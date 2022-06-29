Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Зеленский назвал соотношение потерь

29 июня, 18:20

Чем жила страна 29 июня 2022 года

Один к пяти, — Зеленский назвал соотношение потерь. Соотношение потерь в войне Украины с Россией на сегодняшний день составляет один к пяти в нашу пользу, рассказал американскому NBC президент Владимир Зеленский.

Видео дня

«Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Где мы теряем один танк, они теряют пять, — пояснил украинский лидер. — Да, мы боремся. Но нужно быть справедливыми и сказать, что нам действительно сложно. Ибо на один наш танк у них десять своих, на одного нашего бойца — их десять. Какими бы крепкими мы ни были, но их в десять раз больше. Нам сложно, но мы держимся».

● Большое освобождение. Украина провела масштабный обмен пленными со страной-агрессором, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны. В ГУР подчеркнули, что это самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 144 освобожденных — 95 защитников Азовстали, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

● На следующие десять лет Россия — враг НАТО. На саммите НАТО в Мадриде утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса, в которой Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников.

Читайте также:
Виталий Портников
Виталий Портников
Швеция, Финляндия и НАТО. Что раздражает Россию

Альянс впервые рассмотрел в концепции вызовы, которые Китай ставит перед «безопасностью, интересами и ценностями союзников», а также назвал изменение климата «главным вызовом нашего времени».

В тексте концепции упоминается, что НАТО продолжит развивать партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной, и что Альянс подтверждает свое решение, принятое на саммите в 2008 году, и последующие решения в отношении Грузии и Украины.

Жестокая агрессивная война России против Украины, по оценкам Альянса, серьезно изменила безопасностную обстановку, а неоднократные нарушения ею международного гуманитарного права и зверства принесли невыразимые страдания и разрушения. В НАТО признали, что «сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического региона».

Россия должна. РФ должна немедленно прекратить войну в Украине и покинуть ее территории, а Беларусь — соучастие в этой войне. Об этом сказано в итоговой декларации саммита НАТО в Мадриде.

Страны НАТО решительно осудили агрессивную войну России против Украины, заявив, что она серьезно подрывает международную безопасность и стабильность.

В Альянсе заявили, что полностью солидарны с правительством и народом Украины в героической защите своей страны, и с президентом Владимиром Зеленским.

● Зеленский рассказал НАТО, чего хочет Россия. РФ не собирается останавливаться на Донбассе или юге Украины, а хочет поглотить всех в Европе, кого руководство Кремля считает своей собственностью. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступления по видеосвязи на саммите НАТО. «Вопрос — кто следующий для России? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ — все они», — отметил он.

Украинский президент также заявил, что задача России — сломать НАТО. «Вы только сейчас — на этом саммите — определите Россию своей главной угрозой, а вы для них — враг уже очень давно. На этом построена идеология России, это отражается полностью в ее пропаганде, это ее задача — сломать вас, давить на вас», — пояснил Зеленский.

● Президент громко постучался в НАТО. «Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь — турникеты закрываются, пока не заплатишь, — заявил в своем обращении к участникам саммита НАТО Владимир Зеленский. — Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что еще нужно?».

Зеленский отметил, что ради мира должно быть пересмотрено понимание восточного фланга НАТО: «Не случайно ли, что все страны Альянса на востоке, все наши соседи, выступают за членство Украины в НАТО? Нет, это не случайность. Это логика. Это знание жизни в нашем регионе», — отметил он.

Украинский президент добавил, что Киеву нужны гарантии безопасности. «Вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности. Либо — неотложная достаточная для победы помощь Украине, либо — отложенная война России с вами», — резюмировал он.

Читайте также:
Алексей Мельник
Алексей Мельник
Как Украине защититься от «высокоточных» ракет России?

Путинское фиаско. Генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что все попытки Путина закрыть двери НАТО потерпели полнейшее фиаско. По его мнению, напав на Украину в попытке помешать расширению НАТО на Восток, Путин достиг совершенно противоположного результата.

НАТО официально — договорившись предварительно с Турцией — пригласило Швецию и Финляндию в Альянс.

● НАТО поможет, чем может. На саммите Альянса его лидеры одобрили новый пакет помощи Украине, объявив о «дополнительных системах, вооружении, оборудовании, которые сейчас поставляют в Украину наши союзники». По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, члены НАТО готовы к «долгой войне». Столтенберг подчеркнул, что украинцы сражаются не только за свою независимость, но и за ценности, важные для суверенитета и территориальной целостности любой нации.

Генсек НАТО подчеркнул, что сейчас Альянс должен сосредоточиться на поддержке Украины на поле боя «разными типами летальной или нелетальной поддержки».

● Синдром маленького Путина. Причиной агрессивного поведения российского диктатора являются его комплексы, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Несмотря на позорный провал блицкрига российской армии в Украине, на который так надеялся глава кремлевского режима, тот всячески пытается показать всему миру, что якобы все еще остается мачо. «Я определенно думаю, что взгляд Путина на себя и на мир — это синдром маленького мужчины, взгляд мачо», — уверен британский министр.

● Изгнать русских из ОБСЕ. На ежегодной конференции ОБСЕ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал приостановить полномочия России в этой организации.

«Я задаю один вопрос, который висит в воздухе: что до сих пор делает представитель России за этим столом? Какова добавленная стоимость участия России в ОБСЕ после того, как она нарушила все десять фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта? Как Россия способствует безопасности и сотрудничеству в Европе, кроме того, что разрушает их? Почему ей до сих пор можно злоупотреблять платформой ОБСЕ для распространения ложных нарративов и дезинформации?» — сказал он.

Кулеба отметил, что ОБСЕ должен сделать трудный выбор.

А еще Дмитрий Кулеба призвал отключить от системы электронных платежей SWIFT крупный российский банк Газпромбанк. Как выяснили журналисты программы Схемы, именно его российские власти используют как для получения платы за нефть и газ из ЕС, так и для выплат зарплат российским военным.

● Подарок от Норвегии. Норвегия передаст Украине три самоходные реактивные установки залпового огня М270. Они нуждаются в модернизации, что и произведут изготовители — британцы. Об этом рассказал министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам.

M270 — гусеничная реактивная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и для запуска тактических ракет. Последние могут поражать цели на расстоянии примерно 80 км.

Франция передаст Украине еще шесть колесных самоходных артиллерийских установок Caesar. Ранее страна уже поставила ВСУ 12 таких 155-мм гаубиц.

А фактически подконтрольная Кремлю Сирия Башара Асада заявила, что официально признала «независимость» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

● Сначала победа, а уже потом — переговоры. Сначала нужно победить страну-агрессора Россию, а потом вести переговоры, считает министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. По ее мнению, нынешние переговоры с российским диктатором не приведут к миру. «Абсолютно необходимо, чтобы мы обеспечили поражение России в Украине», — добавила министр.

Читайте также:
Николай Сунгуровский
Николай Сунгуровский
Большая победа или не совсем? Что ждет Украину

Трасс заявила, что это необходимо ради европейской безопасности, свободы и демократии.

● Двоюродная сестра Путина и Потанин. Лондон включил в свой санкционный список против РФ 13 новых физ- и юрлиц, в том числе двоюродную сестру российского диктатора Путина Анну Цивилеву. Также в список попал миллиардер Владимир Потанин (№ 2 среди богатейших россиян, состояние $17,3 млрд), который приобрел Росбанк и доли в Тинькофф Банке в период после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

● Русские продолжат свой террор. Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине для того, чтобы помешать поставкам оружия ВСУ на фронт. В сводке британского оборонного ведомства в Twitter сказано, что из-за нехватки высокоточного оружия и ошибок в наведении российские ракетные удары будут сопровождаться жертвами среди мирного населения.

В Минобороны Британии напомнили, что неточность российских ударов на большом расстоянии ранее уже приводила к массовым жертвам среди гражданского населения. «Российские планировщики, скорее всего, остаются готовыми к высокому уровню побочного ущерба, когда испытывают военную необходимость для удара по цели», — добавили в ведомстве.

Относительно ситуации на фронте в британском Минобороны отметили, что российские войска продолжают постепенно продвигаться вперед, пытаясь окружить город Лисичанск.

Атакуют Лисичанск. На Донецком направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● На 200 оккупантов в мире стало меньше. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 450 своих военных, из них 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Также оккупанты лишились более 10 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1572 (+5 за сутки), боевые бронированные машины — 3720 (+16), артсистемы — 781 (+3), реактивные системы залпового огня — 246 (+3), средства ПВО — 103 (+1), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 185 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 640 (+4) и многое другое.

● Дошло? В российской автономной республике Бурятия жены военных записали обращение к ее главе Алексею Цыденову с просьбой вернуть их мужчин домой. Военные с января отправились на «учения» и сейчас находятся в Украине. Об этом проекту Радио Свобода сообщила одна из участниц акции Вера Партилхаева.

«Телевидение не дает огласки этому беспределу! Все боятся, дана команда молчать! Да будет на вашей совести смерть каждого военного в этой несправедливой войне! Мы требуем вернуть наших сыновей и мужчин на родину», — написала Партилхаева в соцсетях, обращаясь к Цыденову. По ее словам, к обращению присоединились жены военных из пятой танковой Тацинской бригады.

● Видодо побывал в Ирпене. Президент Индонезии Джоко Видодо приехал с визитом на поезде из Польши в Украину. И посетил освобожденный Ирпень Киевской области. «Позади меня жилой комплекс Липки в разрушенном войной украинском городе Ирпень. Вместе с мэром Ирпеня Александром Григорьевичем Маркушиным я воочию увидел ущерб, нанесенный домам и инфраструктуре в результате войны. Надеюсь, эту войну удастся остановить в ближайшее время», — подписал Видодо в Twitter свою фотографию из разбитого русскими города.

И для финала:

Брэнсон побывал в Гостомеле. Британский предприниматель и основатель аэрокосмической компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон приехал в Гостомель, освобожденный от врага столичный пригород. Об этом сообщил в ФБ глава поселковой военной администрации Гостомеля Тарас Думенко. Гость интересовался аэродромом госпредприятия Антонов и возможностями его восстановления.

«Ричард Бренсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за жесткие санкции против РФ, ее лидеров и экономики», — подчеркнул Думенко.

А после Бренсон, в компании главы Минцифры Михаила Федорова, выступил перед киевлянами на станции Майдан Незалежности столичного метрополитена.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Мнения
Дайджест авторских взглядов по наиболее острым вопросам
Каждый вторник

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X