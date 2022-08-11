Зеленский рассказал, чего не могут ждать украинцы 11 августа, 19:02

Чем жила страна 11 августа 2022 года

● Зеленский: «Украинцы не могут ждать завершения войны». Украинцы не могут ждать, когда завершится война, чтобы возобновлять нормальную жизнь, считает президент Владимир Зеленский.

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● «Мы не можем ждать, когда завершится война, чтобы восстанавливать нормальную жизнь. Наши дети, как и ваши, должны идти в школы. Наша молодежь, как и ваша, должна учиться в университетах. В Украине, как и у вас, должны работать больницы и социальная инфраструктура», — сказал глава государства на Донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы. «Украина нуждается в восстановлении. Теперь! Как раз сейчас! И тем более в канун зимнего сезона», — добавил он.

● «Поэтому достаточная и своевременная финансовая поддержка для нашего государства, для бюджета и для Fast Recovery — это также жизненно важно, как оружие и снаряды для нашей армии и санкции против России», — сказал Зеленский.

● Глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер заявлял, что на восстановление Украины после полномасштабной войны может потребовать $1,1 трлн. А премьер Украины Денис Шмигаль говорил, что сумма инфраструктурного ущерба от вторжения РФ достигла $104 млрд. По его словам, общий размер программы восстановления украинское правительство, международные эксперты и Европейская комиссия оценивают в 500—600 млрд евро.

● Минска-3 не будет. Переговоры с РФ возможны только при условии, если за столом будут сидеть партнеры Украины, заявил в интервью УП министр обороны Алексей Резников. «Потому что вести разговор с россиянами и получить „Минск-3“ нет никакого смысла», — пояснил он. И уточнил: в случае проведения «референдумов» на оккупированных территориях, ни о каких переговорах речи не будет.

● Резников заявил, что для него «те или иные новости из Кремля не являются источником информации, которой нужно верить». «Это их публичная позиция. У нас своя публичная позиция, которую четко озвучил президент Зеленский», — сказал он.

● Шокирующий удар ВСУ. В результате прозвучавших 9 августа взрывов на крымском военном аэродроме РФ в Новофедоровке ракеты ВСУ (наиболее вероятно, что это был именно ракетный удар) уничтожили значительное количество российской военной техники. Об этом сообщил сайт, посвященный анализу разведывательных данных Oryx. Речь идет как минимум о четырех самолетах Су-30СМ и шести ударно-тактических самолетах-разведчиках Су-24М/МР (пять уничтожены, один поврежден). Аналитик Александр Оливер отмечает, что РФ потеряла от 9 до 14 самолетов.

● Основатель и креативный директор международного расследовательского проекта Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что не может припомнить, когда Россия теряла столько воздушных средств за один день. «Они должны быть глубоко обеспокоены способностью Украины нанести подобные удары где-нибудь, особенно по мосту через Керченский пролив», — написал он.

● Самые большие дневные потери РФ со времен Второй мировой. По меньшей мере семь российских военных самолетов были уничтожены после взрывов возле Новофедоровки. Это стало самой большой потерей авиации РФ за день со времен Второй мировой войны, сообщило CNN.

● Научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон, изучив спутниковые снимки Planet Lab, на которых запечатлена авиабаза Саки до и после взрывов, считает: уничтоженные боевые самолеты, по-видимому, являются бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30.

● Активность российской авиации на южном направлении снизилась после взрывов на военном аэродроме возле поселка Новофедоровка. Об этом сообщил замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

● Еще одна база врага взорвалась. Около полуночи 11 августа на аэродроме Зябровка в Гомельской области Беларуси раздались взрывы. По украинским данным, там базировались российские войска вторжения, оттуда обстреливали украинскую территорию, а в последнее время РФ полностью получила базу в свое распоряжение.

● В минобороны Беларуси пояснил все так: «10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет».

● В последние дни российские оккупанты перебрасывали в Беларусь ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, в частности их везли на аэродром в Зябровке, информировал проект активиста Антона Мотолько Беларускі Гаюн. Исходя из имеющихся данных, Беларускі Гаюн считает вероятной причиной взрывов удар, нанесенный ради уничтожения размещенных в Зябровке ЗРК.

● CNN: Россия лжет о событиях в Еленовке. Анализ видео и фото из колонии в Еленовке, спутниковые снимки, экспертные оценки криминалистов и военных аналитиков практически исключают вероятность российской версии гибели там десятков украинских военнопленных, написало CNN в своем расследовании. РФ и «власти ДНР» настаивают на том, что 53 украинских пленных погибли при ударе, нанесенном ВСУ с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS.

● CNN в своем материале приводит семь аргументов в пользу того, что это является «выдумкой». Вот они: повреждения здания не характерны для удара реактивной системой залпового огня; повреждения здания характерны для сильного пожара; нет фотографий остатков снаряда HIMARS на месте взрыва; свидетели утверждают, что не слышали звука приближающегося снаряда; внутри тюремного барака нет повреждений от осколков; для украинских военных использовать HIMARS для атаки на Еленовку было бы нерационально; западные чиновники уверены, что военнопленных убил не удар HIMARS.

● Кроме того, есть подозрительные обстоятельства. Так, российские охранники перевели десятки украинских военнопленных на склад в «промзоне» комплекса, превращенный в барак, из основных корпусов для заключенных всего за несколько дней до трагедии. Жена одного из военнопленных рассказала CNN, что за два дня до трагедии на склад перевели некоторых бойцов Азова — «именно тех, кто был опасен и пытался взбунтоваться».

● Россияне, по словам замминистра обороны Анны Маляр, не дают международным организациям полной информации о погибших в Еленовке.

● Сейм Латвии признал страну Путина спонсором терроризма. Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину и убийство гражданского населения. В документе говорится, что насилие военных РФ, направленное на гражданских жителей, и осуществляемое для достижения политических целей является терроризмом, а сама РФ — поддерживающим терроризм государством. В Сейме призвали другие страны принять аналогичное решение.

● Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Сейм Латвии: «Россия давно заслужила этот статус своими действиями в Украине и за ее пределами. Украина призывает другие государства и организации следовать ее примеру», — написал он в своем Twitter.

● 24 апреля Зеленский призвал мировое сообщество признать РФ государством-спонсором терроризма, а ее вооруженные силы — террористической организацией.

● Кроме того, Сейм Латвии ожидает, что страны-члены ЕС немедленно приостановят действие турвиз и ограничат выдачу въездных виз гражданам РФ и Беларуси.

● Эстония закрывает двери перед российскими. Эстония со следующей недели запретит въезд на свою территорию гражданам РФ, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, Исключения будут распространяться на близких родственников граждан и обладателей вида на жительство Эстонии, дипломатов и членов их семей, а также сотрудников транспортных компаний.

● Чехия прекратила выдачу виз россиянам еще 25 февраля на следующий день после вторжения России в Украину. 9 августа премьер Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз немедленно прекратить выдачу виз россиянам, заявив, что посещение Европы — это «привилегия, а не право человека».

● Шольц в своем репертуаре: «Это война Путина». А вот канцлер Германии Олаф Шольц не считает необходимым вводить общий запрет на въезд россиян в Евросоюз из-за войны России против Украины. Об этом он сказал во время своей ежегодной пресс-конференции.

● По словам немецкого канцлера, такое решение будет противоречить международному праву. «Президент России несет ответственность за эту войну. Это война Путина, поэтому мне тяжело согласиться с этой идеей». — отметил он.

● РФ играет с радиационным огнем. Оккупанты трижды за день обстреляли захваченную ими Запорожскую атомную электростанцию — крупнейшую в Европе. Снаряды, в частности, попали в участки рядом с хранилищем источников излучения и в районе пожарной части. Об этом сообщили в Энергоатоме.

● Позднее в Энергоатоме заявили о четвертом обстреле: оккупанты попали возле первого энергоблока, повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков.

● ВСУ «умиротворили» уже 43 тыс. военных РФ. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 43 000 своих военных, из них 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

● Также оккупанты лишились более 11,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1846 (+14 за сутки), боевые бронированные машины — 4100 (+14), артсистемы — 974 (+3), реактивные системы залпового огня — 261 (+0), средства ПВО — 134 (+1), самолеты — 232 (+0), вертолеты — 193 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 772 (+6) и многое другое.

● Авиация низкой живучести. Российские оккупанты потеряли в Украине по меньшей мере две эскадрильи современных самолетов Су-35, заявил Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, — у тех «низкая живучесть».

● За последнюю неделю защитники Украины уничтожили 27 вражеских воздушных целей. По данным Генштаба, из-за серьезных потерь РФ может начать использование устаревших бомбардировщиков Су-24М, которые в 2005—2018 годах были выведены из ее боевого состава.

● Хваленое русское оружие неэффективно и устарело. Российское оружие «неэффективно» и «устарело», говорится в отчете Минобороны Украины, который оказался в распоряжении британской The Times. Согласно документу, бронетехника и вертолеты не могут противостоять огню из стрелкового оружия.

● В частности, вертолет Ка-52 Аллигатор, который в РФ называют «летающим танком», может быть поражен патронами калибра 7,62 мм. Хотя в Москве утверждают, что его бронированная кабина должна выдерживать попадание пуль калибра 12,7 мм.

● Согласно украинским оценкам, шансы крылатой ракеты Калибр поразить цель составляют лишь 33%. При этом около 30% использованных в войне ракет в итоге попали в гражданские объекты. Точность еще одной ракеты, которая не называется, украинские военные оценили в 49%.

● Мариуполь уже бунтует. Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области началась забастовка сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщили в Telegram-канале городского совета, опубликовав соответствующее видео. «Техника стоит. Забастовка по поводу невыплаты заработных плат. Стоим на воротах, техника не выезжает», — рассказал о ситуации один из коммунальщиков.

● В горсовете, комментируя бунт рабочих, отметили, что российские захватчики к подобным протестам не привыкли.

● Санкции действуют. Уход бизнеса и санкции калечат российскую экономику — так называется доклад группы американских ученых под руководством Джеффри Зонненфельда, профессора Йельской школы менеджмента и основателя Института руководителей высшего звена.

С начала вторжения в Украину около 1 тыс. компаний покинули РФ, суммарно этот бизнес генерирует 40% ВВП страны. Это не значит, что бизнес закрылся — многие продали активы менеджменту или представителям российского бизнеса. Но такие шаги не гарантируют процветания компаний.

● В целом, как отмечают ученые, многие оптимистические оценки экономической ситуации в РФ основаны на официальных российских источниках, не прошедших полноценную проверку. Экономические отчеты Кремля становятся все более тщательно подобранными, часто неполными, в них отбрасывается неблагоприятная статистика.

● При этом правительство РФ больше не раскрывает некоторые экономические показатели, которые до войны обновлялись ежемесячно, — о внешней торговле, например. Ежемесячные данные по добыче нефти и газа, товарный экспорт, приток и отток капитала, финансовая отчетность крупных компаний, которую раньше в обязательном порядке выпускали сами компании, стали недоступными. Как и данные о прямых иностранных инвестициях, о кредитовании и доступности займов.

● Также иногда для прогнозов используются данные, полученные еще до начала действия полноценных санкций.

● Иными словами, реальное положение дел в экономике РФ может быть куда хуже, чем его оценивают западные эксперты.

И для финала:

● БигМак возвращается. В течение нескольких месяцев МакДональдз восстановит цепочки поставок продуктов в рестораны, подготовит их к обслуживанию клиентов и возвратит команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду. Об этом сказано в письме старшего вице-президента бизнес-подразделения международных рынков МакДональдз Пола Помроя. Работу ресторанов в Украине приостановили 24 февраля.

● «После длительных консультаций и обсуждений с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности, а также учитывая просьбы наших сотрудников вернуться к работе, мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины», — заявил Помрой. МакДональдз внедрит расширенные процедуры и протоколы для обеспечения безопасности работников и клиентов.

● «Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается. Мы вели долгие переговоры и убеждали McDonald’s возобновить работу в Украине. Я благодарен руководству компании за принятое решение», — написал в ФБ глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба. По его мнению, возвращение крупной американской компании — это сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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