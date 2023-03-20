Как живет Киев во время войны 20 марта, 12:47

Привет из Киева. Расскажу в двух словах о том, что здесь происходит. Исключительно мои личные ощущения

Киев оживает. В город вернулось много людей. Слышал, что вне Киева до сих пор находится около 800 тысяч киевлян. По состоянию на начало 2022-го официально Киев насчитывал под 3 млн жителей, но реально в Киеве всегда жило больше людей, чем показывает официальная статистика. Учтем еще, что за последний год многие переехали из восточных и южных областей (видно по номерам), впечатление, что сейчас в Киеве не менее 2,2−2,3 млн. Но, возможно, я ошибаюсь.

Видео дня

В центре города в будни на улицах — пробки. Уже не только утром, но и почти целый день. Обочины забиты авто, днем в центре найти парковку нереально. В кафе и ресторанах — много людей, особенно в популярных. Люди сидят за столиками, едят, общаются, по вечерам гуляют по улицам. Работают торговые центры (по-прежнему не все), супермаркеты, автосалоны. Вернулась подсветка зданий, улиц. Вечером центр Киева весь в огнях.

С другой стороны — людей все равно мало. Это чувствуется по формату социума. Мало детей, мало женщин. Бизнес по сути выживает, большинство компаний в режиме самосохранения. Все, кто остался — предприниматели года. Но покупательская способность — почти на нуле. В недвижке — почти ничего не продается и не сдается, разве что по бросовым ценам либо самое дорогое. БЦ демпингуют. Пока очень тяжело, непросто и понятно почему — в стране война.

Война напоминает о себе, когда звучит сирена

Много, очень много людей по-прежнему в Европе. Люди периодически приезжают — проведать квартиры, родственников, мужей. Но потом все-равно уезжают назад — в Европу либо на Запад Украины. Люди конечно рассыпались. Некоторые смирились, некоторые выжидают. Но почти все из уехавших налаживают там новую жизнь. Кто-то устроился, кто-то пошел учиться. Те, кто может — работает на удаленке. Но многие до сих пор в поиске. Работы, смыслов жизни, близких людей.

Война напоминает о себе, когда звучит сирена. Звучит в Киеве она 2−3 раза в день, иногда чаще. В последнее время каждое утро, как по часам. Сирены звучат жутко, детям такое слышать не надо. Но как только объявляют отбой — все оживает. Мы все будто немного сжимаемся во время тревог и разжимаемся сразу после отбоя. Люди уже буднично реагируют на объявления о тревоге. Никто не боится русских вообще, никакого панического ужаса нет. Есть только растущие раздражение, презрение и злость. И полное доверие нашим ПВО.

Вот эта наша невероятная гибкость, умение приспосабливаться к обстоятельствам, вкупе с жаждой жизни — ее не сломать ничем. Все хотят спокойствия, благополучия, комфорта, общения. И конечно же победы, полной, настоящей. Так что сейчас атмосфера в Киеве в целом совсем не гнетущая, хотя сохраняется реальная угроза.

Возвращаться или нет — каждый этот вопрос решает сам. Если жизнь там невозможна, либо очень тяжела — потому что много унизительных обстоятельств, мало общения, чуждая культура и менталитет — пробуйте вернуться. Конечно лучше это сделать тогда, когда дети доучатся школьный год. Ну и конечно нужно учитывать ситуацию с ракетными атаками. Если есть бизнес — возвращаться однозначно, оставив семью и детей в исходной точке. Пока до июля, потом будет видно. Но если ваш дом разрушен и/или ничего не осталось — наверное нужно оставаться и пробовать, бороться и добиваться своего.

Стремление Украины в Европу лично для меня всегда олицетворяло наше стремление уйти подальше от совка, деспотии, лжи и скреп, насаждаемых РФ. Но скажу откровенно — во многом Европа, лично для меня, далека от того идеала, к которому хотелось бы стремиться. Стать частью Европы — да, но не исчезнуть, не раствориться в ней. Сейчас, год спустя жизни там многие это понимают. И я лучше бы ориентировался на США, мне кажется их амбиции ближе нам по духу. Но это тема для отдельного разговора.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV