Женщины на фоне войны: стереотипы и реалии 10 марта, 17:12 Эксклюзив NV

Мы должны подчеркивать роль, которую украинские женщины взяли на себя в 2022 году на дипломатическом фронте и в армии

Полномасштабное российское вторжение укрепило стереотип о том, что мужчина — защитник, а женщина — хранительница. Преимущественно мужчин мобилизуют, а женщины в большинстве выезжают за границу с детьми. И этот контраст используется некоторыми для обесценивания борьбы за возможности для женщин.

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Нередко на кухнях, в компаниях, на фейсбуке можно услышать мысли (и часто ее высказывают сами же женщины): «хотите равных прав — идите на фронт», «каких вам возможностей не хватает, когда вы сидите в Польше, в тепле, в комфорте?». Это очень пренебрежительно.

В ВСУ почти 60 тысяч женщин, и это самый высокий показатель для армий стран НАТО. 5 тысяч женщин принимают участие в боевых действиях. К сожалению, две из них награждены посмертно. Это Инна Дерусова, первая женщина, которая стала Героем Украины, и Екатерина Ступницкая, также Герой Украины. Обе были военными медиками.

На мой взгляд, в публичных дискуссиях спикеры должны как можно больше подчеркивать роль, которую украинские женщины активно взяли на себя в 2022 году на дипломатическом фронте и на обычном фронте, в армии. Я считаю недопустимым, когда кто позволяет себе заявлять, что украинские женщины " охлаждаются" за границей. Это не так. Ведь именно украинки, которые выехали в Европу и Северную Америку, больше всего привлекают внимание к вопросу войны в Украине. Они организуют акции и протесты под желто-синими флагами, рассказывают иностранцам о преступлениях россиян, волонтерят.

Важнейшие дипломатические переговоры сегодня ведут украинские женщины

И именно женщины в начале большой войны, когда мужчин в большинстве своем не выпускали за границу, вели переговоры с иностранными политиками, мировыми лидерами и занимались адвокацией.

Из того, что я могу наблюдать, отношение к украинским женщинам сейчас меняется к лучшему. Для мира сегодняшняя украинка — это воительница, волонтер, дипломатка. А внутри страны, к сожалению, нам есть еще над чем работать.

В частности, еще много работы в вопросах гендерного равенства в украинском парламенте. Хотя после 2019 г. в Верховной Раде стало 20% женщин. Это самый высокий показатель за все годы независимости. Но согласно рейтингу Межпарламентского союза Украина с таким процентом и 84 народными депутатами занимает 111 место в мире по доле женщин в парламенте. По этому показателю нас опережают страны с гораздо более низким ВВП на душу населения и уровнем социально-экономического развития, а также менее демократические государства.

В то же время в нашем парламенте женщины в процентном соотношении занимают больше руководящих должностей, чем мужчины. Из 84 депутаток у нас есть одна вицеспикерша, три сопредседателя группы или фракции и пять председателей комитетов. Это для меня очень интересное наблюдение. Можно делать из него разные выводы. К примеру, предположить, что работать депутатками идут более квалифицированные специалисты.

Но мне этот математический факт говорит о таком: у женщины-депутата больше шансов выполнять какую-нибудь ответственную работу, чем у мужчины. Это значит, если у нас будет 48% женщин в Верховной Раде, то у нас будет парламент, который продуцирует более качественные решения, более профессиональную дискуссию и будет генерировать лучшие законопроекты.

Поэтому очень важно сохранить женскую квоту в 40%, введенную последней редакцией избирательного кодекса Украины. Пока есть попытка ее отменить или пересмотреть.

Колонка записана во время онлайн-встречи на тему Женщины на фоне войны. Как меняется восприятие роли женщин во время Великой войны?"

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