Внимательно следят за Россией. Чего опасаются страны Азии 22 июня, 15:00 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Азиатские страхи должны заставить остановиться тех, кто склонен идти на компромисс с Россией

Министры обороны стран Азии, выступая на IISS Shangri-La Dialogue 2022, почти единодушно выразили серьезную обеспокоенность действиями России в Украине. Тот факт, что европейский вопрос играл столь заметную роль на саммите, и что министры из стольких разных стран выступили с одинаковой позицией, является обнадеживающей новостью для тех, кто стремится сплотить широкую международную коалицию, выступающую против российского вторжения.

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Кризис в Европе стал серьезной проблемой во время главного оборонного саммита Азии, IISS Shangri-La Dialogue, проходившего в этом году с 10 по 12 июня. Неудивительно, что западные официальные лица, объединившиеся против российской агрессии, затронули тему войны России в Украине. Но почти все азиатские министры обороны сделали то же самое. По словам старшего министра обороны Малайзии Дато Сери Хишаммуддина Тун Хусейна, конфликт имеет «сейсмические последствия» для региона. Он и его коллеги выразили три опасения.

Во-первых, вопиющий вызов международному праву в одной части мира ослабляет его в другом месте. Министр обороны Японии Нобуо Киси отметил, что ответ на российскую агрессию повлияет «не только на судьбу Украины, но и на судьбу международного порядка, основанного на правилах». Эту озабоченность поддержали и другие. Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразился еще яснее в своем программном выступлении: «Сегодня — Украина, а завтра это может быть Восточная Азия». Эту озабоченность поддержали и другие.

Во-вторых, и более конкретно, конфронтация между Россией и Западом из-за Украины создает прецедент для возможного конфликта между США и Китаем из-за Тайваня. Как отметил Киси, «международное сообщество уже разделяет опасения, что в Индо-Тихоокеанском регионе может возникнуть ситуация, подобная агрессии России против Украины». Его коллега из Фиджи Иния Батикото Серуирату сделал ещё более откровенное сравнение.

Конфликт имеет « сейсмические последствия» для региона

В-третьих, это имело прямые и существенные последствия для цен на сырьевые товары. Как заметил министр обороны Индонезии Прабово Субианто, «это кажется далеким от нас, но это затрагивает нас напрямую. Это продовольственная проблема, проблема энергии». Его коллега из Сингапура д-р Нг Энг Хен отметил, что, поскольку взаимозависимость азиатских государств выше, чем между Европой и Россией, экономические последствия войны в Азии будут еще более серьезными.

Генерал Вэй Фэнхэ отметил, что Китай «глубоко сожалеет и очень опечален» конфликтом, который «чрезвычайно» затронул его страну. Он напомнил аудитории, что Китай призывал к мирным переговорам со второго дня войны, тем самым показывая, что Китай предпочел бы, чтобы она не начиналась. Призвав к прекращению поставок оружия в Украину и прекращению санкций против России, он ясно дал понять, что Китай хочет, чтобы война прекратилась как можно скорее.

Изюминкой Диалога Шангри-Ла в этом году стало беспрецедентное виртуальное обращение президента Украины Владимира Зеленского. В футболке с изображением 16-летней сингапурской девушки, ​​поддерживающей Украину, он процитировал бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, чтобы подчеркнуть глобальную важность соблюдения правил: «Если бы не было международного права, и большая рыба ела бы маленькую рыбу, а маленькие рыбки ели креветок, нас бы не было».

Более широкий урок, извлеченный из российского вторжения, заключался в важности «превентивных мер по предотвращению насилия» до начала агрессии. Другим уроком стала необходимость нераздельности свободы судоходства. В этом Зеленский повторил вопрос, заданный генеральным директором IISS д-ром Джоном Чипманом в его вступительном слове: «Как можно говорить о помощи в поддержке свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, когда до сих пор не доказано, что можно обеспечить свободное и открытое Черное море?

Уроки для Запада

Хотя не все на саммите осудили российское вторжение в Украину (генерал Вэй намекнул, что ответственность лежит на США), азиатские делегации почти единодушно разделили озабоченность как его прямыми экономическими последствиями, так и долгосрочным влиянием на безопасность. При этом они подтвердили как хрупкость, так и ценность принципов международного порядка. Из этого следуют два вывода для западной дипломатии.

Во-первых, это должно воодушевить тех, кто стремится поддержать широкую международную коалицию против российского вторжения. Правда, встреча 3 июня между Маки Саллом, председателем Африканского союза, и президентом России Владимиром Путиным для обсуждения глобального продовольственного кризиса вызвала опасения, что эта коалиция может ослабнуть. Хотя в Азии мало кто готов рассматривать Россию как часть решения созданного ею кризиса, и большинство считает более широкие последствия для безопасности не менее важными, чем инфляция цен на сырьевые товары.

Во-вторых, азиатские опасения должны заставить остановиться тех, кто склонен идти на компромисс с Россией с помощью переговоров о заключении мира и навязывания его Украине. Ведь это вознаградит агрессию ценой прекращения, пусть и временного, войны. Глубокая обеспокоенность неприкосновенностью основанного на правилах порядка и, как следствие, незыблемостью безопасности, напоминает замечание гаитянского делегата на дебатах в Лиге Наций по поводу итальянского вторжения в Абиссинию в 1935 году: «Давайте никогда не будем забывать, что когда-нибудь мы можем оказаться чьей-то Абиссинией».

Многие малые государства прислушались к этому призыву, но наиболее значимые крупные государства — нет. Их неадекватная реакция на вторжение Муссолини — попытка договориться о разделе Абиссинии и избежать введения самых жестких санкций — не только потерпела неудачу, но и воодушевила других агрессоров, проложив путь ко Второй мировой войне. Некоторых в Европе, кажется, сегодня привлекает подобный компромисс. Другие в Азии, хотя находятся и дальше, но видят ситуацию более ясно. Когда лидеры Франции, Германии и Италии впервые посетили Киев и встретились с Зеленским, к ним были прикованы глаза обоих континентов.

Перевод НВ

Текст публикуется с разрешения автора. Впервые опубликован на iiss.org

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