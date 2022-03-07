Добрий вечір, ми з України! 7 марта, 12:55 Цей матеріал також доступний українською

Только подумайте, чего мы добились за эти героические дни

Жизнь разделилась надвое — до и после. Это правда. Но, как ни странно это звучит — наше «после» стоит намного больше много того, что было «до». Только подумайте, чего мы добились за эти героические дни!

Мы полностью едины, чего не было никогда в истории Украины.

Мы получили национальную идею, которая в последние десятилетия многократно декларировалась самыми разными политиками в совершенно разном виде, но никогда не была идеей, которую разделял бы весь народ.

Мы знаем, что у нас самая лучшая, самая героическая, самая боевая армия в мире.

Мы узнали, что наши лидеры умеют не только воровать, им по силам вести страну вперед в самые тяжелые времена и с этого момента мы всегда будем требовать от них именно этого.

Мы знаем, что у нас есть огромные запасы милосердия, которое многие украинцы в эти дни щедро проявляют к попавшим в беду.

Мы полностью едины, чего не было никогда в истории Украины

У нас есть такой необходимый в эти дни юмор и оптимизм, который помогает миллионам украинцев выстоять в войне с ордой.

Мы заставили говорить о себе с уважением и восхищением весь мир, который до этого обсуждал лишь наши коррупционные таланты.

Мы убедились, что две революции не прошли зря. Они научили нас побеждать. Именно революции стали предтечей беспримерной сплоченности украинского народа, пусть состоящего из разных этнических групп, но считающих Украину своей единственной Родиной.

Мы сумели отделить настоящих патриотов, пополнивших ряды армии, теробороны, волонтеров или просто делающих что-то полезное для Родины от тех, кто в женском платье за сколько-то там евро или тысяч евро переехал границу на дорогом автомобиле в новую жизнь со старой совестью или, скорее, её отсутствием.

Наверное, сюда можно добавить еще з десяток пунктов, но и этого уже очень много.

Чтобы достичь подобного, многие страны проходили путь длиной в сотни лет, с огромными потрясениями и миллионам жертв. Мы всё это сделали за несколько дней.

Нам есть чем гордиться и мы обязательно победим!

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