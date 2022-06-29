Зеленский назвал соотношение потерь 29 июня, 18:20

Чем жила страна 29 июня 2022 года

● Один к пяти, — Зеленский назвал соотношение потерь. Соотношение потерь в войне Украины с Россией на сегодняшний день составляет один к пяти в нашу пользу, рассказал американскому NBC президент Владимир Зеленский.

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● «Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Где мы теряем один танк, они теряют пять, — пояснил украинский лидер. — Да, мы боремся. Но нужно быть справедливыми и сказать, что нам действительно сложно. Ибо на один наш танк у них десять своих, на одного нашего бойца — их десять. Какими бы крепкими мы ни были, но их в десять раз больше. Нам сложно, но мы держимся».

● Большое освобождение. Украина провела масштабный обмен пленными со страной-агрессором, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны. В ГУР подчеркнули, что это самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 144 освобожденных — 95 защитников Азовстали, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

● На следующие десять лет Россия — враг НАТО. На саммите НАТО в Мадриде утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса, в которой Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников.

● Альянс впервые рассмотрел в концепции вызовы, которые Китай ставит перед «безопасностью, интересами и ценностями союзников», а также назвал изменение климата «главным вызовом нашего времени».

● В тексте концепции упоминается, что НАТО продолжит развивать партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной, и что Альянс подтверждает свое решение, принятое на саммите в 2008 году, и последующие решения в отношении Грузии и Украины.

● Жестокая агрессивная война России против Украины, по оценкам Альянса, серьезно изменила безопасностную обстановку, а неоднократные нарушения ею международного гуманитарного права и зверства принесли невыразимые страдания и разрушения. В НАТО признали, что «сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического региона».

● Россия должна. РФ должна немедленно прекратить войну в Украине и покинуть ее территории, а Беларусь — соучастие в этой войне. Об этом сказано в итоговой декларации саммита НАТО в Мадриде.

● Страны НАТО решительно осудили агрессивную войну России против Украины, заявив, что она серьезно подрывает международную безопасность и стабильность.

● В Альянсе заявили, что полностью солидарны с правительством и народом Украины в героической защите своей страны, и с президентом Владимиром Зеленским.

● Зеленский рассказал НАТО, чего хочет Россия. РФ не собирается останавливаться на Донбассе или юге Украины, а хочет поглотить всех в Европе, кого руководство Кремля считает своей собственностью. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступления по видеосвязи на саммите НАТО. «Вопрос — кто следующий для России? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ — все они», — отметил он.

● Украинский президент также заявил, что задача России — сломать НАТО. «Вы только сейчас — на этом саммите — определите Россию своей главной угрозой, а вы для них — враг уже очень давно. На этом построена идеология России, это отражается полностью в ее пропаганде, это ее задача — сломать вас, давить на вас», — пояснил Зеленский.

● Президент громко постучался в НАТО. «Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь — турникеты закрываются, пока не заплатишь, — заявил в своем обращении к участникам саммита НАТО Владимир Зеленский. — Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что еще нужно?».

● Зеленский отметил, что ради мира должно быть пересмотрено понимание восточного фланга НАТО: «Не случайно ли, что все страны Альянса на востоке, все наши соседи, выступают за членство Украины в НАТО? Нет, это не случайность. Это логика. Это знание жизни в нашем регионе», — отметил он.

● Украинский президент добавил, что Киеву нужны гарантии безопасности. «Вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности. Либо — неотложная достаточная для победы помощь Украине, либо — отложенная война России с вами», — резюмировал он.

● Путинское фиаско. Генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что все попытки Путина закрыть двери НАТО потерпели полнейшее фиаско. По его мнению, напав на Украину в попытке помешать расширению НАТО на Восток, Путин достиг совершенно противоположного результата.

● НАТО официально — договорившись предварительно с Турцией — пригласило Швецию и Финляндию в Альянс.

● НАТО поможет, чем может. На саммите Альянса его лидеры одобрили новый пакет помощи Украине, объявив о «дополнительных системах, вооружении, оборудовании, которые сейчас поставляют в Украину наши союзники». По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, члены НАТО готовы к «долгой войне». Столтенберг подчеркнул, что украинцы сражаются не только за свою независимость, но и за ценности, важные для суверенитета и территориальной целостности любой нации.

● Генсек НАТО подчеркнул, что сейчас Альянс должен сосредоточиться на поддержке Украины на поле боя «разными типами летальной или нелетальной поддержки».

● Синдром маленького Путина. Причиной агрессивного поведения российского диктатора являются его комплексы, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

● Несмотря на позорный провал блицкрига российской армии в Украине, на который так надеялся глава кремлевского режима, тот всячески пытается показать всему миру, что якобы все еще остается мачо. «Я определенно думаю, что взгляд Путина на себя и на мир — это синдром маленького мужчины, взгляд мачо», — уверен британский министр.

● Изгнать русских из ОБСЕ. На ежегодной конференции ОБСЕ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал приостановить полномочия России в этой организации.

● «Я задаю один вопрос, который висит в воздухе: что до сих пор делает представитель России за этим столом? Какова добавленная стоимость участия России в ОБСЕ после того, как она нарушила все десять фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта? Как Россия способствует безопасности и сотрудничеству в Европе, кроме того, что разрушает их? Почему ей до сих пор можно злоупотреблять платформой ОБСЕ для распространения ложных нарративов и дезинформации?» — сказал он.

● Кулеба отметил, что ОБСЕ должен сделать трудный выбор.

● А еще Дмитрий Кулеба призвал отключить от системы электронных платежей SWIFT крупный российский банк Газпромбанк. Как выяснили журналисты программы Схемы, именно его российские власти используют как для получения платы за нефть и газ из ЕС, так и для выплат зарплат российским военным.

● Подарок от Норвегии. Норвегия передаст Украине три самоходные реактивные установки залпового огня М270. Они нуждаются в модернизации, что и произведут изготовители — британцы. Об этом рассказал министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам.

● M270 — гусеничная реактивная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и для запуска тактических ракет. Последние могут поражать цели на расстоянии примерно 80 км.

● Франция передаст Украине еще шесть колесных самоходных артиллерийских установок Caesar. Ранее страна уже поставила ВСУ 12 таких 155-мм гаубиц.

● А фактически подконтрольная Кремлю Сирия Башара Асада заявила, что официально признала «независимость» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

● Сначала победа, а уже потом — переговоры. Сначала нужно победить страну-агрессора Россию, а потом вести переговоры, считает министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. По ее мнению, нынешние переговоры с российским диктатором не приведут к миру. «Абсолютно необходимо, чтобы мы обеспечили поражение России в Украине», — добавила министр.

● Трасс заявила, что это необходимо ради европейской безопасности, свободы и демократии.

● Двоюродная сестра Путина и Потанин. Лондон включил в свой санкционный список против РФ 13 новых физ- и юрлиц, в том числе двоюродную сестру российского диктатора Путина Анну Цивилеву. Также в список попал миллиардер Владимир Потанин (№ 2 среди богатейших россиян, состояние $17,3 млрд), который приобрел Росбанк и доли в Тинькофф Банке в период после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

● Русские продолжат свой террор. Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине для того, чтобы помешать поставкам оружия ВСУ на фронт. В сводке британского оборонного ведомства в Twitter сказано, что из-за нехватки высокоточного оружия и ошибок в наведении российские ракетные удары будут сопровождаться жертвами среди мирного населения.

● В Минобороны Британии напомнили, что неточность российских ударов на большом расстоянии ранее уже приводила к массовым жертвам среди гражданского населения. «Российские планировщики, скорее всего, остаются готовыми к высокому уровню побочного ущерба, когда испытывают военную необходимость для удара по цели», — добавили в ведомстве.

● Относительно ситуации на фронте в британском Минобороны отметили, что российские войска продолжают постепенно продвигаться вперед, пытаясь окружить город Лисичанск.

● Атакуют Лисичанск. На Донецком направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● На 200 оккупантов в мире стало меньше. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 450 своих военных, из них 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

● Также оккупанты лишились более 10 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1572 (+5 за сутки), боевые бронированные машины — 3720 (+16), артсистемы — 781 (+3), реактивные системы залпового огня — 246 (+3), средства ПВО — 103 (+1), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 185 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 640 (+4) и многое другое.

● Дошло? В российской автономной республике Бурятия жены военных записали обращение к ее главе Алексею Цыденову с просьбой вернуть их мужчин домой. Военные с января отправились на «учения» и сейчас находятся в Украине. Об этом проекту Радио Свобода сообщила одна из участниц акции Вера Партилхаева.

● «Телевидение не дает огласки этому беспределу! Все боятся, дана команда молчать! Да будет на вашей совести смерть каждого военного в этой несправедливой войне! Мы требуем вернуть наших сыновей и мужчин на родину», — написала Партилхаева в соцсетях, обращаясь к Цыденову. По ее словам, к обращению присоединились жены военных из пятой танковой Тацинской бригады.

● Видодо побывал в Ирпене. Президент Индонезии Джоко Видодо приехал с визитом на поезде из Польши в Украину. И посетил освобожденный Ирпень Киевской области. «Позади меня жилой комплекс Липки в разрушенном войной украинском городе Ирпень. Вместе с мэром Ирпеня Александром Григорьевичем Маркушиным я воочию увидел ущерб, нанесенный домам и инфраструктуре в результате войны. Надеюсь, эту войну удастся остановить в ближайшее время», — подписал Видодо в Twitter свою фотографию из разбитого русскими города.

И для финала:

● Брэнсон побывал в Гостомеле. Британский предприниматель и основатель аэрокосмической компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон приехал в Гостомель, освобожденный от врага столичный пригород. Об этом сообщил в ФБ глава поселковой военной администрации Гостомеля Тарас Думенко. Гость интересовался аэродромом госпредприятия Антонов и возможностями его восстановления.

● «Ричард Бренсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за жесткие санкции против РФ, ее лидеров и экономики», — подчеркнул Думенко.

● А после Бренсон, в компании главы Минцифры Михаила Федорова, выступил перед киевлянами на станции Майдан Незалежности столичного метрополитена.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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