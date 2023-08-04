Что думают украинцы о проблемах в секторе обороны и армии 4 августа, 15:53

О военкомах, дронах, тактических медиках и не только

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в «военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли ее». Эти слова подытожили шквал сообщений о задержании сотрудников ТЦК за злоупотребление полномочиями и незаконное обогащение за счет мужчин, желавших уклониться от службы.

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Очень важно, чтобы решительность Верховного главнокомандующего не сводилась просто к выпуску пара народного гнева. Поскольку исследования общественного мнения показывают, что это не решит ни коммуникационных, ни репутационных, ни тем более реальных проблем в секторе безопасности и обороны.

О том, что в секторе обороны накапливаются и обостряются вопросы неэффективного управления и коррупции, медиа, независимые эксперты и сами военнослужащие начали говорить еще год назад.

В июле Фонд «Демократические инициативы» и Киевский международный институт социологии при поддержке Пражского центра гражданского общества провели общенациональное социологическое исследование посвященное вопросам адаптации украинцев к жизни в условиях войны, в том числе, восприятию ситуации с действиями правительства по укреплению обороноспособности.

Сначала мы замеряли общий фон обеспокоенности граждан о положении.

На вопрос «Как часто вы сталкиваетесь с сообщениями или новостями о проблемах в Вооруженных силах, которые мешают военным эффективно воевать с врагом?», почти 30% ответили «очень часто», еще 31% — «часто». Конечно, лучше всего о проблемах в армии знают сами военные. В нашем опросе действительных военнослужащих среди всех опрошенных было всего 2,6%.

Это не патерналистские ожидания — это жесткое требование общества

Однако число в 61% украинцев, которых беспокоит способность армии эффективно давать отпор врагу из-за внутренних государственных проблем, должно привлечь внимание всего военно-политического руководства страны.

Далее, мы попросили респондентов из перечня различных проблем выбрать те, которые, по их мнению, «больше всего вредят способности Украины сопротивляться и побеждать Россию». В результате, мы получили такой перечень:

— Коррупция при закупках для нужд армии 61.7%

— Нехватка боеприпасов 58.3%

— Нехватка критического оборудования (беспилотников, систем связи) для подразделений на передовой 54%

— Коррупция и некомпетентность в военкоматах 53.8%

— Недостаток бронированной техники на передовой 51.7%

— Некомпетентное руководство на низовом уровне 27.3%

— Неудовлетворительный уровень тренировки и подготовки мобилизованных 22.1%

— Некомпетентное руководство на самом высоком уровне 20.6%

— Неудовлетворительная организация эвакуации раненых 20.5%

— Другое 0.4

— Проблем нет/Ничего не вредит 0.4

— Затрудняюсь ответить 7.9

Как можно прокомментировать эти данные, чтобы не делать поспешных выводов? По моему мнению, самая высокая позиция, по сути «презумпция вины» правительства в коррупции стала отражением совсем другого явления — недоверия граждан к достаточности усилий государства в сфере обороны.

Это очень хорошо видно на примере двух других вопросов, который мы задали согражданам.

Кто, по вашему мнению, сейчас играет ключевую роль в обеспечении военных на фронте всем необходимым?

— Рядовые волонтеры 59.8%

— Крупные волонтерские фонды 53.1%

— Иностранные государства — союзники Украины 48.1%

— Сами солдаты за счет собственных средств 42.8%

— Правительство 25%

— Бизнес 14.4%

— Другое 1.3%

— Затрудняюсь ответить 4.1%

Очень показательно, что не только рядовые волонтеры и крупные волонтерские фонды опередили правительство как субъекты обеспечения войск всем необходимым. Люди считают, что украинская власть для Вооруженных сил делает гораздо меньше, чем иностранные правительства и сами солдаты, которые покупают оборудование за свой счет!

И показатель в 25% резко контрастирует с 92% ответов тех, кто считает, что именно правительство должно «в первую очередь должно обеспечивать военных на фронте всем необходимым».

Это не патерналистские ожидания — это жесткое требование общества к действующей власти наладить эффективную систему управления тылом, оборонной промышленностью, командованием медицинских сил и министерством обороны. Во всяком случае, оценка действий украинского правительства на 17 месяце войны и в дальнейшем не должна уступать оценке усилий наших иностранных партнеров.

Именно этот огромный разрыв объясняет, почему украинцы скорее хватаются за поверхностные объяснения о «коррупции в закупках». Потому что очень трудно иначе для неосведомленного человека объяснить себе, почему бойцам на передовую поставляют некачественные китайские турникеты и фальшивые кровоостанавливающие бинты; почему бойцы скидываются с зарплат и просят всех друзей и знакомых закупать беспилотники, рации и приборы ночного видения.

Распространенный аргумент о том, что «власть не успевает везде» не работает после 16 месяцев войны и больше уже не сыграет роль индульгенции для злоупотреблений, равнодушия и некомпетентности лиц, которых избрали и назначили именно для того, чтобы они «все и везде» успевали делать, пользуясь полномочиями, тем более расширенными в условиях военного положения.

Промедление с решениями проблем, которые подрывают веру людей в победу, будет бить и по самому президенту. Опрос показал, что по мнению 77,6% граждан «президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве, военных администрациях».

То есть, именно чиновники, которые не выполняют свои обязанности, являются не менее опасным врагом на данном этапе, чем Россия. И граждане ожидают решимости Владимира Зеленского устранять таких лиц от власти, прислушиваться и продвигать исполнителей, которые честно указывают на проблемы и компетентно предлагают их решения.

Поэтому вычищение ТЦК от «бесценных кадров» должно быть началом отсчета, а не точкой в процессе изменений в секторе обороны. В данном случае, не стоит идти путем простых решений. В частности, можем обоснованно предположить, что большинство граждан могут поддержать такую «простую идею» как «перевод военкомов-нарушителей на передовую». Однако можно ли доверять оружие и жизни солдат людям, которые цинично торговали справками для уклонения от службы? Вряд ли такое решение поддержат в боевых частях.

А вот предложение о замещении коррумпированных коррупционеров ветеранами вполне найдет отклик в обществе. Об этом хорошо свидетельствует наше июльское исследование:

— Какое решение в отношении раненых военнослужащих Вы лично поддерживаете?

— Увольнение из рядов Вооруженных сил с выплатой всех положенных компенсаций на лечение и реабилитацию 72.9%

— Перевод по желанию на должности в военкоматы вместо нынешних работников 46.3%

— Перевод на номинальные должности с минимальной зарплатой до конца войны 23.2%

— Обязательное возвращение в ряды боевых частей после лечения и восстановления 6.0%

— Другое 1.0%

— Затрудняюсь ответить 6.4%

По другим тяжелым вопросам — нехватка боеприпасов, нехватка критического оборудования, нехватка техники, неудовлетворительная организация эвакуации раненых, надо провести аудит и принять решения, которые уже длительное время продвигаются волонтерами, командирами и медиками, чтобы спасти жизни бойцов и нанести поражение врагу.

Главное — не стесняться исправлять кадровые и политические ошибки и не медлить.

Всеукраинский опрос «Общественно-политические настроения населения Украины» проводился Киевским международным институтом социологии в июле 2023 года по заказу Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива. В ходе исследования изучались взгляды взрослых жителей Украины (в возрасте 18 лет и старше) по различным общественно-политическим вопросам. Опрос осуществлялся методом личных интервью с использованием планшета. Из выборки сразу были исключены Донецкая и Луганская области из-за вопросов безопасности. Херсонская область изначально была включена для расчетов (см. ниже), однако из-за проблем с безопасностью задание для Херсонской области было реализовано в соседней Николаевской области.

Всего в рамках исследования было проведено 2011 интервью с респондентами, проживающими в 135 населенных пунктах Украины. При обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%, 2.8% для показателей, близких к 25 или 75%, 2.0% для показателей, близких к 12 или 88%, 1.4% для показателей, близких к 5 или 95%, 0.7% для показателей, близких к 1 или 99%.

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