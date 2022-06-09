Что важно знать о людях, оставшихся в оккупации 9 июня, 13:40 Цей матеріал також доступний українською

О чем идет речь, когда мы говорим, что следует покинуть временно оккупированные территории

В конце апреля я ехала поездом из Варшавы в Берлин. Именно в таких поездах встреча с украинцами, преимущественно женщинами и детьми — неизбежна. Наши соседи по купе были из-под Херсона, точнее из Чернобаевки. Это были женщина, старше 50 лет и ее сын, подросток.

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Они смогли уехать только в середине апреля. Она долго не верила в войну, даже когда видела бои из окна дома и тела солдат уже из окон автомобиля, на котором покидала свой родной дом. Он по-бунтарски юношески не хотел уезжать, ведь там дома осталась его девушка. Споры с матерью о том, что все это реальность и достаточно об этом говорить, стали частью нашей 4-часовой поездки. Преимущественно, его злоба ( юность) касалась рефлексии и упоминаний матери. Я не забуду такие ее слова: «Муж кричал мне, что это русские солдаты, вокруг труппы. Я не верила. А он кричал мне: пойди и потрогай их».

Их выезд планировали родные из Житомирщины, которые и убеждали в том, что их ждут, помогут, и это необходимо. Покинуть Херсонщину удалось не сразу. На это ушло много денег, нервов и смелости. Такая история не одна, их тысячи.

На сегодняшний день официально согласованная эвакуация из большинства временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия, не осуществляется или не возможна. Количество публичных заявлений чиновников с требованием выбрать сторону забора, за которым будут жители Украины, наоборот, растет. И я скажу вам так: мы это уже проходили в 2014 году.

Публичные заявления

Недавно вице-премьер-министр Ирина Верещук на своей странице опубликовала обращение к жителям временно оккупированных территорий. Если обобщить все публичные заявления на данную тему, то сегодня говорится о том, что следует выезжать, как бы это сложно ни было и будущее «здесь с нами, а не там с ними».

Мы это уже проходили в 2014 году

Данные обращения адресуются именно тем украинцам, которые, в том числе, выходили на проукраинские митинги в Старобельске, Херсоне, Мелитополе, Бердянске, Энергодаре, Каховке, Токмаке и других городах. Именно они оказывали и в определенной степени продолжают сопротивление российской армии и так называемой администрации. Они, несмотря на страх и риск, выполняли функции государства. Они доставляли продукты, пенсии и даже продолжали оказывать отдельные административные и социальные сервисы. Они поступали как партизаны, сообщали о позициях вражеской армии. Именно они становились жертвами пыток, убийств и насильственных исчезновений. Именно о них мы делали репосты и говорили о жертвенности. О том, что «Херсон — это Украина», «Мелитополь — это Украина», «Бердянск — это Украина». И это верно. Однако украинцев теперь мы просим покинуть эти города. Просим покинуть свою землю после 100 дней сопротивления, стоивших многим из них жизни.

Эвакуация и содействие в перемещении

Обозначю свою позицию. Призыв к эвакуации — это нормально. Однако само это действие как исключительное проявление проукраинской позиции, для меня таковым не является. Особенно при условии того, что по большинству направлений у нас нет обеспеченных безопасных гуманитарных коридоров. Мы не можем гарантировать безопасность. Большинство направлений выезда и дальше остаются заблокированными россиянами или подвергаются обстрелам. Данные факты — реальность, которую нельзя отвергать. Как и то, что люди с проукраинской позицией или те, кто выполнял ее функции, как судьи, правоохранители, ветераны АТО — станут теми, кто будет задержан и доставлен в фильтрационные лагеря. Их дальнейшая судьба будет неизвестна.

Госпожа Верещук в комментариях к своему посту отметила, что у правительства есть «видение и по временному жилью, и по эвакуации». Скажу одно, что самое время его озвучить.

Сейчас все сказанное мною звучит в меньшей степени как критика, это существенная оговорка, которая, я очень надеюсь, будет услышана.

В заключение

Наш месседж должен быть четким и ясным, не разрушать веру людей, не подталкивать их. Задача тех, кто находится в оккупации — выжить и не потерять человечность и именно ту веру. Наша — освободить украинцев в оккупации и тоже, не потерять веру и человечность.

Нам всем нужно время, однако все, что мы сейчас делаем, делается для сохранения наших жизней, жизни детей и будущего Украины. Давайте сохраним все это. Мы не забыли об украинцах в оккупации. Я — так точно.

И напоследок, для того чтобы глубже понять эту тему, ведь на самом деле это только вход в нее, рекомендую посмотреть серию мультфильмов Все, кто хотели, уехали? Это истории людей, которые жили в оккупации в Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Уверена, что многие из них точно повторяют судьбы украинцев в других городах уже новых оккупированных регионов.

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