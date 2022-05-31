Почему шестой пакет санкций еще не делает больно РФ? 31 мая, 13:39 Цей матеріал також доступний українською

Мир возвращается в период дорогостоящей нефти, с одним исключением, России в этом мире будет меньше

Ниже реакция рынка на 6-й пакет санкций по ограничению поставок нефти из России:

1. Brent показал рост с 25 мая на 6% или 16% с начала мая.

2. Российский сорт нефти Urals вырос за месяц на 14%.

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Мир возвращается в период дорогостоящей нефти, с одним исключением, России в этом мире будет меньше, но…

Доля России на мировом рынке нефти была около 10%. Заместить можно было бы желание и воля.

Европа, принявшая 6-й пакет санкций, занимает долю около 40% в поставках нефти и нефтепродуктов России.

Под эмбарго шестого пакета попадает 2/3 нефти и ранее поставлявшихся в ЕС из РФ нефтепродуктов. Это значит, что Россия теряет 13% дохода от экспорта нефти.

Правда, это потеря физического экспорта (в тонах или баррелях). Цифры выше показывают, что рост цен покрывает эту потерю.

Напомним, на 2022 год бюджет РФ сверстан, исходя из цены Urals $44,2 за баррель и среднего курса рубля 72,1 руб. за $1. А значит, что введение санкций не нивелируют прибыль, которую Россия получает за счет роста стоимости нефти, и 7-й пакет санкций должен быть еще более жестким!

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