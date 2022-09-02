Кризис пехоты российской армии. Шесть выводов об уязвимых местах противника 2 сентября, 12:57

А также 9 источников пополнения для войны в Украине

Мой прогноз перед вторжением от 30 января о нехватке пехоты как ключевой проблеме ВС РФ полностью подтвердился:

Пехота штурмует, пехота обороняется, пехота прорывает. И для нас, и для них пехота — это стержень военной машины. Теперь рассмотрим из кого и как пополняется российская пехота (мотострелки, десантники, морпехи) и кто должен выполнять функции пехоты ВС РФ после 6 месяцев войны:

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1. Кадровые подразделения спецназа (включая даже боевых водолазов), оперативные части и отряды спецназ Росгвардии, отряды спецназ ФСБ, все подразделения, имеющие индивидуальную подготовку, бросают в бой как пехоту на передовую.

2. Набор на краткосрочные контракты 3−6 месяцев. Через центр комплектования МО РФ. Условия отбора: после медкомиссии и тестов психолога отбраковка минимальная, опыт не обязателен. Подготовка — от 1 до 4 недель. Срочная отправка на передовую в частях наземных войск.

3. Срочники. Их склоняют к заключению контрактов в их воинских частях. Поэтому среди потерь в Украине есть и срочники, тайно брошенные в бой, и убитые 18-летние контрактники, заключившие контракт за 2−3 месяца после прихода на срочную службу. Для их набора штаты наземных сил увеличены на 137 тысяч человек. Срочники — основной ресурс пополнения российской армии.

4. Пожилые люди. В кадровую армию берут на контракт в пехоту до 55 лет, в резервные формирования — до 60 лет. Уже есть сообщения о гибели двух 60-летних российских пехотинцев в Украине.

5. Батальоны и отряды БАРС (боевой армейский резерв специальный). Известно о формировании 20 батальонов и отрядов БАРС, позиционировавшихся как добровольческие для быстрого развертывания. Центром комплектования являются МО РФ и известные полевые командиры, ранее воевавшие на Донбассе, имеющие связи в Минобороны РФ и могут получить полномочия на создание своих подразделений. Штатная численность — до 500 человек, фактически всегда гораздо меньше. Сформированные в марте-апреле как подразделения без своей боевой техники и с минимальным вооружением, которые должны быть добавлены для увеличения численности пехоты по определенным направлениям. Отбора и тренировок почти нет, контракты на 205 тысяч рублей в месяц.

6. Частные военные компании Вагнер и Лига. Центр комплектования — коммерческие структуры криминального «авторитета» Евгения Пригожина. Фактически из ЧВК создана штурмовая воинская часть, получившая все виды тяжелого вооружения, артиллерию, танки, РСЗО и даже самолеты-штурмовики. Направление отбора — исключительно мотивация и способность к риску. Отношения в коллективе неформальные, как в добровольческом отряде, финансовые выплаты больше, чем в кадровой армии, однако результаты привязываются к задаче, ЧВК бросают на штурмы, что приводит к большим потерям.

7. Заключенные уголовные преступники. Структуры Пригожина вербуют в ЧВК Вагнер. Убийцы получают выбор вместо большого срока в камере выйти на свободу, получить оружие, деньги и право грабить и убивать. Уже есть информация из российских источников, когда российский уголовник пошел на войну и был уничтожен в Украине.

Пехота штурмует, пехота обороняется, пехота прорывает

8. Добровольческие региональные батальоны и роты. 85 субъектов РФ получили задачу сформировать от 1 до 3 добровольческих подразделений. Центр комплектования — местный центр Минобороны по отдельной программе местных властей. То есть местные чиновники из-за имеющихся социальных служб тоже ищут, кого можно было еще направить на войну среди малообеспеченных и безработных. Это предлагается как вариант трудоустройства. И чтобы стимулировать добровольцев, каждый регион из своего бюджета назначает дополнительные разовые и ежемесячные выплаты, прилагаемые к выплатам федерального бюджета. Такие добровольцы подразделения с отдельными именами созданы численностью от 100 до 300 человек.

9. Мобилизированные на оккупированной территории. Все мужчины, даже некоторые из тех, кто получает броню от оккупантов, подлежат принудительному призыву. Центр комплектования — оккупационная администрация. Российские власти считают, что каждый «освобожденный» от Украины должен доказать лояльность кафирам на передовой. Мобилизация происходит без сроков и отпусков, мобилизованным выдают деньги, по большинству источников около 70 тыс. рублей в месяц, но нерегулярно, нередко деньги разворовываются. Это наименее боеспособные пехотинцы Путина.

Выводы:

1. В РФ очень низкая мотивация населения, подавляющее большинство людей не хотят воевать сами, это очень ограничивает контингент мотивированного боеспособного ресурса. Противник еще может пополнять пехоту, но не может на данный момент создать численное преимущество над украинской пехотой.

2. Россия пытается избежать всеобщей мобилизации, чтобы не спровоцировать массовый побег населения от войны и падения экономики. Вероятное личное участие в войне пугает россиян, это немаловажный фактор в информационной работе.

3. Основным источником пополнения пехоты будут срочники, которых будут вербовать на контракт, кампания по привлечению добровольцев даже на большие деньги демонстрирует свою неэффективность. Потому что деньги большие, но могут убить. Так что демонстрация убитых российских военных, особенно из числа контрактников, заключивших контракт под влиянием пропаганды после 24 февраля, хорошо работает на сознание и это следует учесть в информационной работе, интернет они читают. Нужно усиливать информирование российской молодежи именно на популярных среди них платформах, антивоенные ролики нужны в Тик-Токе, Ютубе, других сетях, скажем так.

4. Российскую пехоту вербуют, в подавляющем большинстве, деньгами. При средней зарплате в РФ 38 тыс. рублей в месяц, наемникам предлагают уходить на войну на зарплату от 205 до 465 тыс. рублей в месяц, получить разовые выплаты от 300 до 500 тыс. рублей, а также социальные льготы и статус участника боевых действий. Краткосрочные контракты служат рекламной «завлекухой» — если не понравится, то быстро заработаешь кучу денег и вернешься домой. Поэтому удары по подразделениям противника, которые только заходят на фронт и пополнены такими гастарбайтерами, особенно эффективны, на них могут действовать различные методы информационного воздействия.

4. Наличие различных систем комплектования показывает, что российское руководство сделало ставку на мобилизацию в кратчайшие сроки и с минимальной подготовкой всех имеющихся в наличии человеческих ресурсов, несмотря на то, что они очень ограничены. Россия готовит пехоту путем естественного отбора прямо на фронте. Это говорит о том, что противник недооценивает значение человеческого ресурса и имеет ложную стратегию продолжительной войны. Нам нужно отработать более эффективную стратегию войны на истощение именно на основе сохранения человеческих ресурсов.

5. Наземные силы ВС РФ расширяются экстенсивно, качественных реформ в организационно-штатной структуре и боевой подготовке не происходит. Нам нужно усиливаться именно там, где наш враг не способен вводить изменения, нужно немедленно и системно улучшать организацию и боевую подготовку украинской пехоты.

6. Критическое значение для боевой устойчивости русской пехоты, качество которой снижается и будет продолжать снижаться, будут иметь командные пункты тактического звена. Сержантов в такой системе противник не успевает готовить, децентрализованное управление очень слабо. Боеспособность новоиспеченных пехотинцев полностью зависит от боеспособности офицеров. Поражения командных пунктов уровня рота-батальона будут полностью подрывать боеспособность российских войск на значительных участках. Это главный фактор, влияющий как на прорыв обороны российской пехоты, так и на срыв ее атак.

Текст опубликован с разрешения автора

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