Плохие новости с фронта. Какую роль играют вагнеровцы в этой войне 25 мая, 16:26 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Батальон Вагнера кажется гораздо более опытным и эффективным в боевом отношении, чем «регулярные войска» российской армии

Сегодня короткое обновление, так как я занят другими делами (извините, но приходится платить по счетам), а на Донбассе мало важных событий.

По многочисленным просьбам возвращаюсь к практике начинать свой обзор со списка сокращений:

Видео дня

ДШБ — десантно-штурмовая бригада (Украина)

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

ЦБУ — бомбовые кассеты

ГСАА — Гвардейская Общевойсковая Армия (Россия)

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

ГТА— Гвардейская Танковая Армия (Россия)

ГТД — Гвардейская танковая дивизия (Россия)

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КИА — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

МВД — пропал без вести

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

РФА — Армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Западная ОСК — Западный военный округ (Россия)

ВИА — ранен в бою

ВДВ спешит на помощь

Для начала Генштаб Украины передислоцировал 80-ю десантно-штурмовую бригаду из района Николаева в Северодонецкий котел. У части уже было первое боестолкновение со своим российским альтер-эго, первоклассной 76-й дивизией ВДВ, вероятно, в районе Владимировка-Врубовка. Последнее, что я слышал о 76-й, это было как минимум три БТГ, развернутые там, одна из которых пыталась обойти украинские позиции севернее Александрополья, пройдя от Комышувахи на север, прежде чем повернуть на запад, чтобы атаковать Васильевку. Сегодня утром всплыло видео, выпущенное 80-й ААБ, на котором показано оружие, захваченное у войск 76-й ВДВ.

Есть два интересных развития событий, связанных с 80-й ДШБ. Как сообщалось вчера, подразделение сбило Су-25 ВКС. Я думал, что это произошло «где-то южнее Кривого Рога» — потому что там раньше дислоцировалась 80-я ДШБ. Ну, очевидно, эта информация была неверной: это произошло где-то над Северодонецким Котлом. При этом важным моментом в этой новости было то, что пилотом этого самолета был генерал-майор Канамат Боташев.

На первый взгляд некоторые могут сделать поспешные выводы вроде: «Эй, это здорово, еще один русский генерал погиб». Однако Боташев был отставным офицером ВКС, уже не действующим.

Итак, почему это важно?

Совместное использование машин

Потому что Боташев летал за ЧВК Вагнера во время боевого вылета, закончившегося его гибелью.

76-му ВДВ удалось отрезать важнейшую дорогу, соединяющую Бахмут и Лисичанск

Мы все время концентрируем свое внимание на РФА и пытаемся выяснить, сколько у нее БТГ и где, и какова их ситуация с поставками. Это понятно, учитывая их огромные размеры и важность, которую это имеет для логистики. Однако значение регулярных Вооруженных Сил РФ снижается: все более важную роль начинают играть ЧВК Вагнера. Дело не только в том, что именно ЧВК Вагнера вытеснила украинский 24-й мех из Попасной и, таким образом, осуществила первое крупное проникновение ЛОК в этой войне, но и в том, что кажется, что масса резервистов, призванных Москвой в течение последние несколько недель все были завербованы Вагнером или, по крайней мере, «перенаправлены» на него.

Как известно из его операций в Ливии с 2019 года, Вагнер не ограничивается сухопутными войсками: гибель Боташева подтверждает причастность его летных частей к Украине. Теперь, возможно, некоторые из них являются чем-то вроде «каршеринговых» самолетов с ВКС: однако более вероятно, что у них есть свои Су-25. По крайней мере, это объясняет, почему в небе над Украиной можно увидеть российские Су-25 без национальных знаков различия или с перекрашенной большой белой буквой Z на киле.

Вагнер спешит на помощь

Еще несколько моментов для размышления: когда Попасная пала, в российских соцсетях появились «отчеты» о том, что «Вагнер оценивает это подразделение РЧА как хорошее»… другое как «не очень хорошее» и т. д. Сначала я не понимал важности этого. В конце концов, говорил я себе, с каких пор наемники получили право «оценивать» качество регулярных вооруженных сил?

Однако, судя по боевым действиям БТГ Вагнера в районе Попасной, они кажутся гораздо более опытными и эффективными в боевом отношении, чем «регулярные войска» РФА, даже если все последние должны быть «контрактниками», т. е. работающими по контракту профессионалами, как и те, кто служит с Вагнером.

…а теперь следующая плохая новость: пока я все еще пытался выследить ту «11-километровую» колонну танков РФА, о которой сообщалось, что она приближается к району Попасной, последние несколько дней Keystone Kopes в Москве позволили передохнуть той БТГ Вагнера, которая взяла Попасную, а потом передислоцировали ее южнее. Как минимум каких-то 2−3, а то и 4 дня назад она появилась по обе стороны от украинской 30-й механизированной бригады, дислоцированной в районе Троицкого.

«Вагнер» одновременно атаковал северный и восточный фланги 30-го меха, который защищает — или, лучше сказать: защищал — район между Троицким на севере и Мироновским на юге.

Это железная дорога, тупица!

Район, выбранный Вагнером для этой атаки, может показаться странным: он находится на северной стороне Горловки, города, контролируемого ДНР-сепаратистами с 2014—2015 годов, но окруженного одними из самых массивных украинских укреплений во всей ЛОК — и это с «2,5 сторон». В течение трех месяцев сепаратисты без особого успеха атаковали там украинские линии фронта (за исключением узкого прорыва в направлении Торецка, «легко» сдерживаемого украинской армией). Они лишь понесли огромные потери.

Однако, атаковав 30-й мех с севера, из Попасной котловины, «Вагнер» мог наступать на гораздо более слабые украинские укрепления, чем построенные вдоль ЛОК за последние 7−8 лет.

Кроме того, как район Кадиевка-Алчевск восточнее Попасной, так и район Горловки, имеет хорошо развитую железнодорожную сеть. Другими словами: проблем со снабжением РФА — и Вагнера — нет; и даже если они отправят свои железнодорожные войска для ремонта железнодорожных путей, как показано на видео, показанном телеканалом «Звезда» .

Я пока не знаю, удалась ли вагнеровская атака на Троицкое, но теперь точно известно, что вагнеровцы взяли Мироновский, на реке Лугань — то ли вчера, то ли уже позавчера.

Вряд ли это можно назвать таким уж большим достижением: Лугань всего каких-то 150 км в длину и не имеет большой водной преграды, а Мироновский — это не Лас-Вегас и не Монте-Карло. Но тем не менее: заняв это место, «Вагнер» не только осуществил еще один крупный прорыв украинских укреплений вдоль ЛОК, но и, вероятно, вынудил 30-й мех полностью отойти на западный берег Лугани.

Более того, Вагнер (и РФА, подкрепленные снабжением, идущим по хорошо развитой железнодорожной сети позади их дислокации), затем продвинулись вперед и захватили Светлодарск — и, как ясно видно даже при беглом взгляде на карту, это очень важный объект. Имея Светлодарск в своих руках, русские не только получат прямой путь к Бахмуту с юго-востока, почти без препятствий между ними, но и смогут соединить железнодорожные системы между Попасной и Горловкой, тем самым еще больше улучшив свою ситуацию с поставками.

Неудивительно, что сейчас появились сообщения о том, что 76-му ВДВ удалось отрезать Т1302 — эту важнейшую дорогу, соединяющую Бахмут и Лисичанск.

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К сожалению, в целом по сравнению со всеми этими событиями сообщения об успешном контрнаступлении украинцев юго-восточнее Северодонецка и о взятии Тошковки (на южном берегу Северского Донца) — это «мелочи».

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатан на medium.com

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