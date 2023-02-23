Как не дать осуществиться еще одному «пророчеству» россиян 23 февраля, 11:01 Эксклюзив NV

Возможно, вам уже приходилось читать тексты авторов, трактующих нападение России на Украину как самовоплощающееся пророчество (англ. self-fulfilling prophecy)

В науке данным термином обозначают ситуации, когда вера во что-то стимулирует людей к действиям, которые в конечном итоге делают эту веру реальностью. Например, если вам вдруг придет в голову мысль, что сосед вас ненавидит, то вероятно ваше отношение к нему измениться к худшему, вы начнете вести себя с ним соответствующим образом, в результате чего его благосклонность к вам действительно снизится.

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Известная в социальных науках теорема Томаса утверждает, что когда люди видят ситуацию как реальную, то она становится реальной по своим последствиям. Собственно, агрессивное поведение современной России является прекрасной иллюстрацией действия этого механизма. Путин и его окружение годами распространяли нарратив о том, что Запад якобы угрожает России.

Увлекшись собственным рассказом, они в конце концов начали действовать так, как будто это было правдой, а потому взялись «противостоять агрессии» — устраивали кибератаки на институции западных стран, вмешивались в их выборы, вели шпионские войны. В конце концов, начав военное вторжение в Украину в 2014 году, они тоже трактовали это как акт противостояния западной агрессии. Таким образом абсолютно, казалось бы, нелепая идея россиян постепенно начала материализоваться.

Лидеры западных стран, кажется, осознавали опасность самоисполняющегося пророчества, поэтому пытались вести себя так, чтобы не позволить ему воплотиться в жизнь. Они стремились не давать России никаких реальных оснований обвинить себя в агрессии. Однако, как оказалось, россиян мало беспокоил вопрос о том, существует ли для них реальная угроза со стороны западных стран. В их воображении Запад был врагом, который несет им экзистенциальную угрозу, поэтому они продолжали противостоять этой воображаемой агрессии. Наконец, когда такое самовнушение достигло своей кульминации, Россия решила осуществить «превентивный» удар по Западу, начав полномасштабную войну в Украине.

Есть еще одна опасная идея россиян, которая также рискует стать самоисполняющимся пророчеством

После этого бессмысленная мечта Путина завершила свою материализацию. Запад действительно стал его врагом: он объединился вокруг Украины, создав союзную коалицию, которая предоставляет Украине всестороннюю военную помощь и атакует Россию жесткими санкциями. Дело в том, что, даже осознавая тот факт, что ты становишься частью чьего-то самоисполняющегося пророчества, остановить его реализацию иногда нет возможности. Когда тебя называют врагом, осуществляют против тебя агрессивные действия, стремятся разрушить тот порядок, который гарантирует твое благосостояние, наконец, когда убивают твоих друзей, то отсутствие ответных действий означает проигрыш и капитуляцию.

Поэтому Запад, хотя и без большого энтузиазма, но согласился на то, чтобы бессмысленная фантазия кремлевских пропагандистов стала реальностью. В конце концов, его лидеры прекрасно понимали, что если бы Россия победила Украину, то она на этом не остановилась бы и продолжила разрушать существующий мировой порядок.

Поэтому, если кто-то, например, в далеком от Украины американском городке сетует на высокие цены и, под лозунгом «Америка прежде всего» хочет прекратить поддержку этой непонятной восточноевропейской страны, то его надежды на то, что после этого придет спокойная и стабильная жизнь, напрасны. Если кто-то видит в тебе врага и настроен на войну с тобой, то на спокойствие не стоит надеяться.

В то же время, есть еще одна опасная идея россиян, которая также рискует стать самоисполняющимся пророчеством. Они уже достаточно давно и настойчиво распространяют мысль о том, что победить Россию невозможно. Это, казалось бы, не особо должно нас волновать, ведь Россия уже давно стала машиной по производству бессмысленных идей. Однако опасность в том, что некоторые политики, лидеры мнений и обычные граждане западных стран в той или иной форме повторяют эту идею и, кажется, даже начинают в нее верить.

Кто-то говорит это прямым текстом, а другие — более завуалировано, например, утверждая, что ни одна из сторон не сможет победить в этой войне, или же что она, в конце концов, завершится определенным компромиссом. Форма этого нарратива может быть разной, но основная идея одна — Россию невозможно победить.

Известный когнитивной науке эффект иллюзорной истины, заключается в том, что когда определенная мысль повторяется несколько раз, то она начинает восприниматься нами как более правдоподобная. Так вот, опасность в том, что, поверив в эту идею, западные лидеры могут сознательно и, главное, бессознательно действовать так, как будто она является правдой (если люди видят ситуацию как реальную, то она становится реальной по своим последствиям).

Таким образом они неумышленно будут помогать реализовываться еще одному «пророчеству» россиян. Кстати, у меня складывается впечатление, что они иногда действуют так, как будто уже поверили в непобедимость России: Украине отказывают в некоторых видах оружия, которое может нанести россиянам серьезный вред, или оттягивают его предоставление, тем самым ослабляя наступательный потенциал украинской армии. Если действовать таким образом, то существует реальный риск того, что Украина потеряет инициативу на поле боя, людей, энтузиазм и в конце концов вынуждена будет согласиться на компромисс с Россией, в результате чего последняя выйдет из войны без поражения. Таким образом, еще одна опасная идея россиян станет самоисполняющимся пророчеством.

В конце концов такая позиция может ослабить веру украинцев в свои силы. Сработает эффект Пигмалиона: если авторитетные люди имеют относительно тебя высокие ожидания, то твоя производительность растет, если же их ожидания низкие, то и твои результаты рискуют стать хуже. К примеру, если твои друзья верят в твой талант к какому-то делу, то не только они будут помогать тебе его реализовать, но и ты сам будешь делать все, чтобы оправдать эту веру. Если же они не верят в твои силы, то это существенно ослабляет мотивацию и ты в конце концов начинаешь прилагать меньше усилий, тем самым способствуя воплощению в жизнь низких ожиданий окружения.

Вера украинцев в свою способность противостоять российской агрессии уже однажды помогли им сотворить чудо и сломать планы россиян. Нужно сохранить эту веру, и партнеры Украины должны ей в этом помочь. Их вера нужна Украине не меньше, чем их оружие. Особенно теперь, накануне, возможно, решающего этапа этой войны.

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