Отдадут ли замороженные миллиарды РФ на возмещение убытков Украине? 31 мая, 11:11 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

За месяцы полномасштабной войны мы уже увидели, что каждый последующий шаг — то ли отключение РФ от SWIFT, то ли нефтяное эмбарго, то ли получение тяжелого вооружения, требует долгих и тяжелых усилий

Доля сотень мільярдів заморожених активів російського Центробанку є одним із найскладніших поточних питань міжнародної політики. Україна, очевидно, зацікавлена в ухваленні рішень, які б передбачали використання їх для компенсації воєнної шкоди, завданої нашій державі, громадянам та бізнесу. Однак вважати, що попри моральну обґрунтованість цього наміру відповідні рішення вже є безальтернативними, поспішно.

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Минулого тижня закінчився термін генеральної ліцензії OFAC — Управління контролю за іноземними активами США, що допускала використання цих активів для здійснення виплат за зовнішнім боргом РФ. З одного боку це свідчить про продовження міжнародного тиску на агресора, але з іншого — нові обмеження не гарантують, що в майбутньому вони не стануть предметом політичних домовленостей.

Дипломатичні переговори щодо врегулювання так чи інакше відновляться і високі шанси, що предмет їхніх обговорень буде ширшим, ніж навесні цього року. Одночасно може посилитися і тиск на Україну щодо досягнення певних компромісів для припинення або замороження конфлікту.

Зняття санкцій і розблокування заморожених активів Росії можуть стати однією з тем, якою росіяни спекулюватимуть, як зараз роблять предмет торгу із розблокування українських портів. Це вкладається в логіку «зберегти обличчя» і може стати комфортним для агресора способом вийти з конфлікту з найменшими втратами.

Також варто розуміти, що для міжнародної спільноти, сам факт вилучення цих коштів з власності держави і використання їх без її згоди стане складним і ризикованим прецедентом. Тому варіант «розмороження активів в обмін на обіцянки прямого відшкодування з боку РФ» може отримати широку підтримку і на Заході, оскільки дозволить уникнути багатьох юридичних і політичних проблем. Чи будуть виконані такі обіцянки — питання риторичне.

Доля заморожених активів Центробанку РФ є ефективним елементом тиску на агресора

Цьому може посприяти й інформаційне тло. За останні тижні американські та європейські ЗМІ та аналітичні центри опублікували цілу низку матеріалів, у яких критикується намір передачі активів Центробанку РФ для компенсації Україні. При цьому наводиться ціла низка факторів: від проблем із законністю такого кроку до втрати важелю тиску на путінський режим.

Наразі складно стверджувати, що це є спланована кампанія з дискредитації цієї ідеї. Так само не варто відкидати усі аргументи, що містяться у них як абсурдні апріорі. Але ці сигнали однозначно підтверджують, що доля цих активів ще не вирішена остаточно.

Тому саме зараз значна частина міжнародних зусиль України має бути зосереджена саме на гарантуванні того, що доля цих коштів буде напряму пов’язана із повною компенсацією Україні та українцям збитків, які заподіяні російською агресією. Зрештою, міжнародні експерти, наприклад Еван Кріддл, ще на початку конфлікту вказували на необхідність змінити ціль замороження активів: з припинення агресії на повне відшкодування Україні.

Доля заморожених активів Центробанку РФ є ефективним елементом тиску на агресора. Однак поспішно вважати, що їхня доля вже вирішена і вони точно будуть використані для відшкодування потерпілим від російських злочинів. Український уряд останнім часом все активніше виявляє розуміння, що саме багатостороння співпраця забезпечить компенсацію воєнних збитків і зараз слід гарантувати незмінність принципів цього процесу для усіх зацікавлених сторін.

Зараз для України першочерговим завданням є досягнення міжнародного консенсусу зафіксованого у багатосторонніх домовленостях за участі США, ЄС та інших зацікавлених сторін. Такий міжнародний договір, у першу чергу, має містити зобов’язання використати заморожені активи Центробанку для відшкодування України збитків через війну. Або ж умови і строки, без досягнення яких, це не відбудеться.

З іншого боку, слід вести постійну інформаційну кампанію, щоб обґрунтувати необхідність використання заморожених активів РФ саме для відновлення України та протистояти опору цій ідеї, що лише наростатиме. Тут активною має бути як робота МЗС, так і українських публічних діячів. Якщо ми хочемо щоб нашу позицію підтримували, то про неї треба говорити і поширювати.

В англійській мові є вислів «Take nothing for granted» (Не треба нічого сприймати як належне). За місяці повномасштабної війни ми вже побачили, що кожен наступний крок — чи то відключення РФ від SWIFT, чи то нафтове ембарго, чи то отримання важкого озброєння, потребує довгих і важких зусиль. У випадку активів Центробанку РФ обсяг необхідних зусиль пропорційний їхньому розміру.

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