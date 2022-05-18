Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Зеленский готов продлить военное положение на три месяца

18 мая, 18:37

Чем жила страна 18 мая 2022 года

● Зеленский готов продлить военное положение на три месяца. Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Верховная Рада еще не утвердила соответствующие указы главы государства.

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Зеленский предлагает продлить военное положение в стране на 90 дней, начиная их отсчет с 25 мая. Ровно на столько же глава государства хочет продолжить и сроки всеобщей военной мобилизации.

Пентагон восхищен защитниками Азовстали. Сопротивление украинских военных в заблокированном Мариуполе вызвало восхищение американского Минобороны. «Несомненно, гражданские, застрявшие там на заводе, которые наконец смогли выбраться, солдаты, продолжавшие сопротивляться — так мужественно и умело — это вызывает восхищение, если только подумать, как долго они смогли продержаться, — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. — Президент Зеленский назвал их героями. Я думаю, что мы все можем с этим согласиться».

По словам Кирби, российские оккупационные войска «хотят попытаться оцепить украинские войска, которые находятся на Донбассе и на востоке, и чтобы иметь возможность освободить силы для этого с юга, Мариуполь был важным для них». «Я, впрочем, хочу добавить, что у них [россиян] до сих пор этого не получилось», — уточнил он.

16 мая полк Азов сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа. А затем с Азовстали начали выходить раненые и бойцы, которых оккупанты переправили в контролируемые ими населенные пункты региона — в больницу и бывшую колонию. Украинские власти заявили, что надеются выменять защитников Азовстали на российских военнопленных.

Вчера, по словам замминистра обороны Анны Маляр, с осажденного завода на оккупированные территории эвакуировали 264 украинских воина (из них 53 — тяжелораненых). А сегодня представитель вражеского Минобороны генерал-майор Конашенков заявил РИА Новости, что с 16 мая с Азовстали вышли 959 человек, включая 80 раненых.

● Очень сложная эвакуация. Эвакуация защитников Азовстали продолжается, но процесс сложный, а потому Михаил Подоляк, советник главы ОП, призвал осторожно обсуждать эту тему.

«Азовсталь, Мариуполь, полк Азов, все защитники Мариуполя — очень символичны, в частности для РФ с негативной точки зрения, — подчеркнул Подоляк. — Вы видите заявления, звучащие со стороны российских СМИ и политиков: они очень агрессивны. Поэтому давайте все-таки осторожно относиться к этому». Он добавил, что к вывозу украинских защитников с территории завода привлечены многие влиятельные посредники, в том числе международные институты, представители некоторых других стран.

Стальная Азовсталь. Оборона Мариуполя в течение более десяти недель не давала возможности РФ получить полный контроль над городом, — такую оценку обнародовало Минобороны Великобритании. Украинское сопротивление сорвало первые попытки оккупантов захватить этот ключевой город и привело, по оценкам британцев, к потерям личного состава, которые дорого обошлись армии РФ. «Пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательные силы, в частности несколько тысяч чеченских боевиков, в основном сосредоточенных на мариупольском и луганском направлениях», — отметили в ведомстве.

В британском оборонном ведомстве подчеркнули, что эти силы состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений гвардии, которые обычно поддерживают власть главы Чечни Кадырова. Двоюродный брат последнего Делимханов, по всей вероятности, действовал в качестве полевого командира в Мариуполе, отметили британцы.

«Применение в боях таких разрозненных сил свидетельствует, что Россия испытывает значительные проблемы с ресурсами для войны в Украине, и, скорее всего, усиливает проблемы неупорядоченности командования, которые и дальше продолжают усложнять действия РФ», — добавили в Минобороны Британии.

В горсовете Мариуполя рассказали, что оккупанты планируют снести Азовсталь. А главарь донецких боевиков Пушилин сообщил, что хочет сделать из Мариуполя курорт и надеется, что в этом ему поможет РФ. На деле Пушилин и РФ совместными усилиями уже сильно изменили город, превратив его в огромное коллективное кладбище с руинами вместо обелисков.

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Враг готовит наступление. Северо-западнее Мариуполя — на Новопавловском и Запорожском направлениях — российские оккупанты усиливают группировку войск для проведения наступления на Пологи — Орехов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Защитники Запорожской области, как сообщили в местной ОВА, завершили строительство фортификационных сооружений для обороны от наступления РФ.

● Летом ВСУ начнут освобождать Луганщину? Летом в Луганской области возможно контрнаступление украинской армии, заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. «Можем об этом говорить. По нашей информации, россияне окапываются в районе Сватово и Старобельска, делают укрепления, зарывают танки, роют себе линии обороны. Они тоже прекрасно понимают, что месяц-два — контрнаступление украинских военных возможно», — отметил он.

Гайдай добавил, что все захваченные оккупантами населенные пункты Луганской области ждет деоккупация.

Сейчас ВСУ контролируют около 10% Луганщины.

Впрочем, пока оккупанты в этом регионе продолжают пытаться прорваться к Северодонецку:

● Враг продолжает наступление. Ситуация на Луганщине обостряется, заявил все тот же Сергей Гайдай. В Telegram он написал, что оккупационные войска РФ готовятся наступать: «Рашисты продолжают стягивать вооружение и технику из РФ. Наступают на Северодонецком направлении, через Боровеньки пытались приблизиться к областному центру [Северодонецку]».

Утром оккупанты обстреляли Одесскую область и город Днипро. В первом случае пострадавших нет, во втором трое человек получили ранения.

● Жертв стало больше. Число погибших в результате вчерашних ракетных ударов врага по поселку Десна на Черниговщине (там расположен учебный центр ВСУ) выросло с 8 до 11. И раненых оказалось больше — не 11 человек, а 14. Такие данные обнародовало Суспільне со ссылкой на облуправление ГСЧС.

По предварительным данным правоохранителей, за 83 дня полномасштабной войны в Харьковской области погибли почти 700 гражданских — 29 детей и 644 взрослых.

● Мелитополь партизанит. В оккупированном Мелитополе на Запорожье утром прогремел мощный взрыв, о чем и сообщило местное издание РИА Мелитополь. Горожане пишут в соцсетях, что взорвали железную дорогу, однако эта информация пока не подтверждена. РИА Мелитополь отметило, что рядом с комендатурой оккупантов, где ожидали некоего высокопоставленного «гостя», взорвалась граната, после чего началась перестрелка. По данным издания, в городе вновь могла сработать украинская диверсионная группа.

Накануне РИА Мелитополь сообщило, что украинские партизаны ликвидировали в городе двух оккупантов высокого ранга.

Кроме того, сегодня появилась информация, что в Мелитополе подорвали вражеский бронепоезд, — повреждены железнодорожные пути.

Президент отметил героев. Президент Владимир Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военным ВСУ, которым он присвоил звание Героя Украины.

Высшую госнаграду получил полковник Сергей Барановский, под руководством которого подразделения артиллерии нанесли значительный ущерб военным объектам оккупантов в Донецкой и Луганской областях.

Также Зеленский вручил орден полковнику Сергею Мусиенко, который лично участвовал в уничтожении подразделений, бронетехники и вооружения оккупантов в районе Харькова.

● Русские «своих» бросают. В Луганске жены боевиков «ЛНР» вышли на акцию протеста, — соответствующее видео появилось в соцсетях. Они жалуются, что русская армия отступила и бросила своих союзников из ОРДЛО.

Несколько дней назад батальон боевиков так называемой «Армии ЛНР», разбитый под Харьковом, отступил к границе с РФ. Но российские пограничники луганчан не пропустили, пригрозив арестами и расстрелами за дезертирство. Женщины на видео рассказывают, что попытки связаться с самопровозглашенными руководителями оккупированных территорий не имеют результатов.

Успешный удар ВСУ. Украинские военные уничтожили командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ (базируется в Севастополе). Артудар ВСУ привел к гибели трех офицеров и ранениям еще 14-ти. Среди последних оказался исполняющий обязанности командира бригады.

● Уже свыше 28 тыс. замиренных россиян. С начала войны РФ потеряла в Украине около 28,3 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились более 8 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1251 ед., боевых бронированных машин — 3043 ед., артсистем — 586 ед., РСЗО — 199 ед., средств ПВО — 91 ед., самолетов — 202 ед., вертолетов — 167 ед., и многое другое.

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● Первый российский военный преступник признал вину. Российский военнослужащий Вадим Шишимарин, плененный в Украине, в ходе открытого судебного процесса в Киеве признал свою вину в убийстве мирного жителя в Сумской области. Судья спросил Шишимарина: признает ли он вину. Тот ответил утвердительно. Судья уточнил: Полностью? Обвиняемый сказал «да».

Это первый процесс над российским военным за преступления, совершенные в Украине. Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного.

По данным следствия, 28 февраля этот 21-летний оккупант убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

● РФ стоит признать спонсором терроризма. Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконелл призвал президента Джо Байдена объявить Россию государством — спонсором терроризма. Это лишило бы РФ суверенного иммунитета, который не позволяет подавать против страны гражданский иск о возмещении ущерба. «Я думаю, это хорошая идея. Президент может сделать это самостоятельно, и я бы призвал его это сделать», — сказал сенатор.

На прошлой неделе в Сенате зарегистрировали резолюцию, которая признала бы РФ спонсором терроризма. Соавторы документа — сенаторы от обеих партий: демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

Статус «спонсора терроризма» позволяет наложить на страну дополнительные категории санкций, включая ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, определенные меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, а также финансовые и другие ограничения. Сейчас в списке стран — спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

Кремль ведет «зерновую войну» против всего мира. Россия ведет «зерновую войну» против мира, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Причем делает это совершенно сознательно: в надежде, что можно разъединить сообщество, насчитывающее 141 страну, осудившую эту войну, и усилить неуверенность в других регионах мира», — пояснила она.

По словам главы МИД Германии, важно противодействовать российской пропаганде, фейковым новостям и нарративам, которые пытаются навязать миру мнение о том, что причиной дефицита зерновых являются санкции против России.

Бербок добавила, что страны G7 сейчас активно ищут альтернативные пути экспорта украинского урожая. Этот вопрос будет стоять на повестке дня сегодняшней встречи в Нью-Йорке. Запад делает шаги, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис, который пытается устроить Путин.

МВФ думает о конфискации резервов центробанка РФ. МВФ будет обсуждать возможность конфискации валютных резервов центробанка России, однако о каком-либо решении говорить еще рано. Об этом Financial Times заявила Гита Гопинат, замдиректора-распорядителя Фонда. «Мы обсуждаем любую политику, которая может иметь последствия для международной валютной системы», — отметила она.

Обсуждения готовятся на фоне ситуации, когда Украине не хватает финансовой поддержки от западных партнеров. По словам Гопинат, до сих пор выплаты были относительно небольшими. И срочно необходимо новое финансирование для поддержания экономики, а также для предотвращения «серьезной макроэкономической дестабилизации».

А глава Минфина США Джанет Йеллен отметила, что, хотя украинское правительство продолжает функционировать, ему требуются бюджетные средства для оплаты труда солдат, служащих и пенсионеров, а также для удовлетворения основных потребностей своих граждан.

● ЕК готова дать до 9 млрд. Еврокомиссия (ЕК) предложила предоставить Украине в 2022 году новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 млрд евро. По словам Урсулы фон дер Ляйен, главы ЕК, эти средства будут выделены на краткосрочную перспективу для «существующих нужд, чтобы поддержать правительство, государственный бюджет».

Евросоюз возглавит усилия по реконструкции послевоенной Украины, сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Евродрузьям Путина хотят сделать плохо. Евродепутаты инициируют введение санкций против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщила немецкая Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Как Шредер, так и Кнайсль после своих отставок получили высокие посты в российском госкомпании Роснефть, в чем многие европейские политики усмотрели коррупционную составляющую, — как взятку за лояльность к РФ.

● Шведы и финны пришли в НАТО. Посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф и его финский коллега Клаус Корхонен подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Все случилось в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Заявки получил генсек НАТО Йенс Столтенберг, назвавший решение Швеции и Финляндии историческим шагом.

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Турция молниеносно заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил Financial Times осведомленный источник. Потому идея генсека Альянса Йенса Столтенберга за одну-две недели завершить одобрение заявок Хельсинки и Стокгольма выглядит почти нереализуемой.

По-русски "Google" означает «банкрот». Российская «дочка» компании Google объявит себя банкротом, написало РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Такое решение связано с арестом банковского счета Google Россия, который сделал невозможным функционирование российского офиса техногиганта, — он не может выплачивать зарплаты сотрудникам в РФ, оплачивать счета поставщиков и подрядчиков, а также выполнять другие финансовые обязательства.

Компания продолжит предоставлять пользователям из страны-агрессора бесплатные сервисы Поиск, YouTube, Gmail, Карты, Android и Play. В Google напомнили, что некоторое время назад они приостановили подавляющее большинство коммерческих операций в РФ.

Компания Яндекс пытается продать свои российские активы — поисковик, киносервис и почту.

И для финала:

● Страна вспомнила 1944 год. Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Он провел параллели с 1944 годом, когда крымские татары пережили депортацию, и теми преступлениями, которые российские оккупанты совершают сейчас, похищая украинцев.

Во время обращения Зеленский подписал закон о социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы вследствие агрессии против Украины. Документ, по его словам, призван обеспечить защиту всех мирных граждан Украины, которые были репрессированы оккупантами либо взяты ими в плен.

И еще:

● Зеленский поговорил с Шевченко. Легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко прибыл в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Встреча была посвящена основанию национального бренда UNITED24, первым послом которого стал Шевченко. Это будет фандрейзинговая платформа, собирающая пожертвования в поддержку Украины во всем мире.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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