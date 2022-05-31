Запрет ценой в треть военного бюджета Кремля 31 мая, 21:35 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 31 мая 2022 года

● Согласован шестой пакет санкций от ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС согласовали частичный запрет на импорт нефти из России. «Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это сразу включает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования для ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», — сказал он.

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Исключение сделают для нефти, поставляемой по трубопроводам (и для стран, не имеющих выхода к морю — Венгрии, Словакии и Чехии).

● Кроме того, ЕС отключит от SWIFT крупнейшее российское финучреждение — Сбербанк, а также запретит вещание трех крупнейших телеканалов страны-агрессора.

● Зеленский верит в ЕС. Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Евросоюз примет шестой пакет санкций против РФ в ближайшее время. Он добавил, что ключевые ограничения против России, которые будут вынуждать ее прекратить войну, должны касаться энергоносителей.

● Запрет ценой в треть военного бюджета Кремля. Эмбарго на нефть и нефтепродукты подорвет экономическую способность Кремля финансировать войну, написал в ФБ Герман Галущенко, глава отечественного Минэнерго. «Запрет частичный и будет распространяться на танкерную нефть и нефтепродукты, это — 2/3 поставок в Евросоюз. По трубопроводной нефти предполагается временное исключение. Но до конца года импорт российской нефти в ЕС должен сократиться на 90%», — пояснил министр.

● Галущенко уточнил, что Bloomberg оценивает годовые потери России из-за эмбарго ЕС примерно в $10 млрд, потому что Москва будет вынуждена продавать свою нефть в Азию со значительной скидкой. «Еще $12 млрд потерь принесет отказ Польши и Германии от российской нефти, которую страны получают через северную ветвь трубопровода Дружба», — написал он. Как отметил министр, вместе это — треть военного бюджета РФ в 2021 году.

● «К сожалению, забанить нефть не получилось одномоментно. Но сам факт эмбарго сделает российскую нефть еще более „токсичной“, откроет путь новым поставщикам, подорвет экономическую способность Кремля финансировать войну», — добавил Галущенко.

● Хорошо, но мало. МИД Украины приветствовал решение Евросовета дать «зеленый свет» на шестой пакет санкций, но разочарован тем, что из-за сопротивления Венгрии одобрение эмбарго «слишком затянулось во времени и оставило исключение для трубопроводных поставок». В ведомстве также поблагодарили руководство Евросовета и Еврокомиссии за усилия, которые позволили принять решение.

● Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нефтяное эмбарго «ускорит ход счетчика обратного отсчета к краху российской экономики и военной машины».

● Болгария тоже хочет исключения. Болгарии могут оставить возможность закупать российскую нефть по морю до конца 20224 года. Об этом сообщил сайт тамошнего правительства. «Для нас это возможность модернизировать нефтеперерабатывающий завод, а не повышать цену из-за изменений в смеси», — сказал болгарский премьер Кирил Петков.

● С помощью «падальщиков». Введение странами ЕС эмбарго на нефть из РФ недостаточно для полного уничтожения российской экономики. Однако, и такой шаг, по мнению экс-главы НАК Нафтогаз Украина Андрея Коболева, можно считать важной победой Украины. «Значительная часть транспортируемой морем нефти будет перенаправлена в страны, которые не поддерживают санкции», — отметил он, назвав такие государства «bottom feeders», «падальщиками».

● «Но здесь очень важно одно „но“, — отметил Коболев. — Далеко не всю нефть Россия сможет перенаправить (я ожидаю, что не более 60%) и, что еще более важно, „падальщики“ никогда не платят рыночную цену. От 50 до 70 центов на доллар. Поэтому удар от этих санкций будет ощутимым в РФ, но не определяющим в краткосрочной перспективе».

● Кабаева получила от Канады. Канада ввела санкции в отношении 22 граждан России. В их число попали предполагаемая любовница российского диктатора Алина Кабаева и две дочери российского бизнесмена Михаила Фридмана. Также Оттава задействовала ограничения против четырех компаний из РФ: Инвестторгбанка, Россельхозбанка, УК РВК и УК Российского фонда прямых инвестиций.

● Ранее Великобритания — первой среди всех — ввела санкции против Кабаевой, бывшей путинской жены Людмилы Очеретной и двоюродных братьев диктатора.

● А в Украине ГБР арестовало активы российской компании Татнефть. Стоимость ее корпоративных прав и движимого имущества оценили в 400 млн грн.

● Турция хочет оставаться посредником. Анкара не поддержала введение санкций против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину, но не позволит обходить их, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что роль Турции как посредника в переговорах между Киевом и Москвой может быть поставлена под вопрос, если Анкара поддержит санкции.

● Враг вошел в Северодонецк. Российские оккупанты контролируют значительную часть Северодонецка, в центре города идут бои, сообщил Радио Свобода Роман Власенко, глава Северодонецкой райадминистрации. «Первый штурм у них был неудачным, россиян удалось выбить из города. Второй раз они, выйдя на окраины, им удалось закрепиться и создать определенный плацдарм. Географически, по периметру, штурмовые действия происходили сразу по трем направлениям», — пояснил он.

● Власенко отметил, что город парализован из-за боевых действий, доставлять гуманитарную помощь гражданскому населению нет возможности уже около недели, эвакуация не проводилась несколько дней, обстрелы и боевые действия проходят фактически круглосуточно.

● Город держится. «К сожалению, линия фронта разделила город пополам, но вместе с тем город еще обороняется, город еще украинский, — заявил мэр Северодонецка Александр Стрюк. — ВСУ держат линию обороны и, надеемся, в ближайшее время выбьют оттуда орков».

● Положение дел на фронте. Российские оккупанты продолжают медленно захватывать Северодонецк, а также сосредоточили силы на перегруппировке под Изюмом, чтобы возобновить наступление на Славянск и Барвинково, «но вряд ли добьются решающих успехов». Такую оценку дал американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке за 30 мая.

● Также эксперты ISW считают, что под Харьковом россияне продолжают концентрировать свои усилия на том, чтобы не дать силам контрнаступления ВСУ выйти на границу Украины с Белгородской областью РФ. «В последние дни украинские силы не проводили значительных операций в этом районе», — отмечают в ISW.

● Контратаки ВСУ в северной части Херсонской области за последние 48 часов не продвинулись дальше, однако нарушили ход операций российской армии здесь. Войска оккупантов предприняли несколько безуспешных атак на украинский плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.

● Минус 150 за сутки. С начала войны РФ потеряла в Украине около 30 500 своих военных. Из них 150 — только за последние сутки. Такие оценки обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском и Запорожском направлениях.

● Также оккупанты лишились почти 9 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1358 (+9 за сутки), боевые бронированные машины — 3302 (+20), артсистемы — 649 (+6), реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 207 (+2), средства ПВО — 93 (+0), самолеты — 208 (+1), вертолеты — 174 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 515 (+8) и многое другое.

● Россия прячет своих мертвых. С конца марта минобороны РФ не обновляет данные о своих военных, которые погибли в Украине. Русская служба Би-би-си подтвердила имена 3052 ликвидированных оккупантов, но отмечает, что это число занижено минимум вдвое.

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● В материале говорится, что в некоторых городах под захоронения выделены целые аллеи. Их можно найти в Ставрополе, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Балашихе, Ульяновской и Калининградской областях. На каждом из них журналисты обнаружили могилы военных, убитых после 24 февраля 2022 года, о гибели которых публично не сообщали.

● Еще двое оккупантов получили сроки. Котелевский райсуд Полтавской области признал виновными двух плененных российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова в нарушении законов и обычаев войны. Их приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

● По данным следствия, в первый день войны Бобыкин и Иванов из установки залпового огня Град обстреляли Харьковскую область с российской, а затем и украинской территории, разрушив гражданскую инфраструктуру, жилые дома и лицей. Обвиняемые полностью признали вину, поэтому суд не стал изучать доказательства.

● Главный разведчик стал главным по пленным. Кабмин утвердил Кирилла Буданова, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

● В ГУР назвали основные задачи Координационного штаба: обеспечивать выполнение международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными; координировать деятельность различных госструктур в этом вопросе; определять пути и способы решения проблемных вопросов обращения с военнопленными.

● Ранее вопросы обмена пленных курировала вице-премьер Ирина Верещук.

● Без омбудсмена в Раде. Верховная Рада уволила омбудсмена Людмилу Денисову. Этому предшествовало появление обращение к ней (его подписали 89 представительниц медиа и журналисток и еще 51 человек, среди которых правозащитники, адвокаты, психологи, учителя и представители общественных организаций) с призывом скорректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны.

● Авторы обращения подчеркнули, что российские военные преступники должны быть наказаны, но сообщения о таких преступлениях должны публиковаться с осторожностью, особенно в отношении детей и несовершеннолетних.

● Сама Денисова утверждала, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность по сбору информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях».

● Место омбудсмена пока остается вакантным.

● ВР требует убрать РФ из ЮНЕСКО. Верховная Рада потребовала от ООН исключить Россию из ЮНЕСКО за уничтожение памятников культурного наследия в Украине. Об этом написала в Telegram Елена Шуляк, замглавы фракции Слуга Народа. По ее данным, оккупанты повредили или уничтожили более 250 отечественных культурных памятников, среди которых — церкви, музеи, памятники, заповедники, дома культуры, театры, библиотеки и исторические здания.

● Политика и ТВ. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, заявил, что телеканалы 5 канал, Прямой и Эспрессо, относящиеся к пулу Петра Порошенко, выключили из цифрового эфира из-за «нарциссизма» пятого президента Украины.

И для финала:

● «Хорошей русской» слова не дадут. Днем агентство Интерфакс-Украина опубликовало анонс завтрашней пресс-конференции «Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда». Овсянникова — это та самая редактор российского Первого канала, которая годами работала на этот рупор официальной кремлевской пропаганды, а с началом войны устроила в прямом эфире легкий перформанс с антивоенным плакатиком. Она отделалась штрафом, а затем стала убеждать западные СМИ, что не все русские — плохие, и потому за войну нужно наказывать Кремль, но никак не россиян.

● Сообщение о пресс-конференции российской гражданки Овсянниковой, которая неизвестно как попала в Украину и продвигает нарратив о «хороших россиянах», возмутило отечественных журналистов и медийных аналитиков. И буквально через пару часов ФБ-волнений Интерфакс-Украина отменил выступление россиянки.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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