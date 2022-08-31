Чтобы победить Россию. Как стоит реорганизовать украинскую армию 31 августа, 14:36 Эксклюзив НВ

Следуя этой дорожной карте, Украина может добиться успеха в следующем году и положить конец войне

Поскольку Украина изо всех сил пытается защитить свой суверенитет и вернуть оккупированные Россией территории, современные системы вооружения, поставляемые западными державами, крайне необходимы, но не менее важна реорганизация украинских сухопутных войск.

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Украина начала войну с 38 маневренными (пехотными и танковыми) бригадами и девятью артиллерийскими бригадами, организованными по российскому образцу. Каждая бригада насчитывает около 4000 солдат под командованием полковника. В отличие от западных армий, Украина не использует структуры дивизий и корпусов более высокого уровня, характерные для НАТО, полагаясь вместо этого на «региональные» командования. Им не хватает настоящих боевых штабов, которые могут интегрировать координацию воздушного пространства, глубоководный огонь, логистику, разведку и командование и управление более высокого уровня.

Нынешняя организация страдает от проблем с определением «зоны ответственности» и не позволяет Украине проводить крупномасштабные наступательные операции. Лучшим подходом является преобразование региональных командований в настоящие штабы корпусов, которыми командует трехзвездный генерал-лейтенант с обученным боевым штабом, и введение дивизий, которыми командует двухзвездный генерал-майор, в качестве промежуточного эшелона командования. Оба должны включать поддерживающие образования (артиллерийские, противовоздушные, авиационные, инженерные, связные, логистические, медицинские и разведывательные подразделения), которые имеют решающее значение для успеха в современной войне. Создание этих структур в военное время будет сложной задачей, но при надлежащей поддержке они могут быть развернуты к 2023 году.

Усилия по реорганизации в разгар продолжающейся войны будут мучительными

Результатом этого шага будет создание четырех корпусов региональной направленности с количеством от двух до трех дивизий (включая силы территориальной обороны) в зависимости от местности и угрозы. Для перехода в наступление и контрнаступление Украине также необходим пятый корпус общего резерва в составе не менее трех танковых и механизированных дивизий. Это послужило бы «бронированным кулаком» под руководством наиболее опытных и успешных командиров для проведения решительных операций по вытеснению российской армии с территории Украины. Для координации этих корпусов Украина должна создать четырехзвездный штаб полевой армии, который возглавит командующий Сухопутными войсками Украины.

Многие из строительных блоков этих формирований уже существуют в текущей структуре сил и в постоянных штабах, которые нужно только преобразовать или расширить для использования на поле боя. Этот штат не обязательно должен быть особенно большим, как у США и НАТО, а ключевые штабные должности могут быть заполнены, по крайней мере, частично, офицерами, неспособными служить на передовой из-за ран или возраста.

Женщины уже присутствуют в Вооруженных силах Украины в большом количестве и могут сыграть здесь ключевую роль. Используя кадры штабных офицеров, которые уже прошли западную подготовку в штабных и военных училищах, а также при поддержке НАТО и ЕС, эти штабы могут быть сформированы к концу 2022 года и теоретически могут быть готовы к выполнению миссии к концу весны 2023 года.

Поскольку войне не видно конца, Украина сталкивается с острой необходимостью восполнить потери на поле боя новыми рекрутами. В отличие от России, Украина может задействовать практически весь свой кадровый резерв в этой национальной чрезвычайной ситуации. Командиры будут испытывать искушение бросить в бой частично обученных солдат в качестве точечных замен, но этому желанию стоит сопротивляться, если Украина хочет выставить боеспособные силы.

Лучшим подходом является временное отведение поврежденных подразделений для отдыха и замены полностью обученными пополнениями. После чего ветераны в сплоченных подразделениях могут вводить новичков в курс дела. Подразделения не обязательно должны быть укомплектованы полным составом мирного времени, если они укомплектованы основным вооружением и боевыми машинами. Здесь имеют первостепенное значение отбор и подготовка младших командиров, а именно унтер-офицеров, лейтенантов и капитанов. Лучших следует назначать в боевые части, где самые высокие требования и самые сложные полевые условия.

В более общем плане, бережное использование человеческих ресурсов может максимизировать эффективность украинских сил в полевых условиях. Первоначальные рапорты предполагают здесь проблемы. Некоторые недавно вышедшие в отставку офицеры дежурят на контрольно-пропускных пунктах, а по крайней мере один выпускник Сандхерста был направлен в территориальные силы. Тщательно прочесывая гражданскую рабочую силу, Украина может выявить новобранцев с навыками, которые смыкаются с военными специальностями, заботясь при этом о сохранении основных секторов экономики и государственной службы. Здесь производительность в поле должна быть ключевым критерием для быстрого продвижения. Командиры, проявившие себя на поле боя, должны быть выявлены и повышены в должности независимо от старшинства и размещены там, где они могут обеспечить решающие результаты.

Все это требует институциональной поддержки и инфраструктуры для набора, обучения, оснащения и поддержания сил в полевых условиях. Украина также должна развивать потенциал оборонной промышленности страны для производства, ремонта и замены боевых систем, а также для производства боеприпасов, запасных частей и других предметов снабжения, которые необходимы для военных действий.

Наращивание этих возможностей во время войны будет затруднено, особенно когда российские баллистические и крылатые ракеты регулярно наносят удары по промышленным предприятиям в тыловых районах. Также необходима реформа хаотичной бюрократической практики и повышение эффективности производства и распределения. Здесь может быть полезна иностранная помощь, но реформа внутренней обороны должна проводиться под руководством Украины.

Усилия по реорганизации в разгар продолжающейся войны будут мучительными. Тем не менее, это необходимо, если Украина хочет отвоевать свою национальную территорию. И одним из преимуществ тут является сам кризис. В конце концов, ничто так не устраняет препятствия и не фокусирует действия, как экзистенциальная угроза.

Снова и снова Украина доказывала, что может адаптироваться и трансформироваться, находясь под большим давлением и стрессом. В этом отношении ничем не отличается и реорганизация украинской армии. Следуя этой дорожной карте, Украина может добиться успеха в следующем году и положить конец войне. Это обеспечит выживание самой Украины и восстановит мир в Европе.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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