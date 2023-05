Война и мир. Чего ждать в ближайшие месяцы 15 мая, 17:34 NV Премиум

Сейчас на столе есть две основные позиции: формула мира Зеленского и 12 пунктов урегулирования «украинского кризиса» Китая

ВСУ сейчас контратакуют вражеские войска. Мы должны поддерживать армию, донатить и молиться о наших ребятах. Перед нами еще долгий путь, и хотя мы уверены, что война завершится нашей победой, уже много было сказано о том, что украинцы под этим понимают. Но так или иначе после войны и победы будут переговоры — войны заканчиваются дипломатами.

Сейчас на столе две основные позиции: формула мира — десять пунктов президента Зеленского и китайская позиция по политическому урегулированию Украинского кризиса (двенадцать пунктов плана Си Цзиньпина).

Эти две позиции пока имеют мало общего, но наши американские коллеги считают, что «в принципе, в любой инициативе нет ничего плохого, и неплохо, если у нас есть страна, будь то Китай или другие страны, имеющие значительное влияние и готовые добиваться справедливого и крепкого мира. Мы приветствовали бы это, и вполне возможно, что Китай сыграет определенную роль в этих усилиях. И это может оказаться очень полезным».

На следующей неделе в Киев «для углубленного общения по поводу политического урегулирования украинского кризиса» приезжает посол Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии. Посол также посетит Польшу, Францию, Германию и Россию. Возможно, именно эти страны — наибольший фокус для посланника Си, а не Украина, поскольку позиция Киева достаточно жесткая и действительно далека от позиции Китая.

Поэтому, думаю, в следующие месяцы (параллельно с нашим контрнаступлением) мы также увидим много усилий начала миротворческого процесса, которые либо будут предлагать свои формулы мира, либо попытаться сблизить позиции Си и Зеленского. От кого такие инициативы могут исходить? Ниже перечень лидеров, которые приходят в голову (от более прокитайской до более проукраинской позиции):

Наследный принц Саудовской Аравии Мохамед ибн Салман — он уже играл роль при обмене пленными в прошлом году и точно хочет большей роли.

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва — в рамках идеи возвращения Бразилии в большую политику (Brazil is back) и после визита в Китай Лула уже сделал несколько заявлений о создании что-то вроде группы «Большой двадцатки за мир», но по его мнению этот «Мирный клуб» должен включать в себя not aligned countries, такие как Индия, Индонезия и т. д. — места США или Германии он там не видит. Недавно его специальный посланник Селсу Аморим также посетил Киев и встречался с президентом Зеленским. Эта инициатива пока малопонятна и малоприемлема.

Вряд ли премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в миротворческом процессе — Индия не очень активна в нашем регионе, хотя и хочет играть глобальную роль в мире. Кроме того, они не очень близки Китаю. Но премьер-министр Италии как раз уговаривает Индию включиться в переговоры по достижению мира.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (если справится с внутренними проблемами в своей стране) также говорил о том, что хотел бы играть роль медиатора.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (если пройдет непростые выборы в своей стране). Турция уже сейчас играет немаловажную роль в обеспечении функционирования зернового коридора. Учитывая достаточно дружеские и партнерские отношения и с Украиной, и с Россией, Эрдоган точно понимает, что может сыграть роль медиатора и пытается занять место за столом переговоров.

Папа Римский Франциск — его первые высказывания о войне были достаточно контраверсионными, но недавно по его инициативе прошел разговор с провоенным патриархом РПЦ Кириллом, во время которого Франциск предостерег его не быть «алтарником Путина» и не оправдывать войну. Президент Зеленский также встретился с Папой, пытаясь найти поддержку своего мирного плана со стороны понтифика.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш — говорят, что Гутерреш может позвонить любому лидеру в мире, и тот обязательно примет трубку. К сожалению, сейчас голос ООН пока не так громок, но Гутерреш недавно был в Киеве и пообещал способствовать достижению «справедливого мира».

Президент Франции Эммануэль Макрон долгое время пытался быть медиатором с Россией перед началом полномасштабного вторжения. Не так давно Макрон провел три дня в Китае, общаясь с Си. Макрон — тот человек, который считает, что именно Си Цзиньпин может способствовать окончанию войны. Он пытался приблизить позицию Си к позиции Украины, но похоже, что пока это сделать не удалось. Может, и наоборот — в финальной декларации после визита, насчитывающей 51 пункт, есть слова только о важности «поддерживать все усилия по восстановлению мира в Украине», но ничего, что осуждает явную агрессию России, и никакого упоминания об использовании Китаем своих рычагов влияния на страну-захватчика. Посмотрим, что будет дальше.

Пожалуй, канцлер Германии Олаф Шольц тоже захочет выступить медиатором — до войны он много общался с Путиным — последний раз 16 февраля 2022 года во время своего визита в Москву. Тогда он хотел мира, а нужно было готовиться к войне. Похоже, что сейчас он критикует план Си, но своего плана пока не имеет.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони стала для нас очень большой положительной неожиданностью. Думаю, что многие ожидали, что ее праворадикальная партия будет более пророссийской, но нам очень повезло, что сама премьер очень любит Украину — она точно на нашей стороне. В эти дни Зеленский встречался с ней в Риме. Посмотрим, сможет ли она сыграть какую-нибудь роль в переговорах.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (или как ее называют в Европе — VDL) является безоговорочным лидером поддержки Украины в мире. Она была многократно в Украине и на всех международных аренах адвокатирует за Украину и нашу победу. Она также недавно была в Китае, ее риторика и в Пекине, и после визита была гораздо более жесткой, чем у Макрона. VDL предупредила Cи о недопустимости предоставления оружия России, иначе «это существенно повлияет на связи его страны с ЕС». Поверьте мне, для Китая ЕС очень важен, поэтому позиция и голос лидера ЕС могут быть важны при переговорах.

Президент Джордж Байден и США в целом являются нашим основным геополитическим партнером и донором. Надеемся, что эта поддержка будет долгой, невзирая на внутреннюю поляризацию в стране. Сейчас США в центре военного и экономического Рамштайна для нас. Я уверен, что их голос будет основополагающим для наших европейских партнеров и в мирных переговорах. Пока США пытаются возобновить свои дипломатические отношения с Китаем, и понятно, что Украина — также в центре такой дискуссии.

Кого еще я пропустил? Джастин Трюдо из Канады? Матеуш Моравецкий из Польши? Чьи планы, вы думаете, имеют больше вероятности быть воплощенными в жизнь?

И не забудьте слова Вито Корлеоне из первого тома Крестного отца Марио Пьюзо: Whoever comes to you with this Barzini meeting, he’s the traitor (кто первый придет к тебе с предложением организовать встречу, тот и есть предатель".

