Что осталось за кулисами визита премьер-министра Японии в Украину 23 марта, 11:58

Визит Фумио Кишида в Украину пришелся очень кстати, фактически попав в десятку

Лучшего политического баланса на фоне одновременного пребывания в Москве лидера КНР Си Цзиньпина не стоило и искать. Тем более с учетом того, что глава японского правительства прибыл в Киев не только в национальном качестве, но и как председательствующая в Семерке страна. Сам по себе это мощный сигнал и для Москвы, и для Пекина, и для всего мира.

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По моей информации Фумио Кишида давно планировал посетить Украину, однако условия безопасности этого не позволяли. Этот визит был нужен как Киеву по понятным причинам, так и Токио, в частности, из-за внутренних факторов — шансов повысить падающие политические рейтинги японского премьера. Не исключено, что именно из-за последнего фактора этот вояж был назван «первым визитом» главы правительства Японии в зону боевых действий. На самом деле он второй — после посещения премьер-министром Абе Киева еще в июне 2015 года.

В то же время, обратите внимание на согласованное по результатам визита Совместное заявление об особом глобальном партнерстве между Украиной и Японией. Как консолидированный результат проведенных переговоров, он содержит ряд элементов, незаметных с первого взгляда, однако определяющих с точки зрения перспектив развития взаимоотношений.

Теперь конкретно.

— Прежде всего, Украина высоко оценила «одобрение новой Стратегии национальной безопасности Японии» в декабре 2022. Как известно, фундаментальным изменением в стратегическом курсе страны стала официальная фиксация Японией возможности нанесения превентивных ударов по вражеским базам и командным пунктам. Согласно упомянутому выше документу, ракетные атаки против Японии «являются реальной угрозой», а способность контрудара является «ключевой» для сдерживания таких соседей, как Китай и Северная Корея.

Это дополнительный сигнал для региона со стороны Украины

— Далее, общим документом Украины и Японии фактически фиксируется статус-кво по Тайваню, ведь подчеркнута «важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива как незаменимого элемента безопасности и процветания международного сообщества». Это абсолютно конкретное политическое заявление и дополнительный сигнал для региона со стороны Украины.

— Следующее, вместе с предыдущими двумя сигналами в совместном заявлении содержится также призыв к «соблюдению свободы судоходства и полетов» в соответствии с «международным правом, в частности, Конвенцией ООН по морскому праву». Здесь, как и в предыдущей позиции, речь идет об Индо-Тихоокеанском регионе. А это достаточно серьезный шаг.

— Не менее весомым шагом является фиксация общей позиции по ситуации в Восточном и Южно-Китайском морях. Ранее такие элементы не попадали в совместные заявления, свидетельствуя осторожное равноудаленное отношение Киева к ситуации в регионе.

Если обратить внимание на элементы, которые должны, но почему-то не попали в текст совместного заявления, то их также несколько. И они так же важны.

— Во-первых, двустороннее партнерство осталось глобальным, но не «стратегическим». Хотя разговор о важности фиксации уровня стратегического партнерства между нашими странами шел годами. Сейчас был подходящий момент это зафиксировать.

— Дальше нет упоминания о Северных территориях Японии. Обоснованным было бы увидеть это в тексте, ведь Верховная Рада своим Постановлением в октябре 2022 года четко зафиксировала позицию Украины, заключающуюся в том, что принадлежащие Японии Северные территории продолжают находиться под оккупацией РФ. Тем более что наша победа — это была бы и победа для Японии, с соответствующими последствиями.

— Следующее, несмотря на мировую вооруженную поддержку Украины, в т. ч. со стороны Японии, в заявлении не содержится ни слова о развитии сотрудничества в сфере ВТС. В свое время в 2018 году две страны подписали Меморандум в сфере обороны. Казалось бы, что пришел момент, когда заложенные устои можно было бы вывести на более высокий уровень.

— В документе также отсутствует позиция об общности действий по привлечению лично путина к ответственности за преступления в Украине. Тем более после заявления G7 в декабре 2022 года с таким призывом и на фоне ордера МКС о его аресте.

Также следует констатировать отсутствие в тексте сигналов о поддержке заморозки российских активов, что, казалось, должно стать «железным общим знаменателем».

— И наконец, трудно объяснить почему в тексте совместного заявления не нашлось места для фиксации темы деоккупации Крыма.

Вместо вывода: визит японского лидера стал знаковым в контексте подчеркивания глобальных последствий российской агрессии против Украины. А это, безусловно, важно в борьбе за поддержку глобального Юга. Визитами индонезийского лидера в качестве председательствующей в G-20 и теперь Японии складывается добрая традиция учета позиции Украины в глобальном политическом ландшафте. Визитом премьер-министра Японии в Киев завершен цикл визитов лидеров Семерки в Украину в преддверии Саммита G7 в Хиросиме. Итак, будем надеяться на новые перспективные решения, хорошее основание для чего уже создано.

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