Война: много вопросов без ответов 10 марта, 17:28

Война — это становление украинской нации. И в этой войне рождается каждый из нас. Мы сами о себе узнаем то, что никогда о себе не знали

Осенью позиции нашего подразделения были расположены в полях, в царстве, где господствуют мыши. Если посмотреть ночью в тепловизор, создавалось впечатление, что кругом все поле красное. Мыши были повсюду — в одежде, в еде, в спальниках, в каждой щелке. И каждое утро мы находили в мышеловке по несколько прилипших к ней животных. Эта мышиная война бесконечна, их невозможно преодолеть. Мы находимся в их мире, а не наоборот.

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«Зачем я здесь?» — стало звучать в головах украинских воинов.

Бойцы уставшие и обесточенные. Война им напоминает борьбу с мышами в своих блиндажах. Это процесс, имеющий начало, но не имеющий конца.

«Зачем я здесь?» настолько острый и болезненный вопрос, что он звучит в ушах. С приходом зимы его шум, его звон в голове стал ощутимее. Видимо, из-за тишины вокруг, усиливающейся одновременно с падением листьев в зеленках вокруг грязных домов.

Ответ на этот вопрос найти легко и сложно одновременно. Сложно как раз из-за легкости. Как правило, самые сложные для понимания — самые очевидные вещи.

Зачем мы здесь, в мышином мире? Этот ответ мы будем искать долго, и чем раньше мы начнем, тем больше шансов выбраться из бездны, в которую мы постепенно спускаемся, но мало кто видит это.

У этой войны много вопросов без ответов.

Грязные люди передвигаются на грязных машинах, пытаясь стать звеньями цепи, которые едва держатся вместе. В их глазах усталость и опустошенность.

«Зачем я здесь?», — начало звучать во многих головах

Их опустошает непонимание собственного места среди миров, потребность в элементарной, но так и не предложенной психологической поддержке, отсутствие теплой одежды, которую по советским стандартам выдают к определенной дате, а не тогда, когда становится холодно. Необходимость ремонтировать все за собственные средства, а очередное уменьшение зарплаты приводит к необходимости снова просить об унижающей помощи. Поэтому вопрос «Зачем я здесь?» приобрел еще более острое значение. Глубина пропасти стала больше, потому что проблемы не решились, а наоборот увеличились. И сидя по колено в грязи, читая ленту фейсбука и оглядываясь вокруг, действительно тяжело найти ответ на вопрос, зачем я здесь.

Каждый из нас прошел свою линию надлома. Каждый принял собственную смерть, увидел и почувствовал смерть побратимов, а иногда и очень близких людей.

Наша страна любит решать проблемы, которые уже решать поздно. И потом разнообразные министерства по делам ветеранов будут создавать активности, необходимые всем, кроме самих ветеранов. Стоит заниматься проблемами сейчас, когда все только начинается, поскольку потом у нас будет разрушенное поколение жизней людей, которые уже начинают искать ответ на вопрос «Така зачем же я сюда пришел, если кажется, что уже сейчас я никому не нужен».

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Внутри украинская армия очень мало эволюционировала. Мы получили новое, современное оборудование, но принципы управления армией не изменились.

Командиры, обученные в старых советских условиях, не умеют планировать, анализировать и тем более общаться друг с другом и с подчиненными. Наибольший потенциал вооруженных сил — это люди. Но использовать человеческий потенциал руководство не умеет. Армия построена по принципу подчинения приказу, что правильно для достижения поставленной задачи на поле боя, однако перед принятием этого приказа должна проходить командная работа и анализ ситуации с разных точек зрения. Вот эта часть управленческих навыков чаще всего отсутствует у украинских офицеров. Поэтому решения принимаются единолично — от самых простых бытовых до сложных и стратегических.

Армия — это менеджмент человеческих ресурсов. Их умелое и максимально эффективное использование. Однако людям, которые имели собственные бизнесы, которые планировали и ориентировались на достижение целей, пришлось оказаться под руководством ничего не знающих об этом.

Нивелирование значения бойцов происходит на уровне государства. Недавно произошло уменьшение зарплаты. Теперь она зависит от того, в каком месте расположено подразделение. Это привело к тому, что для некоторых бойцов зарплата уменьшилась в пять раз и равняется зарплате грузчика в супермаркете. Хотя решение о том, где именно быть тому или иному бойцу, принимают не сами бойцы, а командование подразделения. Люди, пришедшие защищать страну, вынуждены охранять курятники и оказались в ситуации, где от них ничего не зависит.

«Зачем я здесь?», начало звучать во многих головах. И они покупают справки о психиатрических заболеваниях, чтобы уйти из армии.

Первая эйфория и адреналиновый порыв перешел в необходимость спринта, а не марафона. Добровольцы представляли себе перестрелки и киношные уличные бои за свой собственный город, а оказалось, что необходимо вгрызаться в пустую землю степей Донбасса, пытаясь укрыться от огня разрушающей все вокруг артиллерии. Сюда приходили люди всех возрастов профессий, статуса и убеждений. Приходили повоевать на три дня, неделю, месяц. В надежде на то, что война закончится раньше, чем патроны в четырех магазинах к АК, которые им выдали. Люди приходили разные, но за одним и тем же. За возвращением ощущения безопасности. Они искали, с чем можно бороться и что контролировать. Они чувствовали себя раздавленными из-за собственного бессилия. А оказалось, что тот первый порыв не так уж важен. Вернее, совсем не важен.

После первых месяцев войны, селфи в форме и с оружием пришла усталость и понимание, что это — надолго. Оказывается, что важна не смелость, а способность идти длинную дорогу. Выдерживать глупость командиров, отсутствие коммуникации и координации между всеми. Отсутствие способности управлять человеческим потенциалом тогда, когда больше управлять нечем. На смену пришло выгорание и усталость. Это такая постсоветская травма — ожидать, что другие лучше знают, что тебе нужно, и потом болезненно натолкнуться на понимание того, что это не так.

Пришло ожидание того, что стоит сбежать из армии любым способом, чаще всего незаконным и коррумпированным — и вернется их привычная жизнь. Наконец-то закончится 24 февраля, которое длится уже год, и вернется нормальность. Но проблема в том, что прежней нормальности больше не существует. Наша ненормальность и есть новая нормальность. Прошел уже год, но это всего год. Первый год мышиной войны, и он не последний.

Война показала наши недостатки. Страхи, приобретавшиеся годами.

Война — это становление украинской нации. И в этой войне рождается каждый из нас. Мы сами о себе узнаем то, что никогда о себе не знали.

Армия — это не о свободе и не о выборе. Иногда, когда ты свободен, у тебя есть возможность выбрать только одну вещь. Несложно увидеть много путей впереди. Сложно выбрать только один из них. И для многих этим одним выбором стало пойти в ВСУ и избрать несвободу. Война делает людей несвободными. Но в этой несвободе мы боремся за собственную свободу. Свобода — это делать правильные вещи. Армия это ежедневная кропотливая работа, где все зависит не от тебя, а от суммы тысяч таких же других тебя. Ты можешь быть каким угодно успешным. Но рядом с тобой будет совсем другой, который не умеет, не желает уметь, не будет. И в критический момент не он поднимется до твоего уровня, а ты опустишься до его уровня, потому что придется идти с его скоростью, поскольку он не умеет идти с твоей.

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