Ошибки в командовании. Почему российская армия не сможет победить 11 апреля, 17:38 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

У нас есть возможность использовать недостатки системы для того, чтобы победить

Існують фундаментальні причини провалів російської армії — це помилки в командуванні, відношення до військовослужбовців, відсутність сучасного підходу до сержантського складу. Також всі ці роки в них був відсутній демократичний цивільний контроль — звичайно, в РФ була відсутня демократія в цілому, але в тому числі не було й незалежного контролю за збройними силами, тобто збройні сили розвивалися якось самі по собі, а це велика проблема, — і так далі. Тобто, у провалів російських військ були, серед іншого, такі глибинні причини, які за місяць, а тим більш за пару тижнів, не усунути.

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Крім того, питання в координації командування — ми знаємо, що призначили нового командувача російськими військами в Україні, генерала Олександра Дворникова, який має відповідати зокрема за цю координацію, але фундаментальні проблеми в організації командування за два тижні не вирішуються.

Головне, що відомо про Дворникова, це те, що в нього є бойовий досвід, отриманий в Сирії, але сирійській та українській досвід — це різні речі. В Сирії російські війська воювали проти набагато слабкішого противника, і це були, в першу чергу, авіаудари, при цьому у противника РФ не було нормальної протиповітряної оборони. Фактично, російська авіація могла робити все, що завгодно, без будь-якого спротиву, а наземною операцією займалися війська сирійського диктатора Асада. Саме тому порівнювати Сирію з Україною немає ніякого сенсу, але, тим не менш, важливо, що у Дворникова є бойовий досвід, тому що у великої кількості військовослужбовців в РФ він відсутній.

Якщо говорити про те, зможе російська армія провести роботу над помилками, то можливість така в неї, звісно, є, але робота над помилками у них не прописана в доктрині. Вони проводять її в якомусь вигляді, базуючись виключно на своєму баченні, як треба змінювати якісь процеси, але чіткої роботи над помилками — як, наприклад в країнах НАТО, де це внесено в доктрину і після кожного зіткнення, кожної операції проводиться розбір польотів, — в РФ немає.

Звісно, характер бойових дій може змінитися виходячи з підходів нового командувача, але не думаю, що російська армія стане воювати якось по-іншому.

В Росії створена окрема реальність, яка не має ніякого відношення до справжньої

Щодо брифінгів Міноборони РФ, що виходять щоранку [і в яких повідомляється про ті чи інші успіхи], то це виключно пропаганда. Взагалі в Росії створена окрема реальність, яка не має ніякого відношення до справжньої. Вони це роблять абсолютно свідомо, тому що всі ці злочини, які вони скоюють, всю цю кампанію, позбавлену будь-якого сенсу, вони мають якимось чином пояснити — тому й створили величезний механізм, який тримає жителів РФ в повній ізоляції від справжніх фактів. Це один з феноменів цієї війни — те, що громадянам Росії обрізали доступ до правдивої інформації. Безумовно, ті, хто хоче, її знаходять, ті, хто бажає розуміти, що відбувається, мають таку можливість, але більшість росіян абсолютно нормально сприймають те, що споживають із телебачення. І пропаганда Міністерства оборони Росії цю штучно створену картинку підсилює так званими «фактами», щоб все виглядало правдоподібно.



Тим часом, інформація, яку повідомила CNN, про 12-километрову колонну російської військової техніки, що рухається через місто Великий Бурлук на сході України на південь, підтверджує те, що нам вже відомо: ворог готується до наступу на сході, паралельно можливе проведення наступу на Харків, і про це неодноразово повідомляв наш Генштаб. Ми знаємо дуже добре, що велика кількість російської техніки йде на Схід, і наші збройні сили до цього готуються. Взагалі всі ці довгі конвої означають тільки те, що росіяни переміщують велику кількість сил та засобів, а через погану організацію можуть виникати логістичні збої і створюватися затори — ми вже бачили такі затори на півночі від Києва.

Ми також знаємо, що у росіян існує певний дедлайн — 9 травня, і по-перше, це означає, що заради дати вони не будуть рахуватися з втратами. Взагалі це така радянська традиція — завершувати якісь операції чи частини операцій до якихось ювілеїв, свят і так далі. Це абсолютно не гуманно, але про гуманізм тут взагалі немає сенсу говорити. Вони дійсно готові будут нести втрати, щоб до 9 травня щось зробити, і я можу сказати, що як би не завершилася саме ця частина операції на Сході, вони все одно повідомлять про якусь перемогу. Вони її вигадають для своїх громадян, це не буде для них проблемою — навіть якщо вони повністю будуть програвати, вони все одно заявлять про якісь досягнення.

І так, вони поспішатимуть, робитимуть помилки, не будуть витрачати час на те, щоб обміркувати ситуацію, спланувати все нормально і так далі — це дасть нам можливість знищити більше ворога.

Ще один особливо важливий момент — фактично, російське командування не повідомляє особовому складу про цілі та задачі. Це також дуже радянський підхід, тому що в НАТО існує концепція mission command, згідно якій рішення спускається на якомога нижчий рівень. Це дає можливість повідомити командирам різних підрозділів про задачі, пояснити їм їхню місію, а далі вони вже самі вирішують, як будуть ці задачі виконувати. Цю концепцію вже великою мірою запроваджено і в ЗСУ, але радянська система, яку зараз повністю наслідує РФ, йде зворотнім шляхом: всі рішення приймаються якомога вище, а нижчі ланки військовослужбовців знають якомога менше про цілі й задачі. Їм пояснюють лише дуже обмежену, тактичну частину. Це призводить до великих практичних проблем, які помічалися протягом всієї війни. Навіть закордонні бійці, які приїжджають до нас, говорять про те, що росіяни повторюють одні й ті самі помилки: йдуть виконувати якусь задачу, втрачають особовий склад, а тоді повторюють те ж саме. Ми бачимо це також і з наших повідомлень. Чорнобаївка — це найбільш одіозний для росіян приклад, але аж ніяк не єдиний. Всюди така ситуація. Це пояснюється тим, що планується операція десь дуже далеко, а в командирів немає можливості приймати рішення на місці і змінювати швидко якісь підходи.

Ця система не змінюється за місяць — для її зміни потрібні роки. І це дає нам можливість використати її вади для того, щоб перемогти.

Чи існує ймовірність, що після призначення нового командувача росіяни використають хімічну зброю? Потенційно цей ризик залишається, тому що вони вже порушили всі можливі закони ведення війни, їх більше не цікавить їх репутація на заході, яку вже зруйнована повністю, фактично вони вже військові злочинці, і це створює ризики того, ще вони можуть піти й на такий крок. Але це не змінить планів Збройних сил України, вони битимуться до перемоги, і ми знаємо, що вона неодмінно настане.

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