса 233 народных депутата: «слуги народа», бывшие представители ОПЗЖ, немного людей из Батькивщины и двух депутатских групп (За майбутнє и Довіра). В полном составе не поддержали проект Евросолидарность и Голос, — обе фракции раскритиковали документ. Накануне представитель ЕС Руслан Вятрович заявил, что проект «разрушает механизм защиты украинского языка и национального культурно-информационного пространства». Впрочем, Никита Потураев из СН привел аргументы в пользу того, что никакого ослабления национальное пространство не ощутит.

«Несмотря на заявления некоторых политических сил — проект Закона о медиа принят за основу. Отмечаю: это — евроинтеграционный законопроект», — заявил спикер ВР Руслан Стефанчук (избран от СН).

Согласно закону, законопроект во втором чтении должен быть рассмотрен в течение двух недель, однако гуманитарный комитет рекомендовал этот срок увеличить до трех недель. Евгения Кравчук, еще одна из СН и замглавы гуманитарного комитета ВР, уточнила: в сентябре ожидается заключение Еврокомиссии по этому законопроекту, после чего состоится голосование во втором чтении.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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