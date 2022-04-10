Какая помощь действительно нужна Украине 10 апреля, 23:31

Чем жила страна 10 апреля 2022 года

● Какая помощь действительно нужна Украине. Зверствами своей армии Путин довел украинскую демократию до выбора граждан между смертью и бегством. Поэтому страны НАТО должны немедленно решиться на более действенную и прямую помощь Украине. Об этом в своей редакционной статье написал коллектив влиятельного британского еженедельника The Observer (принадлежит компании Guardian Media Group, которая также издает газету The Guardian).

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Основной лейтмотив материала — «Путин правит с помощью страха. Так устрашите его в ответ».

● Отметив, что страны Запада (включая США и Великобританию) продолжают опасаться войны с РФ и потому весьма осторожно помогают Украине, The Observer назвал несколько реальных способов разрешения нынешней ситуации, только и способных действительно остановить Кремль. Вот они:

● Во-первых, прямая интервенция для создания «безопасной гавани» на западе Украины, куда могли бы съезжаться перемещенные лица, вместо того чтобы бежать за границу. Заранее сообщите Москве о локации и границах такого места. Дайте понять, что его будут защищать авиация НАТО и сухопутные силы, приглашенные Киевом.

● Во-вторых, необходимо объявить неоккупированный город Одесса закрытым и неприкосновенным. Отправьте военно-морские силы в международные воды в Черном море и предупредите Россию о том, что она обязана прекратить удары по побережью — иначе столкнется с серьезными неуточненными последствиями.

● В-третьих, объявите Путину, что если его артиллерийские и ракетные подразделения будут снова стрелять по мирным жителям, как в Краматорске, то будут сочтены законными военными целями НАТО.

● Четвертое: поставьте Киеву истребители и танки.

● Пятое: заблокируйте весь российский экспорт ископаемого топлива.

● «Это радикальные шаги. Риски очевидны, — пишет The Observer. — Но единственная альтернатива — бесконечная бойня. Если Запад всерьез намерен добиться прекращения войны, эти и подобные решительные действия могут оказаться единственным оставшимся выходом».

● Ключ к исходу войны. Оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке Благодаря этому Киев имеет более крепкие позиции на переговорах с Москвой, заявил президент Владимир Зеленский.

● «Мариуполь — это сердце этой войны на сегодняшний день. Оно сражается, мы воюем, мы крепки. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции, — сказал украинский лидер в интервью Associated Press. — Они [защитники Мариуполя] - люди, которые оттянули на себя большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче будет наша позиция на востоке государства. И наши позиции будут более крепкими в зоне ООС».

● Без договора с Москвой не обойтись. Киев должен вести мирные переговоры с Москвой, несмотря на то, что это трудно делать на фоне многочисленных преступлений российских военных против украинского народа. Об этом AP сказал Владимир Зеленский. По его мнению, войну следует завершить, заключив договор, но не ценой сдачи независимости или нацинтересов.

● «Мы должны понимать: любая война кончается миром или заканчивается миллионами жертв. И все равно даже там, где миллионы жертв, все приходит к миру. До окончания войны и именно из этого мы должны делать выводы», — считает Зеленский.

● «Да, мы должны бороться, но бороться ради жизни. Ты не можешь бороться ради пыли, когда уже ничего нет и нет людей. Для этого важно остановить эту войну, — уточнил украинский президент. — Люди примут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война закончилась. На наших условиях — условиях независимости Украины, но тем не менее».

● Говорить с Москвой невозможно, но нужно. После зверств российских оккупантов в Буче и ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска «крайне сложно» даже думать о переговорах с Россией, рассказал глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба.

● В то же время, по словам министра, если встреча с россиянами поможет предотвратить хотя бы одну такую резню, как в Буче, или очередную атаку, как в Краматорске, он «должен воспользоваться этой возможностью».

● «Военно-нейтральный» канцлер Австрии из Киева полетит в Москву. Канцлер Австрии Карл Нехаммер, который накануне приехал с визитом в Украину, уже 11 апреля отправится в Москву для встречи с российским диктатором.

● Об этом Нехаммер сообщил в Twitter, пояснив: «Мы военно-нейтральные, но имеем четкую позицию относительно российской захватнической войны против Украины. Он должен остановиться! Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений».

● Кремль готовился к нападению давно. На Западе уже летом 2021 года узнали, как группа чиновников РФ планирует полномасштабное вторжение в Украину. Об этом написала BBC Украина со ссылкой на представителя одной из западных разведок: «Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение».

● По словам одного из представителей Запада, некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении РФ действовать против Украины от директора ЦРУ Уильяма Бернса, когда тот в начале ноября 2021-го побывал в Москве.

● НАТО адаптируется к войне. НАТО рассматривает возможность постоянного военного присутствия на своей границе. Это связано с «новой реальностью» — нападением РФ на Украину, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг. НАТО, по его словам, находится «в разгаре очень фундаментальной трансформации», которая будет отражать долгосрочные последствия действий Путина.

● Решения о перезагрузке примут на саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде.

● НАТО снабдит современным оружием. Некоторые союзники Украины на Западе готовы помочь ей перейти со старого советского оружия на более современное, учитывая перспективу, что война может затянуться на месяцы или даже годы. Об этом написало агентство Bloomberg. До этого страны Альянса отказывались от поставок передового вооружения во избежание необходимости учить украинскую армию им пользоваться.

● Поэтому некоторые союзники могут начать подготовку украинских солдат за пределами Украины, чтобы они могли использовать передовое вооружение. Об этом Bloomberg рассказали источники, информированные о дискуссиях между странами G7 и НАТО. По словам одного из собеседников, цель состоит в том, чтобы помочь Украине постепенно перейти к стандартам западного оборонного альянса.

● Однако, отмечает издание, новое оружие, которое планируют прислать союзники, может не сразу помочь отразить большое наступление России на востоке Украины.

● Лондон даст противокорабельные системы. Новая помощь от Великобритании, которую пообещал во время визита в Украину премьер Борис Джонсон, включает 120 бронированных машин и новые противокорабельные ракетные системы. «Чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное наступление России», — уточнили в правительстве Великобритании.

● А Владимир Зеленский считает, что определенные виды вооружений, предоставляемые западными партнерами, поступили слишком поздно, — задержка стоила стране многих жизней.

● Посеяли смерть. После отступления оккупантов из северной Украины там осталось много доказательств их нападений на мирное население, утверждает британская разведке. Кроме того, враг использовал заложников в качестве живого щита. И оставил самодельные взрывные устройства для нанесения потерь, снижения морального духа и ограничения свободы передвижения украинцев.

● С начала войны в Украине погибли 177 детей, еще 336 получили ранения. Такие минимальные оценки привел Офис генпрокурора.

● Москва готовит референдум за ХерНР. На временно занятых территориях Херсонской области оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, продолжают подготовку к созданию фиктивной «Херсонской народной республики».

● «В городе Новая Каховка [Херсонская область] оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого «референдума по созданию Херсонской народной республики», — сообщили в Генштабе.

● Потери врага растут. Общие боевые потери врага по состоянию на 10 апреля ориентировочно составили: личного состава — около 19,3 тыс. человек, танков — 722 ед., боевых бронированных машин — 1911 ед., артсистем — 342 ед., РСЗО — 108 ед., средств ПВО — 55 ед., самолетов — 152 ед., вертолетов — 137 ед. и прочее.

● Не успевают лечить и чинить. Из-за большого количества раненых оккупанты развернули военные госпитали на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, однако персонала в них не хватает. У врага, по данным Генштаба ВСУ, есть и проблемы с запасами медпрепаратов, пополнение которых практически не производится.

● А личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден, как уточнили в Генштабе, работать круглосуточно из-за отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

● ВСУ нанесли уже пятый успешный удар по позициям российских войск на аэродроме в оккупированном Мелитополе, накрыв командный пункт. Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

● Многократные удары по Днепру. Российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Днепру и области. Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

● В частности, оккупанты повторно нанесли удар по аэропорту в Днепре. «От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и рядом инфраструктура. А ракеты улетают и летят. Количество пострадавших выясняем», — уточнил Резниченко.

● Из-за ударов врага по аэропорту травмы получили шесть сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

● Сирийский палач. США считают, что российский генерал Александр Дворников, который совсем недавно возглавил оккупационные войска РФ в войне против Украины (до этого единого руководителя не было), продолжит совершать жестокие атаки против мирных жителей. Об этом заявил Джейк Салливан, советник американского президента по вопросам нацбезопасности.

● «У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает жестокость против мирных жителей на других театрах военных действий — в Сирии, и мы можем ожидать то же самое и здесь. Этот генерал станет еще одним автором преступлений и жестокости против мирного населения Украины», — сказал Салливан.

● Противник готовится к наступлению. Российские войска пытаются завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Об этом в ФБ сообщил Генштаб ВСУ.

● Зеленский требует остановить российскую нефть. Президент Владимир Зеленский призвал демократические государства ввести нефтяное эмбарго для РФ. «Среди приоритетных задач для нашей дипломатии, для всех контактов с нашими партнерами — введение более болезненных ограничений денежных потоков Российской Федерации. Прежде всего, это касается нефтяного бизнеса», — сказал он.

● Миллиард от Канады. Правительство Канады направит в помощь Украине 1 млрд. канадских долларов ($800 млн). Это произойдет через специальный административный счет МВФ, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

● Дефолт страны-агрессора неизбежен. В Bloomberg назвали неизбежным первый за более чем сто лет внешний дефолт РФ (российский дефолт 1998 года был объявлен по внутреннему долгу).

● Дефолт грозит РФ на фоне того, что Казначейство США приостановило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках. Когда попытка платежа в твердой валюте была заблокирована, Москва нарушила условия по двум выпускам облигаций, заплатив инвесторам рублями вместо долларов.

● Согласно последнему исследованию ICE Data Services, данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев.

И для финала:

● Вернется икона. В Украину из США вернется вывезенная во время Второй мировой одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской — Икона святого Николая Мокрого. Об этом рассказал Владимир Зеленский: «Это первая чудотворная икона на Руси. Мы долго работали, чтобы вернуть ее».

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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