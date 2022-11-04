Переговоры с Путиным. Зачем они на самом деле 4 ноября, 17:47

Игры России с «зерновым соглашением» — это лучший привет всем тем, кто сейчас в мире продвигает идею «договориться с Кремлем». Поторговаться, что-то «сдать», и будет всем «счастье»

А что помешает Кремлю потом в любой момент выйти из этого соглашения? Сказать, мол, они узнали, что Украина продолжает разводить боевых комаров, а потому надо провести денацификацию этих самих комаров, и Путин уже даже об этом указ подписал.

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Схема «а давайте отдадим Путину еще кусок Украины, и тогда он точно успокоится», прекрасно же «сработала», да? И привела к самой большой и кровавой войне в Европе после Второй мировой.

Когда Украина сейчас говорит о невозможности переговоров с РФ, когда президент Зеленский подписывает соответствующий указ, то это не из-за «упрямства», о котором так любят говорить на Западе разнообразные «друзья Путина» вроде того же Берлускони, придумавшего очередную гениальную схему (не давать Украине оружия и наступит мир), а потому, что переговоры с режимом Путина просто невозможны, потому что война с Украиной уже превратилась в сущностный признак этого режима.

А что помешает Кремлю потом в любой момент выйти из этого соглашения?

Отказ от этой войны — это отказ от сущностного признака, а, следовательно, и неизбежный крах. Поэтому все, что они хотят, это получить «передышку», подтянуть резервы, снять какие-то санкции и приступить к восстановлению потенциала армии, чтобы через некоторое время вернуться к войне, учитывая все ошибки прошлого.

А идея об «уступках Путину» просто призвана выиграть для этого самого Путина время, деморализовать врагов московской империи во всем мире и Украине, прорвать дипломатическую изоляцию. Не более.

При этом, как показала ситуация с мобилизацией, ожидать падения режима в Москве из-за каких-либо восстаний не приходится.

Да, мобилизация оказалась провальной, потому что не смогла обеспечить заметное повышение боеспособности, но распугала очень многих здоровых и молодых мужчин, покинувших Россию.

Но намеков на особое недовольство нет, режим стоит надежно. Поэтому очевидно, что путинский режим не будет рушиться сам, а будет тянуть за собой «народ- богоносец», который так и не захотел стать нормальной цивилизованной современной нацией.

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