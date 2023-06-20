Кого мы увидим в зеркале после победы? 20 июня, 10:44

В чем секрет украинского героизма, который дает силы двигаться вперед сквозь ужасные обстоятельства такой молодой политической нации на карте Европы

«Тот, кто знает, зачем жить, может выдержать любое как». Эта цитата Фридриха Ницше выглядит бесспорной для каждого вдумчивого человека. Особенно, когда воспринимать ее сквозь призму обычной жизни с ее текущими вызовами и испытаниями. Когда же на это посмотреть из разбомбленной квартиры Мариуполя или с крыши сгоревшего дома Бородянки, она требует дополнительного обоснования. Ведь в Украине сегодня «любое как» обрело свои 50 тысяч оттенков горя.

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Но несмотря на десятки тысяч погибших украинских воинов и гражданских жителей, страна живет, дает отпор огромной армии с почти неограниченным ресурсом и предоставляет миру новые смыслы. Конечно, когда мы говорим «страна», прежде всего мы имеем в виду ее людей. В чем секрет украинского героизма, который дает силы двигаться вперед сквозь ужасные обстоятельства такой молодой политической нации на карте Европы? В нашем проекте «Города и их герои» мы проехали 12 регионов страны и попытались разобраться в этом вопросе.

Что объединяет волонтера с Сумщины, работницу ГСЧС на оккупированной Киевщине, актрису кукольного театра из Харькова и главу ОТГ на Николаевщине? Что дает им возможность быть больше себя — таких себя, какими их знали близкие, какими они видели себя в зеркало?

Когда я впервые увидел будущих героев проекта, несмотря на идею о том, что это должны были быть обычные украинцы, я все равно удивился. Удивился их… простоте и близости к ситуации, в которой они оказались. После разговоров с ними возникало странное ощущение того, что они подходили той драме, через которую прошли. Не потому, что эти испытания должны были пасть именно на этого человека, а потому, что задним числом, проживая вместе их воспоминания, ты смотрел в глаза этих людей и понимал, что они не могли поступить по-другому. Не могли уехать, не могли не помогать друзьям военным, не могли не спасать жизни, не могли не печь хлеб, не возить воду, не заботиться о животных, не искать лекарства, не эвакуировать людей.

Неспособность быть в стороне стала общей чертой этих людей

И вот эта неспособность быть в стороне стала какой-то странной общей чертой этих разных по полу, возрасту, социальному статусу людей. Они все имели очень разные биографии, очень разное отношение к национальной украинской идентичности. Среди них всех не было ни одного сторонника «русского мира», но было достаточно много тех людей, кто не видел ничего плохого в дружбе с Россией, кто всю жизнь говорил на русском языке и плохо знал украинскую историю еще за несколько лет до полномасштабного вторжения. Но в определенное время каждый из них сделал свой выбор и стал частью иммунной системы страны, которая стала сопротивляться раковым клеткам российского поветрия. Как так произошло? Что привело их к такому выбору?

Кто-то рассказывал о тоске по собственному дому, кто-то о маленьких традициях семьи перед тем, как жена с детьми уехали за границу, кто-то о собственном чувстве достоинства, кто-то ссылался на понятные образы казаков и героев Крут. После двух сотен интервью, встреч и рассказов стало очевидным, что ключ к причинам поведения наших героев кроется именно в культуре. В том, как удивительно она вобрала в себя героические нарративы нашей такой разной истории и направила их в общее солидарное настоящее. Сделала их топливом и вдохновением для сотен тысяч людей по всей стране.

На многих из героев присутствовала та чужая накипь, которую так старательно привносила в нашу культуру сначала российская империя, а со временем советский союз. «Мы ждем перемен», а приобретаем их собственной волей едва не успокоило нас после первых революций. Но «Борітеся й поборете» всегда существовало заархивированным файлом нашей ДНК где-то внутри. И почти все герои говорили об определенном своем пробуждении, о том, что дало им силы вспомнить настоящих себя, в своей культуре, на своей земле, наконец, в своем предназначении.

После исследования для меня стал заметен один очень важный аспект.

Вот такое вспоминание можно наблюдать почти во всех историях, которые рассказываются героическими людьми. При том условии, что причина этого рассказа — это не просто героический поступок, в который «попал» человек, но это ряд событий, которые начали его трансформацию. Необратимые изменения в другое состояние осознания себя, мира вокруг, событий и процессов в которых этот человек находится. И очень ошибочно оценивать все, что происходит с такими героями именно с позиций национальной идентичности. Ведь идентичность это очень сложный процесс, который постоянно продолжается во времени. Утверждение национальной идентичности в каждом человеке будет вызревать со временем и принимать собственную форму и полноту. Важно на это посмотреть с другого, более глубокого уровня. А именно с уровня пробуждения настоящего человеческого в человеке. Пробуждения его скрытых, неактивированных добродетелей.

Ведь в большинстве из тех ситуаций, которыми мы так восхищаемся в наших героях всегда есть место выбора — между старым миром человека, в котором есть устоявшиеся понятия о текущем положении вещей и чем-то таким, что уже не может быть предметом компромисса. Бабушка, которой дорога ее консервация и которая швыряет банками огурцов в дроны, или житель Севастополя, который после выезда из оккупированного Крыма с утра до ночи предоставляет воду из собственного колодца людям в оккупированном Иванкове, или актриса кукольного театра в Харькове, которая всегда была вне центра внимания зрителей, но вышла на первый план своей жизни, когда нужна была помощь жизни других. Все они сказали «хватит», больше так не может быть. Я не могу пойти на компромисс. В моем мире не должно быть такого зла, таких обстоятельств. Я не могу бездействовать. Они это сказали не от имени государства, общины, какого-то другого образования. Они сказали это от имени себя. Человека. Да, их действия стали действиями во имя государства, общества, тех, кто рядом. Но это стало именно следствием собственного выбора и собственной человеческой трансформации.

Этот героизм обычных украинских людей чрезвычайно нужен сегодня не только нам, украинцам. Его ждет с жаждой весь западный мир. Этот украинский героизм должен стать зеркалом для французов, итальянцев, немцев, австрийцев и десятков других демократических и развитых наций, в котором они увидят и вспомнят себя. Людей. Человек видит Человека. Добро притягивает добро. Добродетели в действии вдохновляют нас на лучшие поступки в нашей жизни. Те испытания, через которые проходит сегодня Украина — это совсем не простая война с влиянием на геополитические контексты. Эти испытания — это возрождение совсем другого забытого когда-то дискурса добродетели. Дискурса, который западный мир более 100 лет назад разменял на дискурс ценностей, а слом двух мировых войн и эволюция человеческой цивилизации в сторону информационного общества только утвердили это положение вещей.

Благоразумие, мужество, справедливость, умеренность, вера, надежда, любовь. Эти абстрактные для нас слова остались по большей части в церковной литературе. Иногда, в каких-то извращенных плоских измерениях мы сталкиваемся с ними в жизни. Но если заглянуть в саму их глубину именно это и практикуют сегодня украинцы. Отстаивают право на место настоящим их значениям в современном мире. И мы боремся за здравомыслие, проходя через собственные популистские вызовы. И мы доказываем важность умеренности в оккупации, в плену и в подготовке к контрнаступлению. И мы боремся за справедливость, потому что искренне верим в то, что свобода одно из самых ценных достояний в мире и никто не может у нас ее отбирать. За каждой из добродетелей свои поступки и свои герои. И мертвые, и живые. И все эти истории дают большой шанс западной цивилизации вспомнить себя. Вспомнить свое собственное «человеческое в человеке», вспомнить то, что добро безальтернативно и беспричинно, вспомнить то, что каждая сильная нация начинается с сильного человека и мир свободных людей нуждается в защите настоящих героев — тех, кто уже посмотрел в это зеркало и нашел в нем самого себя.

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