Благодаря им Мариуполь никогда не станет победой России 21 апреля, 15:05 Цей матеріал також доступний українською

57 дней непрерывного боя, авиаударов и артобстрелов. В полном окружении. В подвалах, без воды, без света, тепла, без снабжения пищей

«Я понимаю. Мы все понимаем. И готовы ко всему. В любом случае, мы не сдадимся». Это сообщение сегодня ночью написал друг из Мариуполя из полка «Азов».

57 дней непрерывного боя, авиаударов и артобстрелов. В полном окружении. В подвалах, без воды, без света, тепла, без снабжения пищей. Враг больше в 10 раз, у врага абсолютное преимущество в технике и боеприпасах, и он сносит любое укрытие, любую позицию.

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Ближайший украинский фронт в 100 км, по степям, и оттуда не выйти, не вынести раненых. И они не ищут у врага сожаления. Они каждый день искусно находят возможность убивать и уничтожать оккупантов и наносить им страшные потери.

Эти люди давно перешли границы выносливости и жертвенности — они создали новые, и это невероятно в 21 веке.

Они показали что такое боеспособность. И стоит упомянуть, что Азов — это единственная украинская военная часть, полностью действующая по стандартам НАТО в боевом управлении и подготовке, они действуют по американскому боевому уставу и стандартам боевого управления MDMP.

Эти люди давно перешли границы выносливости и жертвенности

Азов — единственная воинская часть, где действуют обращения и обычаи украинского национализма, а не старые советского образца, переведенные процедуры. Они по приказу украинского командования сражаются и умирают в абсолютно невыгодных условиях, верные присяге украинскому народу.

Благодаря им Мариуполь никогда не станет российской победой. Это никогда не будет жертвой и местом российской силы, это не Круты. Это всегда будет город украинской победы и символ украинской несокрушимой силы.

У России много оружия, но у Украины есть то, на что россияне не способны — отдавать себя ради своего народа, биться ради чести, биться, когда нет сил, и только воля дает возможность вести бой, несмотря на все.

Потому что они создали новый современный эпос. Потому что они творят историю нашего мира. Потому что они украинцы.

Текст опубликован с разрешения автора

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