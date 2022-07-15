«И мертвым, и живым, и нерожденным» 15 июля, 19:13

Девять лет российского насилия над Украиной изменили и нас, и весь мир

Нападение на Украину продолжается уже 9 лет. Война с разным уровнем интенсивности. Молодые люди, которым сегодня 16−18 лет, уже большую часть своей жизни живут в условиях войны. Когда каждый день российские оккупанты калечат и убивают людей. Путешествия, первая любовь, обучение, профессиональное развитие, познание мира — все это заменила война. И понимание того, что жизнь может оборваться в любой момент во время обстрела Украины российскими ракетами.

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Вы скажете, что жить, любить, учиться и обретать квалификацию можно и под звуки сирен воздушной тревоги, а также в ожидании прилета российских ракет, которыми путинские солдаты обстреливают гражданские города, школы, университеты, больницы, торговые центры. Возможно, основы хирургии или менеджмент можно изучать и в подвале, выполняющем функцию бомбоубежища, при свете фонарика. Я говорю о другом: россия силой оружия отобрала у миллионов людей то, что у них было как неотъемлемое право человека на нормальную жизнь. На то, чтобы иметь свой дом, питание, возможность развития, надежду на будущее.

Вероятно, двухлетняя девочка, которую российские оккупанты убили в центре мирной Винницы, будет причислена к жертвам этой войны. Путин, придумавший целую теорию «украинского нацизма», чтобы легализовать убийство украинцев, по сути дела, сожрал этого ребенка на завтрак. Любопытно, после этой кровавой трапезы он вытер губы вовремя приподнятой ему российскими лакеями (сборный образ всего народа — жителей рф, поддерживающего кровавое вторжение в Украину) снежно-белой салфеткой?

А сколько неучтенных жертв этой войны? Неродившихся, потому что их родителей убили. Женщин с прерванной беременностью, зачем рожать детей в таком мире, где убивают авиабомбами, ракетами, кассетами, фосфором? Или тех, кто не родился по физическим причинам, из-за стресса и страдания матерей? Медики регистрируют увеличение преждевременных родов, заканчивающихся смертью младенца.

У Тараса Шевченко есть стихотворение «И мертвым, и живым, и нерожденным». Раньше я не мог понять — зачем обращаться к нерожденным? Теперь я прекрасно понимаю Тараса Григорьевича. Россияне всегда убивали украинцев. Во время войн и искусственно организованных голодоморов. В результате где-то там, на небесах, думаю, миллионы душ тех, кто должен был прийти в этот мир. Но у них отняли эту возможность. Естественное право, а не разрешение от Путина.

А сколько неучтенных жертв этой войны?

Это сумасшедшее российское животное, возглавляющее многомиллионную россию, просто взяло на себя функции бога (если он где-то существует). Решать, кто имеет право жить, а кто нет — в масштабах целых народов. И сейчас Путин, его подчиненные и миллионы россиян, поддерживающих российское вторжение в Украину, отбирают даже у нерожденных это право на жизнь. Впрочем, все эти убийцы демонстрируют благочестие, страстно молятся своему «патриарху» Кириллу-Гундяеву и, обкуренные ладаном, освящают вооруженные войска Путина на дальнейшие убийства, разрушения и геноцид.

Или кто-нибудь посчитает тех, кто умер от сердечного приступа во время путинских атак и обстрелов, у кого не выдержало сердце смотреть на разрушенную страну и пожарище на месте его дома? Вернувшись с фронта, военный медик ПДМШ Виктор Белиловец (позывной Фентанил) умер уже в киевской квартире от сердечного приступа. Он под пулями спасал людей в Ирпене и Буче, затем отправился на восток. А сердце уже не выдержало дома. Картины страданий людей, которых он спасал в операционной, очевидно, ударили в сердце и самого медика. Война не проходит бесследно даже для тех, кого она не убивает прямым попаданием авиабомбы или обломком 120-мм мины.

Вряд ли кто-то посчитает и моральную травму миллионов людей, вынужденных покинуть свои дома и спасаться от российской артиллерии где-то на чужбине. Эти люди обычно теряют все, что имели — дома, работу, бизнесы, обучение, связь с родными. В их дома заходят российские оккупанты, чтобы превратить их в свинарник и вынести оттуда стиральные машины, телевизоры, компьютеры. Такова цена российского «величия». Этой убогой, отсталой и кровожадной страны, собравшейся «подниматься с колен», уничтожая все вокруг — людей, дома, мораль. Это результат «сбора земель», которые эта сволочь в Кремле считает своей собственностью.

Действительно, никто не измеряет глубину нанесенной украинцам раны топором, которым пытается скрепить россию ее лидер — Владимир Путин и поддерживающее его население рф. Девять лет насилия, убийств, страданий и разрушений нашей страны — и это из-за маниакальной «миссии» российского лидера по восстановлению империи. Результат желания россиян захватить ресурсы Украины, ее продовольственную базу, энергетику. Если вы думаете, что Путина интересуют лояльно настроенные к нему граждане Украины и он идет «защищать» — это тоже один из мифов российской пропаганды. Российская армия уничтожает этих симпатиков русского мира целыми агломерациями на востоке Украины.

Мы многое пережили. И не знаем, чем еще должны заплатить за свою жизнь и свободу. Война продолжается, путинисты убивают людей и разрушают нашу страну. Но точно знаю, что Украина победит. Даже ценой невероятных сверхусилий. И в мире появится новая страна. Потому что победить и оставить все как есть мы не имеем права.

Лично я бы обменял всю привычную нам олигархию, сцементированную еще со времен Кравчука-Кучмы и их преемниками, с выстроенной ею системой коррупции, управляемым правосудием, лоббистскими кланами в политике, на эффективную систему противоракетной обороны, которая будет сбивать российские заряды вместе со стратегическими бомбардировщиками на дальних подступах к нашим границам. А для этого нужно быть сильными. И враг должен знать, что за каждый обстрел он получит такой ответ, что даже идея издеваться над Украиной будет напоминать акт самоубийства. После всего, что мы переживаем сейчас, именно так и будет. Во имя погибших на этой войне, защищая мир от российского фашизма.

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