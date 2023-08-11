Роман Свитан

Роман Свитан

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Хорошие новости с фронта. К чему готовиться до осенних дождей

11 августа, 07:32
NV Премиум
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Можно для себя понимать: работа по Левому берегу ведется полномасштабная и плановая

Авиация, скорее всего, подойдет как раз на второй этап наших наступательных действий. Первый этап у нас — выход на Азовское побережье, заход в Крым будет без авиации. Он будет в ближайшее время — до осенних дождей. А вот уже в любое время, когда авиация подойдет — хоть в начале следующего года, хоть в конце этого года — будет выполнять задачи освобождение и Донбасса, и движение по агломерации, и освобождение Крыма, особенно горного Крыма. Тогда авиация будет не помогать, она будет основная при выходе в горы. Кстати, тот же Донецкий кряж, это тоже старые горы. Потому и для выполнения этих задач именно в зимний период, осенне-зимний период при любой погоде авиация однозначно нужна. И вот она как раз и будет использоваться в качестве основной ударной силы, так как не сильно потягаешь пушки даже буксируемые или САУ по грязи. Но это такая динамика, планы, посмотрим, как это будет происходить.

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А то, что мы выйдем на Азовское побережье, зайдем в Крым до осенних дождей — я в этом не сомневаюсь. Достаточно сил, средств. Признаки?

Теги:   Крым Мелитополь F-16 Армянск Украинская разведка Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ ГУР МО Роман Свитан Казачьи Лагеря плацдарм на левом берегу Днепра форсирование Днепра

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