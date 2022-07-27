Артем Димид. Честный ответ на главный вопрос во время войны 27 июля, 14:00 Эксклюзив НВ

28 июля 40 дней со дня гибели на фронте Артема Димида. Его похороны в гарнизонной церкви Петра и Павла во Львове стали одним из тех событий, память о которых трудно стереть

Самое краткое и точное определение войны дал Геродот: «Когда мир, дети хоронят родителей, когда война, родители хоронят детей».



28 июля 40 дней со дня гибели на фронте Артема Димида. Его похороны в гарнизонной церкви Петра и Павла во Львове были одним из тех событий, память о которых трудно стереть. Мать Артема, известная художница Иванка Крипьякевич, спела своему сыну колыбельную. Отец, о. Михаил Димид, первый ректор Украинского католического университета, начал и закончил свою речь словами «Христос Воскрес!» Так христиане приветствуют друг друга на Пасху. О. Михаил таким несвоевременным приветствием хотел сказать, что его сын, после воскресения Христа, не умер — он возродился в другую жизнь.



Говорят, что культуру общества можно определить по тому, как оно относится к смерти. Наша современная цивилизация стыдится ее, прячет в самый темный уголок нашей повседневной жизни — смерть тяжело «продать» как товар в коммерционализированном обществе.



Так же с обществами коммунистическими. Люди в нем — расходный материал. Если их достоинство не уважали при жизни, какой смысл это делать после их смерти? В 2005 году я искал могилу родственников моей жены в Ясиноватой. Найти там что-то было невозможно: сорняки и чертополохи достигали человеческого роста.

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Артем вырос в галицкой семье. Для нас, историков, эта семья особенно важна. Мать Артема, Иванка, является внучкой известного украинского историка Ивана Крипьякевича. Иван Крипьякевич был учеником Михаила Грушевского, а в 1960-х, когда после долгих скитаний в сталинские времена его назначили директором Института общественных наук АН УССР, он воспитал на своем негласном семинаре целое поколение историков, в свою очередь воспитавшее нас — Ярослава Исаевича, Ларису Крушельницкую, Олега Купчинского, Ореста Мацюка. Это и есть тот славный «эффект Львова», позволявший обеспечивать интеллектуальную тяжесть поколений даже в советское время.

Утрата каждого — вселенская трагедия, которая должна быть достойно почтена и оплакана

Артем тоже окончил исторический факультет. Но он предпочитал творить историю, чем писать ее. Его короткая жизнь полна историй, о которых мы сейчас вспоминаем с улыбкой — еще и потому, что улыбка была маркой Артема. Было в нем что-то очень авантюрное — авантюрное в смысле казака в степи или Индианы Джонса, вечного искателя приключений. Я слышал историю, как после Евромайдана он выехал в Крым и прожил там в стане врага, изображая из себя молодого донского казака. Другая история рассказывает, как он на мотоцикле проехал с одного побережья США на другое. Война застала Артема в Америке. Когда он садился на самолет в Украину, его не пускали на борт вместе с защитной амуницией, которую он купил для себя на фронт. Тогда он надел эту амуницию на себя и так прилетел домой.



Я не ручаюсь за точность этих историй. Я слышал о них, но не проверял — это сделают будущие историки. Но есть одна из них, которую проверять не нужно. Когда матери Артема передали его личные вещи, среди них она нашла зачитанный томик Сенеки, с подчеркиваниями и комментариями Артема на полях. Переводчик Сенеки, известный львовский переводчик и эссеист Андрей Содомора, опубликовал все примечания Артема, их можно прочесть на сайте Збруча. Он обратил внимание на стечение обстоятельств: Роман Ратушный, другой украинский Герой, погибший перед Артемием Димидом, имел позывной «Сенека», а его отец в фейсбучном тексте о сыне своего сына опирается на мысли из «Письма» Сенеки.

Каждая человеческая жизнь не имеет цены. Не в том смысле, что ее цена очень низкая, а в том смысле, что она самая высокая ценность. Поэтому утрата каждого из них — вселенская трагедия, которая должна быть достойно почтена и оплакана — конечно, в тех обществах, где понятие «достоинство» не является пустым звуком. Но война производит особый эффект дарвиновского отбора напротив. По Дарвину, во время эволюции выживают самые сильные виды. В ХХ веке в результате войн и репрессий прежде всего гибли самые активные, честные, интеллигентные, трудолюбивые.

В нынешних разговорах во время войны периодически возникает вопрос, как остановить эту Дарвиновскую контрреволюцию. Первый и честный ответ: нужно строить и укреплять институты, где выращивают таких детей. Речь не только о семьях — таких, как семья Димидов-Крипьякевичей. Такие семьи являются национальным достоянием, но и продуктом природы, на которую мы не влияем.

Речь идет в первую очередь о таких учебных заведениях, которые дают образование с ценностями. Родители Артема Димида просили не нести на могилу сына цветы и венки, а делать пожертвования на его именную стипендию, которая позволит одаренным детям учиться в УКУ.

Не воспринимайте это как рекламу институции, где я работаю. Ищите такие учреждения сами, а еще лучше стройте их. Моей мечтой является, чтобы они появились не только в Киеве или Львове, а в каждом крупном украинском городе, а прежде всего — в разрушенных войной.

Но это уже планы того времени, когда закончится война. А пока она с нами, будем работать кто как может на победу. Это будет лучшее чествование памяти таких геройских молодых людей, как Артем Димид.

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