Десять выводов о войне России против Украины 20 июня, 14:57 Цей матеріал також доступний українською

Война в Украине, привлекая внимание всего мира, несет в себе немало нового. Это новые военные технологии, новые тактические ходы, новые виды вооружений

Мы не просто должны победить — мы еще и должны продемонстрировать превосходство над противником во многих военных аспектах, как бы трудно это ни было.

Фактически в Украине уже набирают очертания будущие технологии ведения войны. Конечно же, войны — это трагедия, но политическая история человечества постоянно их переживает, в каждую эпоху. в каждом столетии.

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Сейчас, когда я читаю биографии бойцов Иностранного легиона или вижу сообщение в соцсети LinkedIn, что тот или иной американский ветеран уходит на пенсию, то обращаю внимание на срок военной службы, который он или она прошла. Речь идет о 20 или 25 годах, иногда больше.

Это же целая жизнь. Но воспитание профессиональных навыков у военнослужащих требует времени, а для создания полноценных военных традиций требуются десятилетия.

Мы же в Украине проходим эту школу по принципу даже не «год за два», а «месяц за десять лет». Поэтому сейчас я хочу сделать десять выводов о войне России против Украины, чтобы мы лучше понимали, в чем сила украинской армии и как нынешняя война повлияет на прогресс военных технологий.

Быстрая воздушная реакция. Нынешняя война имеет гораздо более весомый воздушный компонент, чем события на Донбассе в 2014—2015 годах. Мне кажется, нужно поставить памятник тому генералу, который заранее дал команду обустроить пункт воздушной обороны в районе города Вышгород, который ликвидировал вертолеты с российским десантом, двигавшимся с севера еще в феврале. Сейчас некоторые из этих вертолетов поднимают со дна Киевского водохранилища.

Объем задач, которые вооруженные силы могут выполнить с воздуха, огромен. Вероятно, будущие войны будут включать еще более весомый воздушный компонент. Нужно отметить усилия ВСУ по уничтожению боевых российских вертолетов Ка-52 Аллигатор — прежде всего под Киевом и в Харьковской области. Российская армия использует Аллигаторы для зачистки территории, поэтому решение пойти на риск, не отступить с занимаемых позиций и выполнить попытки по ликвидации такого вертолета требуют мужества. Кроме Javelin, NLAW и Stinger, сейчас против боевых вертолетов РФ могут быть использованы противовоздушные винтовки EDM4S, которые предоставила Украине Литва, а также американские дроны Phoenix Ghost и Stiwchblade. Не обязательно поднимать в небо МиГ-27, находящиеся на балансе украинских противовоздушных сил, чтобы выполнить поставленную задачу — современный дрон может справиться с ней, не подставляя под риск жизнь пилота.

Новейшее поколение артиллерии. Интересно, что в Украине потеряло свою «девственность» целое поколение современной европейской артиллерии — это прежде всего САУ, польские Krab и словацкие Zuzana 2. Они участвовали в немалом количестве тренировок, но в Украине впервые получили опыт реальных боевых действий, что, безусловно, повысит цену на эти вооружения.

В Украине потеряло свою девственность целое поколение современной европейской артиллерии

Именно сейчас новые поставки современной артиллерии продолжают поступать в районы боевых действий, конечно же, включая Донбасскую операционную зону. Американские САУ Paladin, немецкая артиллерия Leopard и Gepard фактически размыли разницу между танками и самоходными гаубицами. Цифровое поколение артиллерии способно выполнить значительную часть работы в поле боя благодаря своим автоматическим функциям. У части этой артиллерии уже есть электродвигатели, а это улучшает ее скорость. Немецкая артиллерия имеет универсальные двигатели для разных видов топлива. Именно энергоэффективность станет горизонтом новых технологических прорывов при разработке новых поколений военной техники. Скорость и точность — главные задачи артиллерии на сегодняшний день. В то время как российская артиллерия остается неповоротливой, украинская артиллерия выполняет гораздо больше двигательной работы, постоянно перемещаясь между разными операционными зонами. Это делает украинскую артиллерию более сильной и эффективной. Традиционно хорошо себя показывают американские гаубицы М777 благодаря своей мобильности, точности и легкости в управлении. Именно артиллерия сделала стоимость продвижения российской армии хотя бы на 1 км в западном направлении на Донбассе критически высокой.

Децентрализация боевой операционной активности. Следует отдать должное руководству ВСУ за то, что украинские офицеры в районах боевых действий имеют достаточно возможности принимать самостоятельные тактические решения. Батальон Азов, бригада Холодный Яр, Иностранный легион, Киевская территориальная оборона, Николаевская территориальная оборона, Черниговская территориальная оборона — это все хорошие примеры децентрализованных действий ВСУ. Кроме того, следует упомянуть партизанское движение южной Украины, которое сумело быстро самоорганизоваться и обеспечить выполнение тактических задач на оккупированной территории. Если характер боевых действий на Донбассе требует определенной централизации тактических команд, поскольку включает высокую концентрацию боевых подразделений, то характер боевых действий в южной Украине иной — операционные зоны шире, поэтому большие возможности, но и риски тоже существуют.

Тактические инновации. Как видим, тактика российской армии строится на принципе географической экспансии с целью оккупации определенных территориальных зон Украины. Такая тактика требует от россиян формировать штурмовые отряды, обеспечивать им поддержку авиации и бронетехники, а также мобилизовать количество операционного резерва и инженерных подразделений для построения фортификаций. Подобная тактика требует значительного количества человеческих ресурсов, а это — потенциальные потери, ведь ВСУ ведут интенсивную активность по сопротивлению российской тактике. Если говорить о тактических инновациях ВСУ, то нужно в первую очередь обратить внимание на Донбасс. На Донбассе украинская армия применяет тактику истощения россиян. Это привело к тому, что российская армия была вынуждена ввести трехмесячные контракты для своих военнослужащих и повысить им плату, ведь ветераны не согласны воевать в крайне интенсивной зоне Донбасса дольше трех месяцев. Кроме этого, украинская армия делает ставку на скорость, пытаясь получить операционное преимущество в максимально быстрый срок, чтобы не подвергать бойцов лишней опасности. На стороне украинской армии — хорошее знание ландшафта и географии районов боевых действий.

Экономический элемент оккупационной активности россиян. Среди тактических ходов, которые уже использовала и в дальнейшем использует российская армия, оккупируя украинские населенные пункты, следует обратить внимание на экономический элемент. При оккупации сел и городков на севере Киевской области, российская армия блокировала поставки продуктов питания и медикаментов, предлагая собственную гуманитарную помощь, чтобы попытаться завоевать симпатии населения. Та же тактика была использована в Черниговской и Сумской областях. Известен случай, когда жители города Краснополье в Сумской области централизованно отказались от российской гуманитарной помощи. В поселке Катюжанка на севере Киевской области произошло иначе — более молодая демография, большое количество молодежи и детей заставило местное население принимать гуманитарную помощь. В городе Славутич, это тоже север Киевской области, местные предприниматели организовали массовое производство хлеба в период оккупации, чтобы снизить потребность в гуманитарной помощи. Когда речь идет об оккупации Херсона или Мариуполя, характер гуманитарного кризиса там гораздо глубже, когда существует дефицит не только пищевых продуктов, но и воды и лекарств, медицинской помощи.

Инновационная работа с военнопленными. Очень большая работа проделана для того, чтобы российские военнопленные были не поводом для обвинения Украины в жестокости, а частью вклада в нашу общую победу. YouTube-каналы, транслирующие допросы российских военнопленных, играют очень важную роль, чтобы показать всему миру: пленные военнослужащие накормлены, у каждого есть собственная кровать для сна и возможность позвонить родным в Россию. Эти допросы показывают, что большинство российских военнослужащих имеют отработанную легенду для представления на случай попадания в плен. «Я не знал, куда я уезжаю. Я думал, я еду на учения. Нас не предупредили» — вот так звучат типичные признания российских военнопленных. Впрочем, если пойти немного дальше этой легенды, то их рассказы демонстрируют кое-где хаотический характер военных действий со стороны российской армии. Пленные южной операционной зоны повторяют истории, как их увозили в военном транспорте в северном направлении, в Запорожскую и Днепропетровскую области с задачей оккупировать населенный пункт в максимально быстрые сроки. Речь идет о двух-трех часах на зачистку центра населенного пункта и водружение российского флага на мэрию. Кое-где эта тактика была рассчитана чуть ли не на полное отсутствие сопротивления ВСУ. Встретив сопротивление, российские солдаты начинали действовать растерянно, кое-где выбирая решение сдаться в плен.

Украинские победы в информационной войне. Сектор медиа и информационные активисты в социальных сетях сумели внести вклад в создание атмосферы солидарности среди украинского общества, имеющего доступ ко всей полноте информации о характере боевых действий. Если информационному сопровождению боевых действий на Донбассе в 2014—2015 годах не хватало такой полноты, потому что транслировались лишь определенные эпизоды, то сейчас ситуация совершенно иная. Англоязычная коммуникация украинских журналистов и информационных активистов тоже способствует тому, что общества стран Запада не просто знают о деталях ситуации в Украине, но и искренне сочувствуют борьбе ВСУ за победу. Российская англоязычная пропаганда в соцсетях выглядит неубедительно, хотя и не теряет больших объемов. С развертыванием войны украинский сектор соцсетей начал несколько разделяться по поводу ведущего нарратива — кто-то предпочитает показать, что нормальная жизнь в Украине продолжается, несмотря на войну, а кто-то сосредоточен на трагическом характере событий. Возникновение разных мнений на этот счет закономерно. В дальнейшем желательно нарастить созвучность информационного нарратива, чтобы западная аудитория не запуталась в своих оценках.

Логистика и обеспечение потребностей фронта. ВСУ сумели наладить эффективную логистику для быстрой переброски боевых подразделений и вооружения в необходимые локации. Российская логистика еще способна обеспечивать потребности своей армии в восточной и южной Украине, но не вытягивает поддержку собственной боевой активности в центральной, северной и, тем более, западной Украине. Поэтому армия РФ — это, прежде всего, армия, приготовленная для операций вблизи своих собственных границ. Войска НАТО, например, уделяют чрезвычайно большое внимание именно логистике, ведь даже самая современная артиллерия, не имеющая своевременного пополнения амуниции, ничего не стоит на поле боя.

Исторические примеры аналогов российско-украинской войны. Проанализировав целый ряд боевых сценариев разных войн, я бы сравнил войну России против Украины с элементами трех войн в истории Европы. Первая — это победоносная война Греции за независимость от Османской империи в 1821—1829 годах, когда армия греческих волонтеров сумела победить турецкую армию, которая имела значительное преимущество в личном составе и вооружении благодаря своей самоотдаче. Вторая — это боевая операция армии РФ во время Первой чеченской войны 1992−1996 годов, где россияне использовали стратегию трехкомпонентной географии, чтобы оккупировать целый регион. Эта самая трехкомпонентная география — наступление с востока, с юга и севера — была использована в Украине. Третья — сопротивление Балканского региона действиям немецкой армии во времена Второй мировой войны, когда децентрализованные отряды балканских партизан настолько истощили немецкую армию, что та в конце концов должна была отступить, хотя изначально имела огромное преимущество. Но война на Балканах преподнесла важный урок: мощный танк — это эффективный инструмент для быстрого наступления, но для удержания территории его использовать гораздо труднее. Истребление запаркованных германских танков балканскими партизанами носило массовый характер. Украинская артиллерия, как мы видим, тоже прицельно бьет по российским танкам, останавливающимся на ночевку в селах Донбасса.

Временные сроки боевых действий. Существует большой общественный запрос на то, чтобы ВСУ победили в войне в скорейшие сроки, чтобы страна перешла к новому этапу — восстановлению экономического развития и реконструкции. Однако тактический характер войны выдвигает свои условия. Чтобы не рисковать жизнями бойцов ВСУ, слишком поспешное планирование и выполнение приказов может помешать делу финальной победы. Судя по заявлениям Давида Арахамии, лидера фракции Слуга народа и украинского переговорщика, в конце лета возможен новый этап украино-российских дипломатических дискуссий, хотя, конечно, российская дипломатия пока не выглядит готовой к переговорам. К концу лета нам важно продолжать сохранять высокий уровень общественной солидарности и доверия к ВСУ и их способности максимально реализовать свои технологические и тактические преимущества. С последующим ходом войны дипломатические инструменты могут начать играть большую роль — в частности, для разрешения гуманитарных кризисов в Мариуполе и Херсоне, а также в поселках и городках Донбасса. Благодаря западной поддержке, Украина должна быть готова и будет готова к тому, что Россия решит добавить этой войне дополнительной продолжительности. Мое личное мнение, что нынешнее планирование в условиях войны должно строиться на принципе исчисления месяцев, а не лет.

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