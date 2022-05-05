Не киношная, кровавая и грязная. Война, которую я вижу 5 мая, 13:11

Большинство о таком мало знают, ведь в кино об этом ничего не рассказывают

Как представляет войну обычный среднестатистический украинец? Окопы, в них сидят воины ВСУ. На них наступают россияне. Цепью. И танки идут. А наши их косят из всего, что только можно. И так 24 часа. Бой без остановки. Ну, так, как в фильмах о войне. А кто-то еще представляет себе, что поднимается один наш воин в полный рост, полуголый и, конечно же, в пулеметных лентах, держа в руках ДШК, и стреляет из него от бедра с криком «Горіть в аду, гади!». И стоит он по пояс в гильзах, а пулемет стреляет без остановки. Как у Чарли Шина в Горячих головах-2. Но моя война иная.

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В жизни все менее пафосно и не так просто. Да, есть окопы. Но в них не сидят. Они действительно нужны для того случая, если россияне идут в атаку. А сидят и лежат наши воины в укрытиях, которые предназначены одновременно для укрытия от обстрела артиллерии, а с другой стороны для ведения огня. И кроют нас из всего, что только возможно. САУ, Грады, Ураганы, 120 минометы и даже танки. Кстати, танки, это та еще история. Как и вся другая арта. Правда и наши дают ответку. А еще есть самолеты и вертолеты врага, которые время от времени нас атакуют. Все они обстреливают из разных калибров и стараются выбить нас с позиций. Потому что, если мы уходим с позиции, то арта врага передвигается вперед, а за ней идет пехота и техника. И нашу землю захватывают. Поэтому нельзя уйти. И хорошо, если землянка имеет перекрытия или есть такие укрытия, которые надежно защищают бойцов, выдерживая все обстрелы. А ведь прилетает изрядно.

Мотивация тут у людей запредельная

На днях я был на позиции, куда за 1 час прилетело чуть более 300 приходов. Это по 5−6 взрывов в минуту. Каждые 10 секунд прилет. Но наши парни вгрызлись в позицию и не отступают. Поскольку, если уйти, то мы проигрываем, а значит, сюда придут россияне, и мы потеряем эту позицию. А в это время, пока одни наши воины держат эту позицию, то другие — выбивают оккупантов с иной позиции и к ним подключаются мобильные группы. И все это происходит под постоянными обстрелами врага из всего, что только возможно. Задача врага нас убить. Наша задача — держаться под обстрелами и ждать атаки. А когда дождались, то ввалили им. Вот такая война. Не киношная. Не красивая. Кровавая и грязная.

И важно, чтобы были БК, вода и еда. И возможность помыться. И зубы почистить. И постираться. Все это нужно. Потому что гигиена штука важная. Но если идут обстрелы, то подвезти все необходимое тяжело. А без воды так же тяжело, как и без БК. Поэтому поклон в пояс всем тем, кто под обстрелами протаскивает на позиции все необходимое от воды и БК до сигарет и зубной пасты. Вы не представляете, как это важно.

А еще люди болеют и находятся в стрессе, получают сообщения, что дома какие-то проблемы, но уехать нельзя. Большинство о таком мало знает, ведь в кино об этом ничего не рассказывают. И при этом бойцы выполняют боевое задание, держат позиции под постоянными обстрелами, не дают рашистам продвинуться вперед и утилизируют их и всю технику, до которой могут достать. Да и мотивация тут у людей запредельная. И люди тут простые и удивительные. Переводчик и водитель зерновоза, владелец СТО и инженер-проектировщик, фермер и школьный завхоз, бывший мент и профессиональный военный. Но сегодня они все — воины, которые не отдают свою землю, жестко держат позицию, ждут атаку, чтоб ее отбить и не знают, что с нами будет уже через минуту. Тут все по-другому и все обострено до предела. И каждая минута может быть последней. Для любого.

И это та война, которую я вижу и которой живу. Не очень красивая, не очень интенсивная, но очень жестокая и кровавая. Война, которая ежедневно собирает свой страшный урожай из жизней патриотов и здоровья воинов. Но так будет не всегда. Я точно знаю, что мы победим. Мы возродим Украину. Ту Украину, за которую мы сегодня воюем. Поэтому верьте в ВСУ и Залужного. И знайте, что все будет Украина!

Текст опубликован с разрешения автора

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