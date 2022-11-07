Самый опасный момент. Почему Иран решился поставлять России баллистические ракеты 7 ноября, 14:19

Почему Иран так легко отдает то, что делал для себя?

Знаете, почему Иран решился завалить Россию тысячами беспилотников (сделанных для своих нужд) и начинает поставлять баллистические ракеты (так же сделанные для себя)?

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В обмен на это Россия, как считает американская разведка, поставляет Ирану ядерное топливо и ядерные технологии, изменяющие центры напряженности в мире.

Это ускорит иранскую ядерную программу и сделает ее самой опасной «обезьяной с гранатой» на нашей планете. Немного истории.

14 июля 2015 года Иран и страны 5+1 (Китай, Россия, Великобритания, Франция, США + Германия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Ирана. Впоследствии США заявили о выходе из соглашения из-за обоснованных подозрений Ирана в разработке ядерного оружия.

6 октября 2022 года Иран неожиданно пообещал предоставить России ракети «земля-земля» в дополнение к большему количеству беспилотников. Планируются к поставкам (или уже поставляются) Fateh-110 и Zolfaghar — иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» малой дальности, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км. Речь идет о нескольких сотнях ракет.

Характеристики:

1. Fateh-110: максимальная дальность 300 км, забрасываемый вес: 650 кг, точность (КВО) 3 м.

2. Zolfaghar: максимальная дальность: 750 км, забрасываемый вес: 579 кг, точность (КВО) 10 м.

Главной проблемой Zolfaghar для наших ПВО является то, что эта ракета имеет боевую часть массой 579 кг, которая отделяется при заходе. Это усложняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение.

Но вопрос сейчас не о них.

Этими ракетами постараются окончательно разрушить нашу энергетическую инфраструктуру.

Теперь представьте, что к весне 2023 года у Ирана будет 10−20 ракет с ядерными зарядами

Вопрос, почему Иран так легко отдает то, что делал для себя?

5 ноября Иран испытал новую ракету-носитель спутника Qaem-100. В США предполагают, что такую используют для запуска ядерных боеголовок. Испытания прошли успешно.

И именно эта новость вместе с тесной ядерной кооперацией Ирана и России создает напряжение уже не только для Украины и Ближнего Востока, но и для всего мира.

На самом деле у Ирана уже сегодня достаточно обогащенного урана для изготовления ядерного оружия. Но это будет пока одна боеголовка, что недостаточно для ведения войны. Вот здесь и есть высокая вероятность того, что Россия помогает Ирану «ворваться» в ядерный клуб с набором козырей.

Поэтому в Иране становится горячо не только из-за протестов.

Иран вместе с Россией, которая была переговорщиком между Ираном и членами иранского ядерного соглашения, вместе создают прецедент, де-факто, распространения ядерного оружия. Россия уже не может быть объективным переговорщиком, она становится соучастником.

G7 уже занервничали и на днях опубликовали заявление, в котором жестко прошлись по иранской ядерной программе.

Непосредственно Россию пока не обвиняют, но это вопрос времени.

И теперь представьте, что к весне 2023 года у Ирана будет 10−20 ракет с ядерными зарядами.

В мире будет очень неспокойно. Потому что Россия будет с сотнями тяжело сбиваемых ракет, которые летят на 700 км. Вопрос не только в Украине. Расстояние от Питера до Нарвы (Эстония) — 110 км. Расстояние Калининград — Берлин — 500 км. В ракетной программе Ирана уже есть ракеты, способные доставлять заряд до 2 тыс. км (до Израиля 1500 км).

Будет ли Россия применять тактическое ядерное оружие, никто на 100% не знает, но США уже переместили в Средиземное море подлодку, способную нести 24 межконтинентальных ракеты с дальностью применения до 18 тыс. км.

Так что Большая Щекавица не за горами.

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