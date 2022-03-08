Тридцать лет мы ждали 8 марта, 08:15 Цей матеріал також доступний українською

В сегодняшний исторический момент есть шанс изменить жизненную философию страны — мы перестанем ждать, а начнем действовать

Ждали, когда вымрут коммунисты, сменятся элиты, МВФ даст денег, осуществятся реформы, наступит время процветания и все будет прекрасно — наша жизнь, как в сказке, изменится к лучшему и заиграет новыми красками! И все это должно было произойти само собой, без труда, пота и крови. Надо было просто ждать.

Чего-то дождались, чего-то нет, что-то упало нам прямо в руки, без всякого труда, но год шел за годом, десятилетие за десятилетием, а принципиально в жизни страны ничего не менялось. Кроме двух раз, двух революций, когда народ перестал ждать и взял все в свои руки. И сейчас — когда никто не верил, что мы сможем дать достойный отпор армиям врага, защитить наши города и села, а даже потеряв, решительно отбивать их у врага назад. Сейчас мы все делаем сами, не дожидаясь, когда кто-нибудь придет и защитит, мы сами обретаем себе независимость и новую жизнь!

И я уверен, что если в сегодняшний исторический момент нам удастся изменить жизненную философию страны — мы перестанем ждать, а начнем действовать, то горе и боль, через которые наш народ проходит сейчас, точно будут не зря. И это касается не только нашего войска, терробороны и волонтеров — они как раз подают пример!

Это касается и гражданских, жизнь которых изменила война, женщин и детей, уехавших за границу — абсолютно всех.

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Не ждем, пока кто-нибудь придет и подарит нам хорошую жизнь, не перекладывайте заботу о вашем будущем на тех, кто вас приютил. Покажите Европе, что вы не просто убегаете от войны, мечтая о статусе беженца и скудной денежной помощи, а готовы стать полноправными полезными членами европейского общества. Мы должны сами завоевать собственное счастье.

И последние недели доказывают, что мы на верном пути: мы воюем, бьем врага, не отчаиваемся, мужеством нашего народа поражен весь мир, и наконец мы вызываем не жалость, или безразличие, а настоящее уважение. Потому что мы достойны этого!

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