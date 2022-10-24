8 месяцев 24 февраля. Что должна понять Европа и что нужно Украине 24 октября, 13:12

Мы победим, но платим за это большую цену. У нее свои лица

С 24 февраля мы прошли немало этапов: от неуверенности и настороженности до радости от побед и деоккупации. От Javelin и NLOW до IRIS-T и HIMARS. От шока и глубокой обеспокоенности к митингам с требованием выбросить Россию из ООН, законов для конфискации росактивов и первых признаний РФ государством — спонсором терроризма. Но нам все еще нужно больше оружия и решительных действий наших партнеров. Миру нужна превентивная стратегия ответа на действия агрессора.

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Мы победим, но платим за это большую цену. Эта цена имеет свои лица.

Ирина Филькина. Буча. 53-летняя женщина, мать двух дочерей. В начале 2022 года Ирина пошла на курс визажа. После 24 февраля, когда началась полномасштабная война, она помогала кормить людей, искавших убежище в торговом центре Бучи Киевской области. 31 марта фото ее руки с красным маникюром и сердечком стало символом зверств российской армии в Киевской области.

Сергей Сова. Никополь. 36-летний боец 93-й бригады «Холодный Яр». Защищал Украину с 2014 года. Чуткий муж и отец двоих детей. Фото сине-желтого браслета на его почерневшей руке из братской могилы стало символом оккупации Изюма в Харьковской области. Этот браслетик подарили ему дети.

Григорий. Киев. 5 лет. Утром 10 октября мама Оксана Леонтьева отвела его в детский сад, а сама уехала на работу. Она работала в отделении трансплантации костного мозга в «Охматдете». До работы Оксана не доехала, ее машина подверглась массированному обстрелу российских ракет.

Крым. Днепр. 19-летний пес, чья семья пряталась от войны — пока отец семьи защищал Украину, жена и двое детей переехали к бабушке в частный сектор Днепра. Ночью в их дом попала российская ракета. Крым сидел на развалинах своего дома, контуженый, испуганный и звал своих хозяев. А выжил только он. Мама, бабушка и двое маленьких детей погибли.

Это лишь маленькие иллюстрации этой большой войны. Украина все еще теряет своих лучших людей, сыновей и дочерей. Мы до сих пор находим тела замученных россиянами гражданских в Киевской области, до сих пор обнаруживаем новые и новые массовые захоронения на Харьковщине и не представляем, что увидим после освобождения Херсонщины и Мариуполя.

Безнаказанность провоцирует Путина на новые зверства

Когда Путин проигрывает на фронте он берется за свою любимую «тактику» — террор гражданского населения. Массированными ракетными ударами, артиллерийскими обстрелами мирных городов и теперь иранскими дронами-камикадзе. По состоянию на 21 октября, по данным Офиса Генпрокурора, из-за полномасштабной российской агрессии в Украине погибли 429 детей, пострадали 1243. Самое страшное в этой сводке — слова «эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях». По состоянию на начало октября, по данным МВД, из-за полномасштабного российского вторжения погибли минимум 7 тысяч гражданских украинцев. И снова: цифра не окончательная.

А что мир? Он осуждает, беспокоится, обещает наказать санкциями и помочь с оружием. Но это происходит очень медленно. Хотя понимают все — именно безнаказанность провоцирует Путина на новые зверства.

Несколько некорректно утверждать, если бы НАТО закрыло небо, то Ирина и мама Григория были бы живы. Будь больше высокоточной артиллерии, современных систем ПВО и танков, то Сергей звонил бы детям и говорил, что все хорошо, а пес Крым сидел бы у своих хозяев на теплой кухне. Запад действительно нам помогает, и без этой помощи мы бы не устояли. Но если бы этой помощи было больше, наша непременная победа наступила бы скорее.

Здесь все просто и сложно одновременно. Нам нужны:

— Немедленные более жесткие санкции против РФ, режимов Беларуси и Ирана. Зло должно быть наказано.

— Признать Россию террористом со всеми вытекающими для нее последствиями.

— Выбросить РФ из ООН и других организаций, где она еще есть.

— Срочно закрыть небо над Украиной и предоставить больше современного дальнобойного оружия для Сил обороны.

— Ускорить процесс передачи конфискованных российских активов Украине. И наша работа в этом направлении идет в усиленном режиме.

Почему сложно? Потому что есть бюрократия, политика, есть бизнес. Есть те, кто считает, что «сохранить лицо Путина» — выход из войны в центре Европы. Есть колебания и удивительный страх, что дополнительное оружие украинцам приведет к эскалации. Но мир должен снять «розовые очки» размеренной жизни.

Условный француз должен понимать, что за его мирный утренний кофе заплатила жизнью Ирина Филькина. Немец должен понимать, что за его обед заплатил кровью Сергей Сова. Венгр должен знать, что его вечернее пиво оплачено жизнью мамы Григория. Европа должна осознать, что их мирное небо, теплые дома, прогулки, отпуска и даже бюрократия оплачены кровью и жизнью десятков тысяч украинцев. И настало время действий. Превентивной жесткой стратегии противодействия агрессору.

Вся РФ с ее путинским режимом и их новая ось зла с режимами Беларуси и Ирана понимают только силу и уважают право силы. Пора им эту силу показать. Быстро и без промедлений.

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