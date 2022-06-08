105 дней войны. Когда РФ потребует подписания мирного соглашения? 8 июня, 11:40 Цей матеріал також доступний українською

Предпосылки и первая фаза советско-финской войны (1939−1940) имеют много общего с полномасштабной российско-украинской войной

25 февраля 2022 года из уст спикеров звучали заявления, как украинской армии важно продержаться первые три дня войны. Именно столько требовалось, чтобы стали очевидными две вещи: первая, выстоит ли наше сопротивление против нашествия противника на нескольких направлениях, вторая — замедлится ли наступление врага.

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Сегодня проходит уже 105 день «горячей войны». Наша борьба достигла уровня потерь СССР за всю десятилетнюю войну в Афганистане уже 21 марта — на 26-й день войны. В это время по данным Генштаба враг потерял 15 тыс. военнослужащих, ровно столько же советское руководство потеряло в афганской войне 1979–1989 годов.

По состоянию на начало июня 2022 года враг уже потерял более 30 тыс. человек, а полномасштабная российско-украинская война достигла еще одной отметки — 105 дней длилась советско-финская война (или Зимняя война), продолжавшаяся с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года.

Несмотря на значительную временную удаленность (прошло уже 83 года), именно с этим конфликтом ХХ века наша борьба имеет больше всего сходств. Конечно, это не значит, что последствия будут для украинцев, такими же как и для финнов, которые в результате войны потеряли часть своих территорий, а военные действия с советами продолжились через год после подписания мирного договора.

Независимость Финляндии была провозглашена в июле 1919 года. Учитывая длительные исторические споры соседних государств по поводу финских территорий, в частности Швеции и России, правительство межвоенной Финляндии пыталось оставаться нейтральным в своей внешней политике. 21 января 1932 года страна подписала Договор о ненападении и о мирном урегулировании конфликтов с СССР, срок действия которого в 1934 году был продлен до 1945 года.

Однако с приближением Второй мировой войны высшее руководство коммунистического государства стало видеть угрозу в существовании независимой Финляндии и возможности использования ее территории для нападения на СССР.

Советы опасались усиления нацистской Германии в Балтийском регионе. В 1935 году советский посол в Хельсинки Эрих Асмус предостерег финского премьера Тойво Кивимяки, что в случае начала военного конфликта между СССР и Германией Красная армия применит принцип «наступательной обороны» (forward defence) и оккупирует территорию Финляндии в течение недели. Позже второй секретарь советской миссии в Хельсинки Виктор Ярцев в разговоре с министром иностранных дел Финляндии заявил: правительство СССР считает, что атака Германии на Россию неотвратима и для них важно получить окончательную декларацию о нейтралитете Финляндии, в противном случае они не будут ждать и первые вторгнутся в страну.

Эти «устрашения» финского правительства прекратились в середине 1939 года, когда в августе нарком иностранных дел Молотов подписал с главой МИД Германии Риббентропом пакт о ненападении между обоими государствами. Тайная часть договора о сферах влияния, закрепляла гегемонию Москвы в Восточной Европе от Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии до польских «восточных крессов» и Румынии. После быстрого «разделения» межвоенной Польши в сентябре 1939 года и заключения договоров о взаимопомощи с Эстонией и Латвией, начались переговоры и с Финляндией. В начале октября 1939 г. Сталин встретился с финской делегацией, где предложил свои требования: отодвигание границы на 100 миль к западу от Ленинграда, включая город Выборг и линию фортификационных сооружений, более известных по имени командующего Карла Маннергайма. Дальше — передача СССР порта Ханко в Финском заливе и нескольких небольших островов. В качестве своеобразной компенсации Сталин предложил финнам передать принадлежащую финнам центральную малоразвитую часть Карелии и регион на севере.

Финская делегация перед отправлением в Москву была проинструктирована своим правительством, что единственная уступка, на которую готова Финляндия, это передача нескольких финских островов в восточной части Финского залива взамен на территории где угодно на советско-финской границе. Межправительственные делегации еще встречались несколько раз в течение месяца, и в начале ноября стало ясно, что дипломатические методы были исчерпаны.

Из финских коммунистов в эмиграции решили создать квазигосударственное образование — ФДР

Параллельно советы начали внедрять вполне присущие себе методы. В ноябре началась антифинская пропагандистская кампания, начало которой положила статья Жданова в газете Правда от 3 ноября, где он призвал вместе со своими товарищами по партии ужесточать политику против финнов. К тому же из финских коммунистов в эмиграции решили создать квазигосударственное образование — Финскую демократическую республику, которую возглавил Отто Куусинен. Уже после начала военных действий 2 декабря между СССР и этим образованием был подписан договор о взаимопомощи и дружбе, согласно которому граница была «сдвинута» от Ленинграда, а советы получили почти 4 тыс. километров квадратных финской территории.

План военного вторжения, разработанный еще летом 1939 года, предусматривал совсем нелегкую кампанию, которая потребует несколько месяцев интенсивных и тяжелых боев. Кроме того, привлекать к ведению военных действий должны были не только солдат Ленинградского военного округа, но и другие формирования. Однако Сталин считал, что разработчики плана переоценили возможности финской армии и отверг предложенные действия. Командир Ленинградского военного округа Кирилл Мерецков начал разработку нового плана, учитывающего пожелания Сталина. Соответственно, военная кампания Красной армии в Финляндии должна длиться не более 2–3 недель, атаки должны были произойти не только на Карельском направлении, но также в других местах по линии государственной границы. Военная операция была разделена на несколько стадий, на каждой из которых интенсивность продвижения советских войск должна была увеличиваться с 2–3 км в день до 8–10 км.

Непосредственным поводом к войне стала провокация на границе на посту Майнила 26 ноября, когда советский пограничный пункт был обстрелян со стороны Финляндии. Согласно договору 1932 года о ненападении, финское правительство предложило создать комиссию для расследования инцидента, однако большевики отказались.

30 ноября в 00:15 Комиссариат обороны отдал приказ Ленинградскому военному округу привести войска в полную боевую готовность. Спустя несколько часов Молотов вышел в радиоэфир Москвы, чтобы объяснить жителям столицы причины начала войны. Финское правительство было обвинено наркомом в отсутствии желания вести какие-либо конструктивные переговоры с СССР.

«Мы идем в Финляндию не как воины, но как друзья и „освободители“, освобождая финский народ от лап землевладельцев и капиталистов. Мы не против финского народа, но против правительства Каяндера-Эркко, поработившего финский народ и спровоцировавшего войну с СССР», — заявил Мерецков своим подопечным. К тому же в речах отмечалось, что бойцы Красной армии шли оказывать помощь финскому народу, гарантировать их свободное и независимое развитие.

Ситуация на поле боя оказалась кардинально противоположной той, которую представлял Сталин и советское военное командование. Дела осложнились еще и из-за неточных разведданных о фортификационных укреплениях на границе и военной подготовки финских воинов, действовавших группами.

По состоянию на 7-й день войны 6 декабря 1939 года командир 24-й стрелковой дивизии Петр Вещев погиб в окружении, командир 34-й танковой дивизии Степан Кондратов покончил жизнь самоубийством, а командир 44-й дивизионной бригады Алексей Виноградов был застрелен.

14 декабря СССР был исключен из Лиги Наций. Соединенные Штаты объявили «моральное эмбарго» и запретили торговлю с Россией, одновременно посылая военную и экономическую помощь Финляндии и оказывая ей активную поддержку в международных делах. Великобритания продала Финляндии 30 истребителей, в то время как французы, проявляя более значительный жест великодушия, направили военную помощь в виде 145 самолетов и почти 500 тяжелых орудий, 5 тыс. пулеметов, 200 тыс. ручных гранат, 400 тыс. винтовок и 20 млн патронов.

Уровень нравственной дисциплины у солдат Красной армии был низкий, были проблемы со снабжением ресурсов, связанных с мощностями местной железнодорожной линии. В итоге все это привело к тому, что советы так и не смогли продвинуться за линию Маннергейма и были вынуждены перейти к защите, прекратив таким образом любое продвижение вглубь финской территории.

Период затишья начался в конце декабря и длился до февраля 1940 года. Тогда командование принял Семен Тимошенко, а советские войска получили подкрепление в виде дополнительных самолетов, артиллерии, танков. Таким образом, после восстановления наступления советы имели двойное преимущество в оружии и амуниции над финской армией. Для улучшения снабжения провизией решили строить новый путь.

17 февраля 1940 г. войска прорвали линию обороны финнов, а 28 февраля начали штурм второй линии обороны, кроме того финны потеряли контроль над городом Выборг. Все это значительно усложнило позицию финской армии.

В результате 12 марта 1940 г. был подписан мирный договор, согласно которому стороны обязались прекратить огонь по всей линии фронта с 13 марта. Война была завершена.

Последствиями войны стали не только множество жертв среди Красной армии и потерь в оружии, но и понимание характера военных провалов. Некомпетентность офицеров, от комиссара обороны до командиров взводов, плохая подготовка войск, пренебрежение такими важными средствами ведения войны, как радиосвязь и военная разведка, неспособность развить авиационную стрельбу, и неспособность военно-воздушных сил совершать рейды ночью или в плохую погоду — это всего несколько причин Пирровой победы СССР. «Разбор полетов» состоялся в апреле 1940 года, где высшее руководство государства вместе с военными пыталось понять причины своих провалов в войне. В результате в Красной армии были проведены реформы, что, впрочем, не помогло им на начальном этапе немецко-советской войны уже в следующем году.

Как мы можем увидеть, предпосылки и первая фаза советско-финской войны (1939–1940) имеют много общего с полномасштабной русско-украинской войной (2022–?): недооценка украинских войск со стороны российского военно-политического командования, планирование войны и одержания победы за несколько недель, создание квазигосударственных образований и подписание с ними договоров о дружбе, активное развертывание пропаганды, прежде всего для внутренней аудитории, исключение страны-агрессора из международных организаций (хотя сейчас вряд ли кто-то осмелится исключить РФ из ООН, как это сделали из СССР в Лиге наций) и предоставление военной помощи обороняющейся стране. Думаю, это далеко не все общности между этими двумя конфликтами.

Пока открытыми нам остаются вопросы продолжительности современной войны и на каком этапе российское руководство будет видеть в подписании мирного договора смысл. Сейчас вооруженные силы РФ не потеряли более 300 тыс. человек, как Красная армия в Финляндии, как и не одержали масштабных побед, поставивших украинское руководство в сложное военное положение.

Другой, не менее важный момент состоит в том, что с исторической точки зрения мы понимаем, что советско-финская война стала составной частью Второй мировой войны. Как будут развиваться события в 2022 году и станет ли российско-украинская частью более масштабного конфликта? Покажет только время.

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