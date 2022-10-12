Путин предупрежден, а значит, не так опасен? 12 октября, 18:14

Чем жила страна 12 октября 2022 года

● Путин предупрежден, а значит, не так опасен? Президент США Джо Байден не верит в то, что кремлевский диктатор Путин применит тактическое ядерное оружие. «Я думаю, что с его [Путина] стороны безответственно говорить об этом… Лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине», — сказал он в интервью CNN.

Видео дня

Угрозы со стороны Путина имеют дестабилизирующий эффект, и потому Байден предупредил Москву о потенциальных ошибках, которые могут последовать. Он отказался уточнить, как будет выглядеть ответ США, если Путин выполнит свои ядерные угрозы, но добавил, что Пентагон разработал план (и Байдену даже не пришлось просить минобороны об этом), если подобное все же произойдет.

● «Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался», — сказал Байден о кремлевском диктаторе. А после добавил, что некоторые последние заявления-действия Путина уже выглядят иррациональными.

● Байден не видит смысла говорить с военным преступником из РФ. Президент США Джо Байден заявил CNN, что не видит веских причин для встречи с Путиным на саммите G20 в Индонезии (пройдет 15−16 ноября). «Я думаю, что он совершил военные преступления. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас», — подчеркнул он.

Накануне глава МИД РФ Лавров допустил встречу Путина с Байденом на саммите G20, — Москва, мол, ждет соответствующих предложений.

К слову:

● Слова Лаврова не имеют веса. Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не считает предложение Лаврова о переговорах Путина и Джо Байдена конструктивным. Прайс напомнил, что оно появилось через несколько часов «после шквала российских ракет, нацеленных на столицу Украины, нацеленных на другие украинские города».

Представитель Госдепа отметил, что этот контекст говорит «все, что вам нужно знать о российской позиции и российском позерстве». Он добавил, что переговоры должны проходить между Украиной и РФ.

● А Байден, кстати, еще сказал, что для Саудовской Аравии будут «последствия» после того, как она в партнерстве с Москвой объявит о сокращении добычи нефти.

● Ракеты мало повлияют на ход войны. Десятки ракетных ударов по украинским городам и их энергетической инфраструктуре, нанесенных РФ 10−11 октября, напомнили о способности Москвы поражать цели во всей Украине, но также обнаружили пределы такой тактики и ее крайне ограниченный эффект для продвижения военных целей Кремля. Об этом написала американская The Wall Street Journal, обобщая выводы опрошенных ею военных экспертов о стратегическом значении ракетного террора РФ. И хотя последствия российских ударов по мирным городам Украины безусловно трагичны, на самом деле они не представляют никакой реальной военной ценности, при этом расходуют довольно дорогостоящие средства.

«Военные историки давно отмечают, что стратегические воздушные кампании — губительные для гражданского населения и наносящие ущерб критической инфраструктуре с целью подорвать боевой дух и ослабить волю противника к борьбе — мало влияют на исход конфликтов, если не сопровождаются определенной наземной составляющей», — продолжает мысль WSJ.

Западные аналитики сомневаются, что Россия сможет в течение длительного времени обеспечивать масштаб атак высокоточными ракетами в таком же темпе, как 10 октября. Согласно оценкам, которые западная разведка озвучивает с марта, российские запасы высокоточных ракет для поражения наземных целей, по-видимому, ограничены.

Ракетные атаки на мирных жителей, осужденные Европейским Союзом как военные преступления, «могут усилить давление на западные правительства, чтобы они предоставили больше систем ПВО, как того требует Киев», подчеркивает WSJ.

● Дилемма с ПВО. Украина перебросила часть своих систем ПВО на линию фронта, чтобы прикрыть задействованные в контрнаступлении войска. И, тем самым, сократила оборону других регионов, заявил Financial Times высокопоставленный западный чиновник. «У них есть ограниченная дальнобойность высокоточных [систем ПВО]. Им нужно больше», — сказал он.

Издание пишет, что атаки России на крупнейшие города Украины заставят Киев выбирать между развертыванием небольшого количества систем ПВО для защиты гражданского населения или их использованием для продолжения контрнаступлений. Западные и украинские официальные лица, а также военные аналитики назвали отсутствие противовоздушной обороны «одной из главных слабостей Киева».

● Треть энергосистемы повреждено. За два дня обстрелов российские ракеты и дроны-камикадзе повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины. Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал CNN.

По словам Галущенко, это был «первый случай с начала войны», когда Россия «серьезно нацелилась» на энергетическую инфраструктуру. Одна из причин заключается в том, что украинский экспорт электроэнергии в Европу «помогает европейским странам экономить на российском газе и угле», отметил министр. Также он добавил, что Украина пытается «быстро восстановить подключение к другим источникам».

● Сирийский сценарий оккупантам в Украине недоступен. Волна массированных ракетных ударов по всей Украине не является прямым следствием предыдущего боевого опыта российского генерала Сергея Суровикина, как не свидетельствует и о глубинном изменении стратегии РФ в Украине либо «сиризации» войны. Такие выводы озвучил в сводке за 11 октября американский Институт изучения войны (ISW). Там предположили, что власти и военное командование РФ могли намеренно скоординировать назначение Суровикина командующим войсками в Украине с кампанией ракетных ударов 10−11 октября — «чтобы реабилитировать репутацию Министерства обороны России».

Назначение Суровикина, известного своей тактикой беспощадных бомбардировок в Сирии, не приведет к дальнейшей «сиризации» в Украине. В ISW напоминают, что «пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от сирийского», а РФ сталкивается на украинской земле «с совершенно другими вызовами». Так, РФ не удалось завоевать превосходство в воздухе, что лишает ее возможности проводить массированные ковровые бомбардировки Украины, как в Сирии.

● ПВО для Украины — топ-приоритет НАТО. Отправка дополнительных систем ПВО в Украину является «топ-приоритетом», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Призыв Украины к увеличению военной помощи стоит на повестке дня встречи министров обороны Альянса в Брюсселе, уточнила The Washington Post.

● Новая эра отечественной ПВО. Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что первая новейшая система ПВО IRIS-T среднего радиуса действия из Германии уже находится в Украине. «NASAMS [еще один современный комплекс ПВО — малого и среднего радиуса действия] из США уже в пути. Это только начало. Нам нужно больше», — заявил министр.

Еще три комплекса IRIS-T немцы передадут Украине в следующем году.

● Вопрос усиления ПВО Украины — первый в повестке дня на сегодняшнем заседании в формате Рамштайн, где западные союзники обсуждают военную помощь Украине в борьбе против РФ. Об этом все тот же Резников сообщил в Twitter.

● А министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 млн. евро для усиления защиты неба.

● Сбил две вражеские ракеты. «По представлению военного командования хочу отметить еще за вчерашний день солдата Дмитрия Шумского (зенитно-ракетный взвод 57-го отдельного радиотехнического батальона, Черниговское направление). 10 октября Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК Stinger сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней. Спасибо за это», — заявил президент Владимир Зеленский.

● Утром украинские военные за 18 минут сбили четыре ударных вертолета армии РФ (вероятно, Ка-52) на южном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram.

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: 11 октября российские войска второй день подряд наносили массированные ракетные удары по территории Украины (около 30 крылатых ракет Х-101 и Х-55 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, повреждена критическая инфраструктура во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях); украинские силы, вероятно, продолжают вести контрнаступление восточнее реки Оскол и в направлении Кременная-Сватово (Луганская область); украинские войска продолжают наземные атаки на севере и западе Херсонской области; ВСУ продолжают кампанию ударов по российским военным целям, технике, тыловым объектам и районам сосредоточения сил РФ в Херсонской области; армия РФ продолжает наземные атаки в Донецкой области; российские сообщения о взрывах в Джанкое (Крым) указывают на панику относительно потери дополнительных логистических возможностей в Крыму после взрыва моста через Керченский пролив; субъекты РФ объявляют продлении и новых этапах мобилизации в отдельных регионах, что может свидетельствовать о том, что они не выполнили свои мобилизационные квоты.

● Атаки врага на Донбассе отбиты. За минувшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районе Бахмута: возле населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.

● Россияне устроили бойню гражданских в Авдеевке. По меньшей мере, семь человек погибли и восемь получили ранения в результате обстрела центрального рынка Авдеевки Донецкой области. Российские войска нанесли удар по нему утром, уточнил Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА, опубликовавший фото последствий обстрела.

● В результате российских обстрелов за последние две недели погибли более 70 мирных жителей Запорожья, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

● Враг восстановил переправу возле Херсона. Спутники зафиксировали две новые понтонные переправы россиян через реку Ингулец в Херсонской области в районе села Дарьевка. Соответствующие фото Planet Labs за 11 октября опубликовал проект Схемы. Одна из этих переправ находится вплотную к Дарьевскому мосту, а другая — на расстоянии более сотни метров. Вторая, по данным Схемы, могла быть построена еще 5 сентября.

26 сентября в Оперативном командовании Юг сообщали, что ВСУ остановили «эксплуатацию» Дарьевского моста через речку Ингулец — по нему вдоль Днепра проходит дорога из Новой Каховки на Херсон.

● Еще четыре HIMARS. Министр обороны Алексей Резников сообщил, что из США доставили еще четыре РСЗО HIMARS. «Спасибо президенту США Джо Байдену, главе Пентагона Ллойду Остину и народу США. Время HIMARS: хорошее для украинцев и плохое для оккупантов. Отличные новости накануне встречи в рамках Рамштайна, куда я еду завтра. Дальше больше», — написал он.

● Германия передает САУ. Германия предоставит Украине 16 155 мм самоходных гаубиц Zuzana. Это будет происходить в сотрудничестве с Данией и Норвегией. Также немцы намерены передать 130 систем отопления и 36 медицинских транспортеров, 100 тыс. аптечек и 405 тыс. сухпайков.

● Украина в ближайшие несколько недель получит дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II (гусеничный аналог HIMARS) и самоходные 155 мм артиллерийские установки PzH 2000. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Германии в Twitter.

● Трасс обязательно приедет в Киев. Премьер Великобритании Лиз Трасс «твердо намерена» посетить Украину «как можно скорее», несмотря на массированные ракетные удары. Об этом заявили на Даунинг-стрит, сообщила The Guardian.

● Порция бреда от Кремля. Подводные взрывы на российских газопроводах Северный поток являются «опаснейшим прецедентом» и «актом международного терроризма». Такое мнение высказал президент Путин на московском энергетическом форуме. По мнению диктатора, случившееся мог организовать тот, кто «технически способен сделать такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, был пойман за руку, но «остался безнаказанным». «Хайли лайкли, все понятно, кто за этим стоит», — сказал он.

В другой части своего выступления Путин отметил, что основными бенефициарами из-за инцидентов стали Украина и Польша (через которые проходят оставшиеся нитки, по которым российский газ доставляется в Европу), а также США, «которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам».

● Путин ранее уже называл взрывы на потоках «диверсией англосаксов».

● Взрывы произошли в экономической зоне Швеции. Власти этой страны расследуют случившееся.

И еще:

● Порция бреда от ФСБ. ФСБ РФ обвинила главу ГУР Кирилла Буданова в организации взрыва на Крымском мосту. Спецслужба страны-агрессора задержала восьмерых «подозреваемых», среди которых «пять граждан России, трое граждан Украины и Армении».

По версии ФСБ, взрывное устройство спрятали в рулонах с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общей массой более 22 т. В начале августа их отправили из порта Одессы в болгарский Русе, далее — в грузинский Поти, а затем — в Армению. В итоге рулоны оказались на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае, где 7 октября их загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. Около 6:00 утра 8 октября при пересечении Крымского моста грузовик, как заявили в ФСБ, взорвали. Контроль за передвижением груза по всему маршруту якобы осуществлял «сотрудник украинской разведки, представлявшийся Иваном Ивановичем».

● Представитель ГУР Андрей Юсов назвал бредом заявления ФСБ о Буданове и взрыве на Крымском мосту. «Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста», — сказал он в комментарии Суспільному.

Самое место процитировать главу КГБ Беларуси:

● Порция бреда от подчиненного Лукашенко. Руководитель КГБ Беларуси Иван Тертель заявил: иностранные спецслужбы готовят в Украине (а также в Польше и Литве) «боевиков для полномасштабного вторжения». «Есть и другие сценарии. Они предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших и наших союзников», — сообщил шеф лукашенковского КГБ. Он отметил также, что страны Запада могут «нанести по Беларуси ядерный удар» из-за «создания совместной с РФ группировки войск».

Тем временем:

● Как Лукашенко помогает агрессору. Пока Лукашенко говорит о создании общей группировки войск с РФ и предоставляет ее армии свои базы и аэродромы, оборонно-промышленный комплекс Беларуси задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Кроме того, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из 20 танков Т-72.

И для финала:

● 550 млн. на энергоинфраструктуру. Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные 550 млн. евро, которые помогут в восстановлении энергетической инфраструктуры. Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов и поддержать стабильность украинской электросети, уточнил премьер Денис Шмыгаль.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.