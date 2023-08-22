Альтернатива истребителям F-16 22 августа, 11:52

F-16, конечно, хорош, но есть очень неплохая альтернатива для нас

A-10 Thunderbolt II — это одноместный двухдвигательный штурмовик, разработанный компанией Fairchild Republic для ВВС США. Он был разработан в середине 1970-х годов для поддержки наземных войск в ближнем бою.

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A-10 Thunderbolt II получил прозвище «Валькирия» за свою способность уничтожать вражескую бронетехнику.

Технические характеристики:

— Максимальная взлетная масса: 22,68 т

— Максимальная скорость: 706 км/ч

— Дальность полета: 4800 км

— Экипаж: 1 человек

Имеет очень высокую огневую мощь и способен уничтожать вражескую технику с высокой точносью. Вооружение:

— 30-мм автоматическая пушка GAU-8/A Avenger, которая способна вести огонь со скоростью до 4200 выстрелов в минуту.

Не одним F-16 можно сделать плохо врагу

— Различные ракеты и бомбы, включая противотанковые ракеты AGM-65 Maverick, управляемые бомбы GBU-12 Paveway II и свободнопадающие бомбы Mk 82.

Цена часа полета A-10 — около $17 тысяч.

Для сравнения, стоимость летного часа F-35, которую ранее рассматривали как ее замену, превышает $32 тысячи, у F-16 — $22,5 тыс.

Согласно данным ВВС США, средняя стоимость эксплуатации A-10 Thunderbolt II в год составляет около $7,5 миллионов. Средняя стоимость эксплуатации F-16 Fighting Falcon в год составляет около $12 миллионов.

Таким образом, A-10 Thunderbolt II дешевле в эксплуатации, чем F-16 Fighting Falcon примерно на 40%.

Стоимость F-16C Block 70, которая является самой новой моделью самолета, составляет около $70 млн.

Стоимость A-10 Thunderbolt II составляет около $30 млн.

A-10 Thunderbolt II является одним из самых эффективных штурмовиков в мире и имеет очень высокую живучесть (способен выдержать значительные повреждения).

Является более эффективным штурмовиком, чем Су-25 и Су-34, имеет более высокую живучесть, более высокую огневую мощь и способен вести воздушную разведку.

Всего было выпущено 737 самолетов A-10 Thunderbolt II.

Из них 715 самолетов было поставлено ВВС США, а 22 самолета было поставлено ВВС Греции.

Сегодня на вооружении ВВС США находится 281 самолет A-10 Thunderbolt II. Остальные законсервированы.

434 самолета находятся на хранении и потенциально могут усилить нашу армию!

Это также относительно простой в управлении самолет, особенно для пилотов, которые имеют опыт полетов на других реактивных самолетах. Самолет имеет низкую посадку и высокую тягу, что делает его устойчивым и легким в управлении. A-10 Thunderbolt II также имеет большое лобовое стекло, что обеспечивает пилоту отличный обзор.

Пилоты, имеющие опыт полетов на СУ-25, смогут освоить управление A-10 Thunderbolt II за короткое время (говорят, до 4-х мес)

Так что не одним F-16 можно сделать плохо врагу.

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