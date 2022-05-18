Зеленский готов продлить военное положение на три месяца 18 мая, 18:37

Чем жила страна 18 мая 2022 года

● Зеленский готов продлить военное положение на три месяца. Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Верховная Рада еще не утвердила соответствующие указы главы государства.

Видео дня

● Зеленский предлагает продлить военное положение в стране на 90 дней, начиная их отсчет с 25 мая. Ровно на столько же глава государства хочет продолжить и сроки всеобщей военной мобилизации.

● Пентагон восхищен защитниками Азовстали. Сопротивление украинских военных в заблокированном Мариуполе вызвало восхищение американского Минобороны. «Несомненно, гражданские, застрявшие там на заводе, которые наконец смогли выбраться, солдаты, продолжавшие сопротивляться — так мужественно и умело — это вызывает восхищение, если только подумать, как долго они смогли продержаться, — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. — Президент Зеленский назвал их героями. Я думаю, что мы все можем с этим согласиться».

● По словам Кирби, российские оккупационные войска «хотят попытаться оцепить украинские войска, которые находятся на Донбассе и на востоке, и чтобы иметь возможность освободить силы для этого с юга, Мариуполь был важным для них». «Я, впрочем, хочу добавить, что у них [россиян] до сих пор этого не получилось», — уточнил он.

● 16 мая полк Азов сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа. А затем с Азовстали начали выходить раненые и бойцы, которых оккупанты переправили в контролируемые ими населенные пункты региона — в больницу и бывшую колонию. Украинские власти заявили, что надеются выменять защитников Азовстали на российских военнопленных.

● Вчера, по словам замминистра обороны Анны Маляр, с осажденного завода на оккупированные территории эвакуировали 264 украинских воина (из них 53 — тяжелораненых). А сегодня представитель вражеского Минобороны генерал-майор Конашенков заявил РИА Новости, что с 16 мая с Азовстали вышли 959 человек, включая 80 раненых.

● Очень сложная эвакуация. Эвакуация защитников Азовстали продолжается, но процесс сложный, а потому Михаил Подоляк, советник главы ОП, призвал осторожно обсуждать эту тему.

● «Азовсталь, Мариуполь, полк Азов, все защитники Мариуполя — очень символичны, в частности для РФ с негативной точки зрения, — подчеркнул Подоляк. — Вы видите заявления, звучащие со стороны российских СМИ и политиков: они очень агрессивны. Поэтому давайте все-таки осторожно относиться к этому». Он добавил, что к вывозу украинских защитников с территории завода привлечены многие влиятельные посредники, в том числе международные институты, представители некоторых других стран.

● Стальная Азовсталь. Оборона Мариуполя в течение более десяти недель не давала возможности РФ получить полный контроль над городом, — такую оценку обнародовало Минобороны Великобритании. Украинское сопротивление сорвало первые попытки оккупантов захватить этот ключевой город и привело, по оценкам британцев, к потерям личного состава, которые дорого обошлись армии РФ. «Пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательные силы, в частности несколько тысяч чеченских боевиков, в основном сосредоточенных на мариупольском и луганском направлениях», — отметили в ведомстве.

● В британском оборонном ведомстве подчеркнули, что эти силы состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений гвардии, которые обычно поддерживают власть главы Чечни Кадырова. Двоюродный брат последнего Делимханов, по всей вероятности, действовал в качестве полевого командира в Мариуполе, отметили британцы.

● «Применение в боях таких разрозненных сил свидетельствует, что Россия испытывает значительные проблемы с ресурсами для войны в Украине, и, скорее всего, усиливает проблемы неупорядоченности командования, которые и дальше продолжают усложнять действия РФ», — добавили в Минобороны Британии.

● В горсовете Мариуполя рассказали, что оккупанты планируют снести Азовсталь. А главарь донецких боевиков Пушилин сообщил, что хочет сделать из Мариуполя курорт и надеется, что в этом ему поможет РФ. На деле Пушилин и РФ совместными усилиями уже сильно изменили город, превратив его в огромное коллективное кладбище с руинами вместо обелисков.

● Враг готовит наступление. Северо-западнее Мариуполя — на Новопавловском и Запорожском направлениях — российские оккупанты усиливают группировку войск для проведения наступления на Пологи — Орехов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● Защитники Запорожской области, как сообщили в местной ОВА, завершили строительство фортификационных сооружений для обороны от наступления РФ.

● Летом ВСУ начнут освобождать Луганщину? Летом в Луганской области возможно контрнаступление украинской армии, заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. «Можем об этом говорить. По нашей информации, россияне окапываются в районе Сватово и Старобельска, делают укрепления, зарывают танки, роют себе линии обороны. Они тоже прекрасно понимают, что месяц-два — контрнаступление украинских военных возможно», — отметил он.

● Гайдай добавил, что все захваченные оккупантами населенные пункты Луганской области ждет деоккупация.

● Сейчас ВСУ контролируют около 10% Луганщины.

Впрочем, пока оккупанты в этом регионе продолжают пытаться прорваться к Северодонецку:

● Враг продолжает наступление. Ситуация на Луганщине обостряется, заявил все тот же Сергей Гайдай. В Telegram он написал, что оккупационные войска РФ готовятся наступать: «Рашисты продолжают стягивать вооружение и технику из РФ. Наступают на Северодонецком направлении, через Боровеньки пытались приблизиться к областному центру [Северодонецку]».

● Утром оккупанты обстреляли Одесскую область и город Днипро. В первом случае пострадавших нет, во втором трое человек получили ранения.

● Жертв стало больше. Число погибших в результате вчерашних ракетных ударов врага по поселку Десна на Черниговщине (там расположен учебный центр ВСУ) выросло с 8 до 11. И раненых оказалось больше — не 11 человек, а 14. Такие данные обнародовало Суспільне со ссылкой на облуправление ГСЧС.

● По предварительным данным правоохранителей, за 83 дня полномасштабной войны в Харьковской области погибли почти 700 гражданских — 29 детей и 644 взрослых.

● Мелитополь партизанит. В оккупированном Мелитополе на Запорожье утром прогремел мощный взрыв, о чем и сообщило местное издание РИА Мелитополь. Горожане пишут в соцсетях, что взорвали железную дорогу, однако эта информация пока не подтверждена. РИА Мелитополь отметило, что рядом с комендатурой оккупантов, где ожидали некоего высокопоставленного «гостя», взорвалась граната, после чего началась перестрелка. По данным издания, в городе вновь могла сработать украинская диверсионная группа.

● Накануне РИА Мелитополь сообщило, что украинские партизаны ликвидировали в городе двух оккупантов высокого ранга.

● Кроме того, сегодня появилась информация, что в Мелитополе подорвали вражеский бронепоезд, — повреждены железнодорожные пути.

● Президент отметил героев. Президент Владимир Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военным ВСУ, которым он присвоил звание Героя Украины.

● Высшую госнаграду получил полковник Сергей Барановский, под руководством которого подразделения артиллерии нанесли значительный ущерб военным объектам оккупантов в Донецкой и Луганской областях.

● Также Зеленский вручил орден полковнику Сергею Мусиенко, который лично участвовал в уничтожении подразделений, бронетехники и вооружения оккупантов в районе Харькова.

● Русские «своих» бросают. В Луганске жены боевиков «ЛНР» вышли на акцию протеста, — соответствующее видео появилось в соцсетях. Они жалуются, что русская армия отступила и бросила своих союзников из ОРДЛО.

● Несколько дней назад батальон боевиков так называемой «Армии ЛНР», разбитый под Харьковом, отступил к границе с РФ. Но российские пограничники луганчан не пропустили, пригрозив арестами и расстрелами за дезертирство. Женщины на видео рассказывают, что попытки связаться с самопровозглашенными руководителями оккупированных территорий не имеют результатов.

● Успешный удар ВСУ. Украинские военные уничтожили командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ (базируется в Севастополе). Артудар ВСУ привел к гибели трех офицеров и ранениям еще 14-ти. Среди последних оказался исполняющий обязанности командира бригады.

● Уже свыше 28 тыс. замиренных россиян. С начала войны РФ потеряла в Украине около 28,3 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 8 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1251 ед., боевых бронированных машин — 3043 ед., артсистем — 586 ед., РСЗО — 199 ед., средств ПВО — 91 ед., самолетов — 202 ед., вертолетов — 167 ед., и многое другое.

● Первый российский военный преступник признал вину. Российский военнослужащий Вадим Шишимарин, плененный в Украине, в ходе открытого судебного процесса в Киеве признал свою вину в убийстве мирного жителя в Сумской области. Судья спросил Шишимарина: признает ли он вину. Тот ответил утвердительно. Судья уточнил: Полностью? Обвиняемый сказал «да».

● Это первый процесс над российским военным за преступления, совершенные в Украине. Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного.

● По данным следствия, 28 февраля этот 21-летний оккупант убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

● РФ стоит признать спонсором терроризма. Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконелл призвал президента Джо Байдена объявить Россию государством — спонсором терроризма. Это лишило бы РФ суверенного иммунитета, который не позволяет подавать против страны гражданский иск о возмещении ущерба. «Я думаю, это хорошая идея. Президент может сделать это самостоятельно, и я бы призвал его это сделать», — сказал сенатор.

● На прошлой неделе в Сенате зарегистрировали резолюцию, которая признала бы РФ спонсором терроризма. Соавторы документа — сенаторы от обеих партий: демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

● Статус «спонсора терроризма» позволяет наложить на страну дополнительные категории санкций, включая ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, определенные меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, а также финансовые и другие ограничения. Сейчас в списке стран — спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

● Кремль ведет «зерновую войну» против всего мира. Россия ведет «зерновую войну» против мира, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Причем делает это совершенно сознательно: в надежде, что можно разъединить сообщество, насчитывающее 141 страну, осудившую эту войну, и усилить неуверенность в других регионах мира», — пояснила она.

● По словам главы МИД Германии, важно противодействовать российской пропаганде, фейковым новостям и нарративам, которые пытаются навязать миру мнение о том, что причиной дефицита зерновых являются санкции против России.

● Бербок добавила, что страны G7 сейчас активно ищут альтернативные пути экспорта украинского урожая. Этот вопрос будет стоять на повестке дня сегодняшней встречи в Нью-Йорке. Запад делает шаги, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис, который пытается устроить Путин.

● МВФ думает о конфискации резервов центробанка РФ. МВФ будет обсуждать возможность конфискации валютных резервов центробанка России, однако о каком-либо решении говорить еще рано. Об этом Financial Times заявила Гита Гопинат, замдиректора-распорядителя Фонда. «Мы обсуждаем любую политику, которая может иметь последствия для международной валютной системы», — отметила она.

● Обсуждения готовятся на фоне ситуации, когда Украине не хватает финансовой поддержки от западных партнеров. По словам Гопинат, до сих пор выплаты были относительно небольшими. И срочно необходимо новое финансирование для поддержания экономики, а также для предотвращения «серьезной макроэкономической дестабилизации».

● А глава Минфина США Джанет Йеллен отметила, что, хотя украинское правительство продолжает функционировать, ему требуются бюджетные средства для оплаты труда солдат, служащих и пенсионеров, а также для удовлетворения основных потребностей своих граждан.

● ЕК готова дать до 9 млрд. Еврокомиссия (ЕК) предложила предоставить Украине в 2022 году новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 млрд евро. По словам Урсулы фон дер Ляйен, главы ЕК, эти средства будут выделены на краткосрочную перспективу для «существующих нужд, чтобы поддержать правительство, государственный бюджет».

● Евросоюз возглавит усилия по реконструкции послевоенной Украины, сообщила Урсула фон дер Ляйен.

● Евродрузьям Путина хотят сделать плохо. Евродепутаты инициируют введение санкций против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщила немецкая Die Welt со ссылкой на собственные источники.

● Как Шредер, так и Кнайсль после своих отставок получили высокие посты в российском госкомпании Роснефть, в чем многие европейские политики усмотрели коррупционную составляющую, — как взятку за лояльность к РФ.

● Шведы и финны пришли в НАТО. Посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф и его финский коллега Клаус Корхонен подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Все случилось в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Заявки получил генсек НАТО Йенс Столтенберг, назвавший решение Швеции и Финляндии историческим шагом.

Читайте также: Тимоти Эш Почему Эрдоган против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

● Турция молниеносно заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил Financial Times осведомленный источник. Потому идея генсека Альянса Йенса Столтенберга за одну-две недели завершить одобрение заявок Хельсинки и Стокгольма выглядит почти нереализуемой.

● По-русски "Google" означает «банкрот». Российская «дочка» компании Google объявит себя банкротом, написало РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Такое решение связано с арестом банковского счета Google Россия, который сделал невозможным функционирование российского офиса техногиганта, — он не может выплачивать зарплаты сотрудникам в РФ, оплачивать счета поставщиков и подрядчиков, а также выполнять другие финансовые обязательства.

● Компания продолжит предоставлять пользователям из страны-агрессора бесплатные сервисы Поиск, YouTube, Gmail, Карты, Android и Play. В Google напомнили, что некоторое время назад они приостановили подавляющее большинство коммерческих операций в РФ.

● Компания Яндекс пытается продать свои российские активы — поисковик, киносервис и почту.

И для финала:

● Страна вспомнила 1944 год. Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Он провел параллели с 1944 годом, когда крымские татары пережили депортацию, и теми преступлениями, которые российские оккупанты совершают сейчас, похищая украинцев.

● Во время обращения Зеленский подписал закон о социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы вследствие агрессии против Украины. Документ, по его словам, призван обеспечить защиту всех мирных граждан Украины, которые были репрессированы оккупантами либо взяты ими в плен.

И еще:

● Зеленский поговорил с Шевченко. Легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко прибыл в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

● Встреча была посвящена основанию национального бренда UNITED24, первым послом которого стал Шевченко. Это будет фандрейзинговая платформа, собирающая пожертвования в поддержку Украины во всем мире.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.